5 năm giúp việc cho Ngọc Trinh, trợ lý Thuý Kiều lột xác ngoạn mục nhờ “chủ tịch” dạy catwalk, giảm cân, xinh đẹp lên thấy rõ

Nhịp sống trẻ 28/12/2022 06:00

Bên cạnh Ngọc Trinh từ những ngày đầu, nhan sắc của Thúy Kiều ngày càng thăng hạng và thần thái cũng tự tin và sang trọng.

Với những ai theo dõi "nữ hoàng nội y" nhiều năm nay, chắc hẳn không còn xa lạ với cô nàng trợ lý Thúy Kiều. Xuất phát điểm từ một người giúp việc, Thúy Kiều trở thành nữ trợ lý theo chân Ngọc Trinh trong suốt nhiều năm qua, cô đặc biệt lo từng bữa ăn giấc ngủ và cả công việc cho Ngọc Trinh.

5 năm giúp việc cho Ngọc Trinh, trợ lý Thuý Kiều lột xác ngoạn mục nhờ “chủ tịch” dạy catwalk, giảm cân, xinh đẹp lên thấy rõ - Ảnh 1
Gắn bó cùng nhau nhiều năm, Thúy Kiều rất được lòng Ngọc Trinh và luôn được Ngọc Trinh dành cho sự quan tâm đặc biệt.

Đáp lại sự đồng hành tận tâm ấy, mỹ nhân gốc Trà Vinh cũng không ngại tạo mọi điều kiện hết sức có thể để cô trở nên xinh đẹp và được công chúng biết đến nhiều hơn. So với 5 năm trước từ lúc mới bắt đầu đảm nhận vị trí này, trợ lý Ngọc Trinh hiện tại gần như "đổi đời" và có sức hút không kém gì nghệ sĩ.

Ngọc Trinh dành cho nữ trợ lý của mình nhiều "đặc ân". Không chỉ được đích thân dạy catwalk cho Thúy Kiều mà Ngọc Trinh cũng giúp trợ lý giảm cân cũng như định hướng phong cách ngày càng thời thượng hơn. Trong những đoạn clip gần đây của Thúy Kiều, có thể thấy cô trợ lý riêng của Ngọc Trinh ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Nữ trợ lý của "nữ hoàng nội y" ngày càng thon gọn cũng như biết "làm điệu", makeup cầu kỳ.

Thậm chí, trong một đoạn clip được Ngọc Trinh chia sẻ, đích thân thân người đẹp Trà Vinh đã dạy cho trợ lý của mình cách catwalk. Khi có thời gian rảnh, cô cũng trải thảm tập luyện cùng Ngọc Trinh để độ lại vóc dáng thon gọn. Không phụ sự kỳ vọng của cô chủ, Thúy Kiều giờ đây ngày càng trẻ trung, "một bước lên hương" so với thời mới vào làm giúp việc. 

5 năm giúp việc cho Ngọc Trinh, trợ lý Thuý Kiều lột xác ngoạn mục nhờ “chủ tịch” dạy catwalk, giảm cân, xinh đẹp lên thấy rõ - Ảnh 2
"Chủ tịch" trực tiếp hướng dẫn cô đi catwalk.

5 năm giúp việc cho Ngọc Trinh, trợ lý Thuý Kiều lột xác ngoạn mục nhờ “chủ tịch” dạy catwalk, giảm cân, xinh đẹp lên thấy rõ - Ảnh 3

5 năm giúp việc cho Ngọc Trinh, trợ lý Thuý Kiều lột xác ngoạn mục nhờ “chủ tịch” dạy catwalk, giảm cân, xinh đẹp lên thấy rõ - Ảnh 4
Trong nhiều đoạn clip khác, Ngọc Trinh cũng nhiều lần hướng dẫn Thúy Kiều tập luyện để giảm cân.

Nhờ được Ngọc Trinh hướng dẫn tập luyện, vóc dáng của Thúy Kiều ngày càng thon gọn, đặc biệt là vòng eo đã giảm được khá nhiều so với trước. Cô gái sinh năm 1994 giờ không ngại diện những trang phục ôm sát cơ thể hay những kiểu dáng "kiệm vải". Hơn nữa, Thúy Kiều giờ cũng sở hữu làn da trắng mịn, tông da của cô nàng cũng chẳng lệch so với da của Ngọc Trinh là mấy.

