Hot girl Sài Thành khoe vòng 3 chữ O “hiếm có”, body “hồ lô” cực phẩm nóng bỏng mắt người nhìn

Nhịp sống trẻ 01/11/2022 17:48

Hot girl Sài Thành không những sở hữu vẻ ngoài xinh xắn mà còn gây ấn tượng bởi body “hồ lô” được khen nóng bỏng như nữ hoàng nội y.

Trinh Nhi là hot girl 9X, hiện đang sinh sống ở TP.HCM và được biết đến với vai trò là người mẫu ảnh tự do. Cô nàng hot girl nóng bỏng này sở hữu gu mặc bốc lửa, tôn dáng tối đa, chính vì điều này nên nhiều cư dân mạng ví cô như nữ hoàng nội y. Gương mặt xinh đẹp, thần thái cuốn hút là một trong những yếu tố giúp những bức hình của Trinh Nhi nhận được "bão like" trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận tích cực, cũng có nhiều những ý kiến trái chiều. Dù vậy, Nhi Trinh khẳng định bản thân không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình, cô nàng chia sẻ sẽ sống đúng với bản thân và không làm gì đi quá giới hạn.

Hot girl Sài Thành khoe vòng 3 chữ O “hiếm có”, body “hồ lô” cực phẩm nóng bỏng mắt người nhìn - Ảnh 1

Hot girl Sài Thành khoe vòng 3 chữ O “hiếm có”, body “hồ lô” cực phẩm nóng bỏng mắt người nhìn - Ảnh 2

Hot girl Sài Thành khoe vòng 3 chữ O “hiếm có”, body “hồ lô” cực phẩm nóng bỏng mắt người nhìn - Ảnh 3
Cô nàng sở hữu vóc dáng "nóng bỏng mắt".

Sở hữu vòng 1 đầy đặn và vô cùng nóng bỏng, Trinh Nhi chẳng ngại sắm về cả loạt trang phục có thiết kế nhấn nhá ở ngay phần ngực. Trong đó, những mẫu váy, áo dáng ôm sát, khoét cổ V sâu luôn được cô nàng ưa chuộng diện nhiều hơn cả. Đây là thiết kế trang phục có khả năng phát huy tối đa tác dụng giúp người diện phô diễn triệt để thềm ngực đầy. Chẳng những sở hữu vòng 1 đẹp "trời ban", Trinh Nhi còn có vòng hông hoàn hảo nên không ngại diện những xu hướng hot. Đường cong nữ tính của cô được hiện ra một cách rõ rệt khi diện những bộ đồ bodysuit quyến rũ. Những thiết kế áo ngắn, xẻ sâu hun hút kết hợp quần short là hot item không thể thiếu trong tủ đồ của Trinh Nhi. 

Hot girl Sài Thành khoe vòng 3 chữ O “hiếm có”, body “hồ lô” cực phẩm nóng bỏng mắt người nhìn - Ảnh 4

Hot girl Sài Thành khoe vòng 3 chữ O “hiếm có”, body “hồ lô” cực phẩm nóng bỏng mắt người nhìn - Ảnh 5

Hot girl Sài Thành khoe vòng 3 chữ O “hiếm có”, body “hồ lô” cực phẩm nóng bỏng mắt người nhìn - Ảnh 6

Hot girl Sài Thành khoe vòng 3 chữ O “hiếm có”, body “hồ lô” cực phẩm nóng bỏng mắt người nhìn - Ảnh 7
Cô nàng thường xuyên diện những bộ cánh cắt xẻ táo bạo để phô tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ.

Ngoài ra, hot girl Sài Thành còn yêu thích trang phục cut-out táo bạo ở vùng eo nhằm khoe khéo vòng 1 và vòng 2. Để có một vóc dáng gợi cảm, Trinh Nhi đã kết hợp chế độ tập luyện hợp lý. 

Trinh Nhi chia sẻ cô là tín đồ của bộ môn gym. Trong đó, những bài tập dành riêng cho vòng 3 luôn được cô chú trọng nhiều nhất. Không chỉ tập gym, cô còn dành thời gian để chạy bộ, leo cầu thang bộ, nhảy dây vào những lúc rảnh rỗi. Đặc biệt, cô chia sẻ bản thân sẽ hạn chế tối đa tinh bột và bổ sung thực phẩm giàu chất xơ trong khẩu phần ăn hằng ngày của mình, mỗi ngày đều uống đủ 2 lít nước và đi ngủ đúng giờ. Chính lối sinh hoạt điều độ cùng với khẩu phần ăn lành mạnh đã giúp Trinh Nhi sở hữu cơ thể nóng bỏng này.

Hot girl Sài Thành khoe vòng 3 chữ O “hiếm có”, body “hồ lô” cực phẩm nóng bỏng mắt người nhìn - Ảnh 8

Hot girl Sài Thành khoe vòng 3 chữ O “hiếm có”, body “hồ lô” cực phẩm nóng bỏng mắt người nhìn - Ảnh 9

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