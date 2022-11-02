Miss Audition Ngọc Anh làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp dù đã ngoài 30 khiến netizen sốt “rần rần”

Nhịp sống trẻ 02/11/2022 12:45

Sau 16 năm đăng quang tại Miss Audition 2006, Ngọc Anh dù không còn hoạt động trong showbiz nhưng bà mẹ đơn thân vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Vào năm 2006, Ngọc Anh đăng quang cuộc thi Miss Audition - một cuộc thi “hot” ở thời điểm đó và trở thành cái tên đình đám trong giới trẻ thế hệ 8X, 9X. Hot girl sinh năm 1988 sở hữu nhan sắc và tài năng "không phải dạng vừa", vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm, trong đó có cả ca sĩ Bảo Thy để giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi.

Miss Audition Ngọc Anh làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp dù đã ngoài 30 khiến netizen sốt “rần rần” - Ảnh 1
Ngọc Anh khi đăng quang Miss Audition 2006.

 

Miss Audition Ngọc Anh làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp dù đã ngoài 30 khiến netizen sốt “rần rần” - Ảnh 2
Ngọc Anh nhanh chóng nổi tiếng và trở thành cái tên hot nhất lúc ấy.

Danh hiệu ấy nhanh chóng giúp cho tên tuổi Ngọc Anh được đông đảo dân tình biết đến, cô nàng trở thành gương mặt hot girl đời đầu được săn đón. Tuy nhiên, khi cánh cửa vào showbiz vô cùng rộng mở thì Ngọc Anh bất ngờ lên xe hoa khiến nhiều fan hâm mộ tiếc nuối. Sau khi kết hôn, Ngọc Anh lui về cuộc sống giản dị, khá kín tiếng và chỉ tập trung chăm sóc gia đình thay vì hoạt động nghệ thuật. Qua một vài hình ảnh cô chia sẻ trên trang cá nhân, người hâm mộ chỉ biết được rằng, hot girl đã làm mẹ của 2 nhóc tì đáng yêu, có một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng bất ngờ đến năm 2018, Ngọc Anh tiết lộ cô và ông xã đã “đường ai nấy đi” và cô đang làm mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ. 

Miss Audition Ngọc Anh làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp dù đã ngoài 30 khiến netizen sốt “rần rần” - Ảnh 3

Miss Audition Ngọc Anh làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp dù đã ngoài 30 khiến netizen sốt “rần rần” - Ảnh 4
Cô có 2 đứa hai bé kháu khỉnh, thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ.

Hiện tại, bước qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, Ngọc Anh trở lại với hình tượng mẹ đơn thân xinh đẹp, có sự nghiệp và cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Cô nàng hoạt động hơn trên mạng xã hội nhiều hơn, thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong vai trò KOL, người mẫu ảnh - quảng cáo. Cô hiện đã dừng công việc kinh doanh. 

Miss Audition Ngọc Anh làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp dù đã ngoài 30 khiến netizen sốt “rần rần” - Ảnh 5

Miss Audition Ngọc Anh làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp dù đã ngoài 30 khiến netizen sốt “rần rần” - Ảnh 6
Nhan sắc cô nàng thăng hạng theo thời gian.

Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng có thể thấy cô nàng vẫn sở hữu vóc dáng thon thả và gợi cảm như gái đôi mươi. Cô không ngại chia sẻ những hình ảnh diện bikini khoe trọn 3 vòng nuột nà, nóng bỏng. Nhan sắc bà mẹ 2 con thăng hạng đáng kể theo thời gian, ngày càng đằm thắm và thần thái sang chảnh ngút trời. Nhiều người thậm chí còn ưu ái khen cô sở hữu "nhan sắc không tuổi", đẹp “bất chấp” từ nhan sắc đến vóc dáng.

Miss Audition Ngọc Anh làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp dù đã ngoài 30 khiến netizen sốt “rần rần” - Ảnh 7

Miss Audition Ngọc Anh làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp dù đã ngoài 30 khiến netizen sốt “rần rần” - Ảnh 8

Miss Audition Ngọc Anh làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp dù đã ngoài 30 khiến netizen sốt “rần rần” - Ảnh 9
Ngọc Anh thường xuyên diện những bộ cánh khoe trọn cơ thể nóng bỏng.

Ngọc Anh hiện tại đang có cuộc sống viên mãn khiến nhiều chị em ước ao. Cô nàng thường xuyên check-in du lịch ở những nơi sang chảnh, tận hưởng tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất. Về chuyện tình cảm hiện tại, cô nàng cũng ít chia sẻ, thỉnh thoảng chỉ chia sẻ khá “úp mở” trên trang cá nhân.

Miss Audition Ngọc Anh làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp dù đã ngoài 30 khiến netizen sốt “rần rần” - Ảnh 10

Miss Audition Ngọc Anh làm mẹ đơn thân vẫn xinh đẹp dù đã ngoài 30 khiến netizen sốt “rần rần” - Ảnh 11
Cô nàng thường xuyên đi du lịch sang chảnh và có một cuộc sống đáng mơ ước.
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