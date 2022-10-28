Cô bé Châu Phi sở hữu nhan sắc phá vỡ mọi quy chuẩn về cái đẹp của thế giới gây tiếc nuối với nhan sắc hiện tại

Lâu nay, hình ảnh các cô cậu bé da trắng, tóc dài,... thường thu hút sự chú ý và nhận được nhiều lời khen ngợi hơn, nhưng đối với Jare, cô bé đã phá vỡ mọi chuẩn mực về cái đẹp lúc bấy giờ bởi nhan sắc của mình, đồng thời khiến nhiều người trên thế giới phải thay đổi cái nhìn về người da màu.

Vào năm 2018, Jare Ijalana gây xôn xao mạng xã hội sau khi một nhiếp ảnh gia đăng tải ảnh cô bé lên trang cá nhân. Chính những bức hình đấy, Jare đã khiến nhiều người có cái nhìn khác về những quy chuẩn cái đẹp của con người.

Được biết, năm đó Jare tròn 5 tuổi, cô là người châu Phi sở hữu làn da đen nhám, mái tóc bông xù nhưng đổi lại là một gương mặt đẹp hài hòa: đôi mắt to trong xanh, sống mũi cao cùng khuôn miệng đẹp. Nhiều người đã ví vẻ đẹp của Jare như "một tác phẩm nghệ thuật vô cùng đặc sắc" chứ không ai tin đây là một cô bé "bằng xương bằng thịt". Có vô vàn người xuýt xoa ca ngợi cô bé là "búp bê đời thực", "viên ngọc trai đen" hay "cô bé xinh đẹp nhất thế giới".

Jare khiến cả thế giới thay đổi chuẩn mực về cái đẹp bằng nhan sắc của mình.

Sau khi gây sốt trên mạng, “viên ngọc trai đen” Jare nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Jare nhanh chóng trở thành một ngôi sao nổi tiếng, mẫu nhí chuyên nghiệp được nhiều người săn đón. Jare có cơ hội tiếp xúc với sàn diễn thời trang đẳng cấp quốc tế như Mỹ, Anh... xuất hiện trên những trang bìa tạp chí hàng đầu thế giới. Số tiền mà cô bé kiếm được đã giúp gia đình "phất lên" nhanh chóng, 3 chị em Jare được ăn học đủ đầy. Chỉ ít lâu sau khi nổi tiếng, cô bé đã giành được giải thưởng Cá tính và biểu tượng thời trang hạng mục dành cho trẻ em Châu Phi tại Ghana.

Cô bé xuất hiện nhiều trên các sàn diễn thời trang lớn cùng thần thái tự tin.

Cô bé nhận được nhiều giải thưởng nổi bật và được nhiều người săn đón.

4 năm sau khi nổi tiếng, khi Jare ít được truyền thông nhắc đến hơn thì những bức ảnh mới nhất Jare chụp lại tiếp tục được lan truyền trên mạng. Theo đó, nhiều người cảm thấy tiếc nuối xen lẫn thất vọng bởi nhan sắc hiện tại của Jare. Năm nay cô bé 9 tuổi, cao lên trông thấy nhưng không còn sở hữu vẻ đẹp nổi bật xuất sắc như hồi bé. Gương mặt Jare cũng thay đổi nhiều, cô bé trở nên già dặn, cứng cáp hơn, không còn nét thơ ngây cùng đôi mắt to tròn từng gây “sốt” cộng đồng mạng.

Nhan sắc hiện tại của Jare khiến nhiều người tiếc nuối.

Mặc dù vậy, sự nghiệp của cô bé vẫn đang phát triển khá tốt, video mới đây nhất quay cảnh Jare tự tin kêu gọi mọi ứng viên dự thi vào công ty người mẫu LA Mode.

Được biết, dù nổi tiếng nhanh chóng nhưng Jare không vì thế mà lơ là việc học. Theo tạp chí Glamour, mẹ Jare từng chia sẻ rằng gia đình vẫn luôn đặt mục tiêu học tập của con gái lên trên các công việc nghệ thuật, và cô bé chỉ có thể nhắc đến công việc người mẫu khi kết thúc giờ học ở trường. Đặc biệt, ở trường lớp, Jare vẫn giản dị và không nhận được sự biệt đãi nào.

Cô bé đã trở nên già dặn và cứng cáp hơn.

Không chỉ có Jare, 2 người chị gái Jomi và Joba (8 tuổi và 10 tuổi) cũng không kém cạnh. Sau khi cô út nổi tiếng khắp thế giới, hai người chị nhà Ijalana cũng trở nên khá nổi tiếng. Nhiều lần cả 3 chị em kết hợp trong một số dự án ảnh nghệ thuật khiến người xem cực ấn tượng bởi vẻ đẹp cũng như thần thái một 9 một 10 của các cô bé. 3 em được mẹ lập chung một tài khoản instagram có tên là ba chị em nhà J và tài khoản này hiện đã thu hút hơn 164.000 người theo dõi.

Ba chị em nhà Ijalana.

Vào năm 2018, khi nhìn thấy những tấm ảnh của Jare, nhiều người không tin vào mắt mình và cho rằng đây là “tranh vẽ” nhiều đến mức tác giả của những bức ảnh - nhiếp ảnh gia Mofe Bamuyiwa lúc đó phải lên tiếng: "Ồ đúng rồi, cô bé là người thật. Cô bé là một thiên thần. Tôi có thể khiến cô bé mỉm cười hoặc cười lớn nhưng tôi đã không làm thế, để cô bé có những khoảnh khắc tự nhiên để mọi người có thể nhìn thấy hết được vẻ đẹp thông qua đôi mắt của cô bé.

Jare không phải là một người mẫu chuyên nghiệp, cô bé còn có 2 chị gái là Jomi 7 tuổi và Joba 10 tuổi. Cả hai người chị gái này đều là mẫu ảnh và có tài khoản mạng xã hội riêng. Tất cả những gì tôi muốn là cho mọi người thấy là tiềm năng mạnh mẽ của Jare. Tôi muốn bức ảnh nói lên được vẻ đẹp khi mà cô ấy đang đến tuổi trưởng thành".

Hiện tại, Jare mặc dù không còn sở hữu nhan sắc xuất thần khi đã trưởng thành thì vẫn còn rất nhiều người cho rằng cô bé vẫn “đẹp nhất thế giới”.