MC VTV Ngọc Trang xinh đẹp sau 4 năm chia tay người tình đồng giới, tái hôn sinh con lần 2 với chồng mới

MC Ngọc Trang (sinh năm 1986) là một nữ MC nổi tiếng đa tài và xinh đẹp, cô là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi cầm trịch loạt chương trình hot của VTV như "Chìa khóa thành công", "Mua sắm thú vị", "Tạp chí Đẹp", "Không gian nghệ thuật", "Ngẫu hứng tóc",.... Nhờ phong cách dẫn dắt lưu loát, cách nói chuyện thú vị cùng vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút, gu thời trang năng động là lí do khiến Ngọc Trang nhận được đông đảo cảm tình, yêu thích từ khán giả.

Sau khi hôn nhân tan vỡ, Ngọc Trang quyết định sống chung nhà với một DJ - doanh nhân là Lin Jay (Thảo Linh). Một tomboy nổi tiếng thời điểm đó nhờ vẻ ngoài điển trai, cuốn hút cùng công việc kinh doanh đáng ngưỡng mộ. Cặp đôi đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc, loạt hình ảnh cặp đôi tình cảm, thân mật khi cùng nhau đi sự kiện hay du lịch được chia sẻ trên facebook khiến nhiều người ghen tị.

Bên cạnh công việc ở VTV, đời tư của nữ MC xinh đẹp cũng nhận được nhiều chú ý của netizen. Trước đây Ngọc Trang từng kết hôn và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với một nam kỹ sư. Tuy nhiên sau 4 năm về chung nhà và có được một cậu con trai kháu khỉnh tên Tommy thì cả hai đã quyết định đường ai nấy đi và cô nàng mạnh mẽ làm mẹ đơn thân.

Mối tình của nữ MC bên người tình đồng giới từng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Cuộc tình ấy kéo dài 2 năm, đến tháng 6/2018, nữ MC xinh đẹp bất ngờ xác nhận đường ai nấy đi với người tình đồng giới, Ngọc Trang chia sẻ: "Tôi và Lin cảm thấy là bạn của nhau thì tốt hơn là người yêu nên cả 2 đều hài lòng với quyết định này”, đồng thời cũng tuyên bố Lin Jay là người yêu đồng giới duy nhất trong đời mình. Thời điểm đó thông tin cả hai chia tay khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối vì cặp đôi được cho là rất đẹp đôi và dễ thương.

Bẵng đi một thời gian, vừa qua, nữ MC xinh đẹp bất ngờ khoe việc đã lên chức mẹ lần 2, làm mẹ “bỉm sữa” sau 12 năm. Được biết, đó là một bé gái đáng yêu như một nàng công chúa, và cha của đứa bé là Triệu Anh Linh - một người đàn ông điển trai và vô cùng tâm lý. Cặp đôi vô cùng mặn nồng, cùng nuôi dạy con chung và con riêng, vun đắp tổ ấm thêm trọn vẹn.

Nữ MC xinh đẹp cùng người chồng hiện tại.

Nhắc lại chuyện cũ về mối tình đồng giới, nữ MC xinh đẹp thật thà chia sẻ rằng chồng hiện tại của cô là một người khá vô tư, hiểu chuyện và thái độ vui vẻ mỗi khi nhắc đến mối tình này của mình. Nữ MC hiện nay vô cùng hạnh phúc về tổ ấm nhỏ này của mình, sau khi kết hôn, Ngọc Trang cho hay mình đã nghiêm túc và trách nhiệm hơn, cuộc hôn nhân này dường như đã trở thành một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Cả hai vợ chồng đều đang đều đang hoàn thiện bản thân và nuôi dạy con cái tốt hơn, mỗi khi có bất hoà thì cùng nhau nhìn nhận vấn đề và cùng nhau giải quyết, mọi chuyện trong gia đình cùng nhau vượt qua.

Gia đình nhỏ hạnh phúc viên mãn của Ngọc Trang.

Tiết lộ về người chồng hiện tại, Ngọc Trang cho hay anh rất quan tâm đến con riêng của cô với người chồng trước. Vì yêu thương thật lòng nên dù đã học lớp 7 nhưng bé rất yêu và quý cha dượng. “Sau một thời gian gọi “chú - cháu” thì giờ đã gọi là “ bố - con” rồi! Mình thấy không đơn giản là cách xưng hô, mà anh Linh khi được Khôi gọi là “bố” cũng có trách nhiệm hơn, Khôi cảm nhận được tình cảm của anh Linh, nhiều lúc thấy như hai bố con ruột vậy. Anh Linh cũng là người yêu trẻ con nên việc chăm sóc Khôi rất dễ dàng. Vậy là bạn Khôi đã có hai người bố tuyệt vời rồi” - Ngọc Trang hạnh phúc chia sẻ về mái ấm nhỏ của mình.