So với trước đây, có thể thấy rằng vóc dáng của Thúy Kiều quả thật đã thon gọn hơn trước. Hiện tại, dù chưa đạt được số đo hoàn hảo nhưng cô nàng đã ngày càng tự tin hơn và không ngại khoe dáng.

5 năm giúp việc cho Ngọc Trinh, trợ lý Thuý Kiều lột xác ngoạn mục nhờ “chủ tịch” dạy catwalk, giảm cân, xinh đẹp lên thấy rõ - Ảnh 5
Thuý Kiều hiện giờ không ngại diện những trang phục ôm sát cơ thể hay những kiểu dáng "kiệm vải".

Phong thái của nàng trợ lý riêng của Ngọc Trinh cũng ngày càng tự tin hơn. So sánh hai hình ảnh, trước đây (bên trái) Thúy Kiều dù khi đó đã biết "ăn diện" nhưng vẫn có chút rụt rè tự ti. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Thúy Kiều ngàng càng tự tin và thần thái cũng ngày càng đĩnh đạc hơn.

5 năm giúp việc cho Ngọc Trinh, trợ lý Thuý Kiều lột xác ngoạn mục nhờ “chủ tịch” dạy catwalk, giảm cân, xinh đẹp lên thấy rõ - Ảnh 6
Gu ăn mặc đa dạng và trẻ trung.

 

5 năm giúp việc cho Ngọc Trinh, trợ lý Thuý Kiều lột xác ngoạn mục nhờ “chủ tịch” dạy catwalk, giảm cân, xinh đẹp lên thấy rõ - Ảnh 7
Nữ trợ lý không ngần ngại "đọ dáng" bên cạnh mỹ nhân 8x.

Không chỉ vóc dáng hay phong thái, có lẽ "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", học hỏi được nhiều từ "chủ tịch"  Ngọc Trinh, Thúy Kiều cũng ngày càng đầu tư cho ngoại hình của mình. Cô nàng giờ cũng đầu tư nhiều layout makeup cầu kỳ. Thậm chí, nhiều khi, nữ trợ lý của Ngọc Trinh còn có cả dàn ekip riêng để trang điểm, làm tóc cho mình. Nhờ chăm chút kỹ càng cho nhan sắc cộng hưởng với lớp makeup chỉn chu, Thúy Kiều khiến nhiều người nhận không ra với ngoại hình ngày càng xinh đẹp.

5 năm giúp việc cho Ngọc Trinh, trợ lý Thuý Kiều lột xác ngoạn mục nhờ “chủ tịch” dạy catwalk, giảm cân, xinh đẹp lên thấy rõ - Ảnh 8

Hiện tại sau 5 năm làm việc với Ngọc Trinh, Thúy Kiều dù không phải là nhân vật hoạt động showbiz nhưng khá nổi tiếng trên mạng xã hội, tài khoản có tích xanh như nghệ sĩ. Tận dụng sự quan tâm của đông đảo dân mạng, cô nàng cũng tập tành kinh doanh online, nhận quảng cáo và tham gia đóng phim với một số vai phụ. Quả không sai khi dân mạng gọi Thúy Kiều là nữ trợ lý "số hưởng" nhất Vbiz.

5 năm giúp việc cho Ngọc Trinh, trợ lý Thuý Kiều lột xác ngoạn mục nhờ “chủ tịch” dạy catwalk, giảm cân, xinh đẹp lên thấy rõ - Ảnh 9

5 năm giúp việc cho Ngọc Trinh, trợ lý Thuý Kiều lột xác ngoạn mục nhờ “chủ tịch” dạy catwalk, giảm cân, xinh đẹp lên thấy rõ - Ảnh 10
Thúy Kiều luôn tham gia cùng Ngọc Trinh trong các buổi tiệc sang chảnh, không hề có khoảng cách "chủ - tớ".
Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình cao gần 1m80 công khai yêu đồng giới khiến cộng đồng mạng “dậy sóng"

Hai người đẹp Hoa hậu Hoà bình cao gần 1m80 công khai yêu đồng giới khiến cộng đồng mạng “dậy sóng"

Mới đây, hai Hoa hậu Hoà bình khiến cộng đồng mạng sốt “rần rần” khi công khai yêu nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   trợ lý Ngọc Trinh Thuý Kiều trợ lý Ngọc Trinh Ngọc Trinh

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 47 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 47 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 47 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp