20 năm sau khi được nhà báo Mỹ nhận nuôi, cô bé mồ côi Cần Thơ đổi đời ngoạn mục trở thành diễn viên Hollywood lừng danh

Trần Đông Lan là một trong những trường hợp trẻ mồ côi vô cùng may mắn khi được gia đình giàu có và tử tế nhận nuôi.

Và cũng từ lúc này, cuộc đời cô bé mồ côi cũng chính thức bước sang một trang mới trong tình yêu thương của gia đình Bob Condor.

Lana chụp cùng với em trai nuôi cũng là người gốc Việt.

Lana lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ nuôi.

Được biết, cô bé còn có 1 em trai cũng là người gốc Việt và là con nuôi của ông bà Bob Condor. Theo những người đã từng gặp và chăm sóc Lana chia sẻ, cô bé sau khi được đưa sang Mỹ thì đã có cuộc sống rất tốt. Thời niên thiếu, gia đình Đồng Lan di chuyển nhiều nơi trước khi đến Los Angeles sống. Dưới sự chăm sóc và yêu thương của bố mẹ nuôi, cô được theo học nghệ thuật ở những ngôi trường bậc nhất nước Mỹ như Joffrey Ballet, Nhà hát Khiêu vũ Mỹ Alvin Ailey, học diễn xuất ở Học viện Điện ảnh New York và trường hè ở Yale,...

Chia sẻ với Los Angeles Times, Lana đã từng vô cùng xúc động khi nhắc đến nguồn động lực lớn nhất của mình chính là bố mẹ và câu nói của ông bà làm cô luôn ghi nhớ: "Tôi may mắn vì được bố mẹ khuyến khích theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ. Thời gian đầu khi đi học múa, có lần tôi chán nản, bố mẹ đều nói: “Cố lên, con có thể làm được”.

Điều đặc biệt, khi dự định lấn sân sang con đường diễn xuất, Lana tiếp tục nhận được sự khích lệ từ bố mẹ. "Cha mẹ nói tôi còn trẻ thì cứ thử hết mình làm mọi điều mong muốn trước", cô nói.

Ngay lập tức, hàng loạt những thành công đến với "cô bé gốc Cần Thơ" được ghi nhận như "bom tấn" của Hollywood như: Dị nhân Jubilee trong X-Men: Apocalypse, "Patriots Day", To All the Boy. Khả năng diễn xuất của 9X nhận được nhiều sự yêu mến và đưa cô trở thành một trong những hiện tượng điện ảnh. Các bộ phim cô tham gia nhanh chóng gây sốt, được nhắc đến khắp mạng хã hội nước Mỹ. Một bước trở thành sao, Lana nhanh chóng được truyền thông Hollywood săn đón với tư cách một ngôi sao đang lên.

Lana trên thảm xanh ra mắt "X-Men: Apocalypse"

Bước sang độ tuổi 25, Lana hào hứng chia sẻ những dự định sắp tới của mình là được thực hiện những dự án phim với các diễn viên gốc Á. “Có rất nhiều câu chuyện về châu Á, về người Mỹ gốc Á cần được kể. Tôi tin chắc rằng chúng tôi đang tiến chậm nhưng chắc chắn sẽ làm được điều đó” - Lana chia sẻ.

Bên cạnh đó, không chỉ tạo cho Lana môi trường học tập tốt, ông bà Condor còn luôn dạy cho Lana rằng không được quên đi nguồn cội của mình: “Tuổi thơ của tôi không phải một tuổi thơ lớn lên trong gia đình gốc Á. Trải nghiệm của tôi giống như bất cứ bạn trẻ Mỹ nào, nhưng cha mẹ nuôi tôi luôn nhắc tôi nhớ về cội nguồn, trong đó có việc cho tôi ăn các món Việt Nam....” - Lana kể.

Đặc biệt, cô luôn muốn phát triển các hoạt động ý nghĩa hướng đến cội nguồn của mình, cô đã phát triển một học bổng với Quỹ châu Á để giúp đỡ các nữ sinh Việt Nam học hết cấp ba. Ngoài ra cách đây 3 năm, sau hơn 20 năm rời quê hương, Lana đã trở về Việt Nam khi thực hiện chương trình giáo dục cho trẻ em tại Long An.

Cô từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi đã quá may mắn khi được sống cuộc sống như hiện tại. Tôi luôn có những khoảnh khắc thầm cảm ơn số phận. Tôi hy vọng sẽ có thể giúp đỡ cho việc học của nhiều bé gái có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam trong tương lai và một ngày nào đó, khi thời điểm tới, tôi sẽ nhận nuôi một bé gái người Việt".

Lana Condor thăm trường THPT Cần Giuộc (Long An) cùng phu nhân ông Obama, minh tinh Julia Roberts, diễn viên Ngô Thanh Vân,...

Vậy là ở thời điểm hiện tại, từ một cô bé mồ côi ở Cần Thơ, Trần Đông Lan năm nào đã trở thành một cô gái xinh đẹp và độc lập, một nữ diễn viên nổi tiếng ở Hollywood. Thành công mà cô có được ở thời điểm này chính là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, đồng thời còn là sự động viên, khích lệ của ông bà Condor, luôn ủng hộ cô vô điều kiện, tạo một môi trường tốt nhất để cô có thể theo đuổi đam mê bất kì loại hình nghệ thuật nào cô muốn.

Hiện nay, trên thực tế, khá nhiều gia đình ở Việt Nam vẫn chưa khuyến khích, động viên con cái theo nghệ thuật so với phương Tây. Từ đó làm lỡ đi những sở thích hoặc những tài năng thiên bẩm của những đứa trẻ, chính vì vậy, việc ủng hộ, tạo điều kiện cho con trẻ tự do theo đuổi đam mê là điều vô cùng cần thiết. Các bố mẹ nên lắng nghe những nguyện vọng, sở thích và hãy luôn ủng hộ các con trên con đường theo đuổi ước mơ để các bé có thể phát triển bản thân một cách hoàn thiện nhất nhé!