Chia sẻ về cách dạy con riêng của mình, Ngọc Trang kể: “Sau vài lần xung đột về việc chăm sóc và dạy Khôi thì vấn đề vợ chồng mình nhận ra là do bản thân chưa tốt nên phản ánh lên bạn ấy! Mỗi người có một suy nghĩ khác nên cách mẹ dạy con trai sẽ khác cách bố dạy. Tuy nhiên, cũng nhờ cả nhà hay đọc sách với nhau, tâm sự và chia sẻ nên dần dần cũng đã có những quy tắc nhất định cho bạn Khôi có kỷ luật hơn trong học tập và sinh hoạt hàng ngày. Nhất là việc hạn chế cho dùng thiết bị như điện thoại, ipad. Thay vào đó vợ chồng mình cho bé học đá bóng, piano. Anh Linh hay đưa con trai đi chơi nên có điều gì Khôi cũng kể với bố mẹ”.

Việc gia đình chào đón thêm thành viên mới chắc hẳn sẽ đánh dấu nhiều sự thay đổi quan trọng, Ngọc Trang hào hứng chia sẻ cả gia đình nội và gia đình ngoại đều háo hức đón chờ ngày đứa bé ra đời, đặc biệt là cả 2 bên nội ngoại đều chưa có cháu gái. Cô nàng kể thêm trong quá trình mang thai, cô thường xuyên đọc sách và ngồi thiền, đây là những cách giúp cô tĩnh tâm hơn để suy xét mọi việc, đặc biệt nếu đang nuôi con bằng sữa mẹ thì việc có tâm lý thoải mái sẽ có nhiều sữa hơn cho con.

Gia đình nhỏ của MC Ngọc Trang vừa hạnh phúc chào đón thành viên mới.

Chia sẻ khoảng thời gian mang thai, Ngọc Trang tiết lộ tăng cân khá nhiều. Rất may, cơ thể và gương mặt của cô không bị thay đổi quá nhiều, ngoại trừ bụng ngày một to dần. Cô không cần bổ sung vitamin hay sữa bầu nào cả mà hoàn toàn ăn uống đồ tươi. Hơn nữa còn thường duy trì việc đọc sách Phật Pháp, tu luyện tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn, luyện năm bài công pháp hàng ngày nên cơ thể nữ MC xinh đẹp luôn tràn đầy năng lượng.

Lúc mang bầu gần 8 tháng cô vẫn “chơi lớn” leo 600 bậc thang lên đỉnh Fansipan, thậm chí vẫn tiếp tục làm MC, làm talkshow trên youtube đến khi gần sinh em bé.

Bên cạnh đó, trong quá trình mang thai, cô nàng rất quan tâm đến vấn đề thai giáo, Ngọc Trang thường cho bé nghe âm nhạc thuần chính như giao hưởng Shen Yun, tránh cho bé nghe những tin tức, âm nhạc không tốt. Hằng ngày mẹ con cô nàng còn cùng nhau ra các công viên đi dạo, luyện công cùng với mọi người. Đặc biệt, sắp tới, cô chia sẻ sẽ tìm hiểu cách chăm sóc con cái theo độ tuổi để con có phát triển một cách toàn diện nhất.

Nói về quá trình nuôi con, Ngọc Trang mong các con trở thành những người tốt hơn nữa theo các giá trị chân thành, chân thật, từ bi, bao dung, nhẫn nại. “Người ta hay nói: “Phúc đức tại mẫu” hay cổ nhân có câu: “Cha mẹ có đạo đức cao thượng thì chính là tấm bùa hộ mệnh lớn nhất của con cái”, cha mẹ thiện lương và bao dung sẽ nuôi dưỡng nên những đứa trẻ biết quan tâm, yêu thương những người xung quanh. Nên mình hiểu rằng, trên chặng đường nuôi dạy nên những đứa trẻ thành công và hạnh phúc, bài học đầu tiên cha mẹ nên dạy trẻ, chính là bài học làm người, để con trẻ hiểu được: Người hạnh phúc nhất chính là người thiện lương, mà người thiện lương là người luôn nghĩ cho người khác trước tiên.

Trẻ con sinh ra vốn thiện lương, trong sáng như tờ giấy trắng, sự giáo dục và dạy dỗ của người gần nhất với bé, chính là cha mẹ. Cha mẹ dạy con yêu thương và lòng nhân ái thì con sẽ giữ được điều tốt đẹp trong tim mình. Sau này lớn lên, trẻ nhất định sẽ là người tốt, được nhiều người yêu quý, tin tưởng và giúp đỡ” - nữ MC chia sẻ quan điểm nuôi dạy con của bản thân.