Bên cạnh Ngọc Trinh từ những ngày đầu, nhan sắc của Thúy Kiều ngày càng thăng hạng và thần thái cũng tự tin và sang trọng.

Với những ai theo dõi "nữ hoàng nội y" nhiều năm nay, chắc hẳn không còn xa lạ với cô nàng trợ lý Thúy Kiều. Xuất phát điểm từ một người giúp việc, Thúy Kiều trở thành nữ trợ lý theo chân Ngọc Trinh trong suốt nhiều năm qua, cô đặc biệt lo từng bữa ăn giấc ngủ và cả công việc cho Ngọc Trinh. Gắn bó cùng nhau nhiều năm, Thúy Kiều rất được lòng Ngọc Trinh và luôn được Ngọc Trinh dành cho sự quan tâm đặc biệt. Đáp lại sự đồng hành tận tâm ấy, mỹ nhân gốc Trà Vinh cũng không ngại tạo mọi điều kiện hết sức có thể để cô trở nên xinh đẹp và được công chúng biết đến nhiều hơn. So với 5 năm trước từ lúc mới bắt đầu đảm nhận vị trí này, trợ lý Ngọc Trinh hiện tại gần như "đổi đời" và có sức hút không kém gì nghệ sĩ.

Ngọc Trinh dành cho nữ trợ lý của mình nhiều "đặc ân". Không chỉ được đích thân dạy catwalk cho Thúy Kiều mà Ngọc Trinh cũng giúp trợ lý giảm cân cũng như định hướng phong cách ngày càng thời thượng hơn. Trong những đoạn clip gần đây của Thúy Kiều, có thể thấy cô trợ lý riêng của Ngọc Trinh ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Nữ trợ lý của "nữ hoàng nội y" ngày càng thon gọn cũng như biết "làm điệu", makeup cầu kỳ. Thậm chí, trong một đoạn clip được Ngọc Trinh chia sẻ, đích thân thân người đẹp Trà Vinh đã dạy cho trợ lý của mình cách catwalk. Khi có thời gian rảnh, cô cũng trải thảm tập luyện cùng Ngọc Trinh để độ lại vóc dáng thon gọn. Không phụ sự kỳ vọng của cô chủ, Thúy Kiều giờ đây ngày càng trẻ trung, "một bước lên hương" so với thời mới vào làm giúp việc.

"Chủ tịch" trực tiếp hướng dẫn cô đi catwalk. Trong nhiều đoạn clip khác, Ngọc Trinh cũng nhiều lần hướng dẫn Thúy Kiều tập luyện để giảm cân. Nhờ được Ngọc Trinh hướng dẫn tập luyện, vóc dáng của Thúy Kiều ngày càng thon gọn, đặc biệt là vòng eo đã giảm được khá nhiều so với trước. Cô gái sinh năm 1994 giờ không ngại diện những trang phục ôm sát cơ thể hay những kiểu dáng "kiệm vải". Hơn nữa, Thúy Kiều giờ cũng sở hữu làn da trắng mịn, tông da của cô nàng cũng chẳng lệch so với da của Ngọc Trinh là mấy. So với trước đây, có thể thấy rằng vóc dáng của Thúy Kiều quả thật đã thon gọn hơn trước. Hiện tại, dù chưa đạt được số đo hoàn hảo nhưng cô nàng đã ngày càng tự tin hơn và không ngại khoe dáng. Thuý Kiều hiện giờ không ngại diện những trang phục ôm sát cơ thể hay những kiểu dáng "kiệm vải". Phong thái của nàng trợ lý riêng của Ngọc Trinh cũng ngày càng tự tin hơn. So sánh hai hình ảnh, trước đây (bên trái) Thúy Kiều dù khi đó đã biết "ăn diện" nhưng vẫn có chút rụt rè tự ti. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Thúy Kiều ngàng càng tự tin và thần thái cũng ngày càng đĩnh đạc hơn. Gu ăn mặc đa dạng và trẻ trung. Nữ trợ lý không ngần ngại "đọ dáng" bên cạnh mỹ nhân 8x. Không chỉ vóc dáng hay phong thái, có lẽ "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", học hỏi được nhiều từ "chủ tịch" Ngọc Trinh, Thúy Kiều cũng ngày càng đầu tư cho ngoại hình của mình. Cô nàng giờ cũng đầu tư nhiều layout makeup cầu kỳ. Thậm chí, nhiều khi, nữ trợ lý của Ngọc Trinh còn có cả dàn ekip riêng để trang điểm, làm tóc cho mình. Nhờ chăm chút kỹ càng cho nhan sắc cộng hưởng với lớp makeup chỉn chu, Thúy Kiều khiến nhiều người nhận không ra với ngoại hình ngày càng xinh đẹp. Hiện tại sau 5 năm làm việc với Ngọc Trinh, Thúy Kiều dù không phải là nhân vật hoạt động showbiz nhưng khá nổi tiếng trên mạng xã hội, tài khoản có tích xanh như nghệ sĩ. Tận dụng sự quan tâm của đông đảo dân mạng, cô nàng cũng tập tành kinh doanh online, nhận quảng cáo và tham gia đóng phim với một số vai phụ. Quả không sai khi dân mạng gọi Thúy Kiều là nữ trợ lý "số hưởng" nhất Vbiz. Thúy Kiều luôn tham gia cùng Ngọc Trinh trong các buổi tiệc sang chảnh, không hề có khoảng cách "chủ - tớ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-nam-giup-viec-cho-ngoc-trinh-tro-ly-thuy-kieu-lot-xac-ngoan-muc-nho-chu-tich-day-catwalk-giam-can-xinh-dep-len-thay-ro-539667.html