MC VTV Diễm Quỳnh bất chấp nguy hiểm sinh con lần 2 ở độ tuổi U50, cô con gái xinh đẹp y hệt mẹ

MC Diễm Quỳnh là một trong những MC “gạo cội” của Truyền hình VTV. Cô có hơn 20 năm làm việc tại VTV, dẫn dắt nhiều chương trình khác nhau, sau khi rời chức vụ Trưởng ban Thanh thiếu niên VTV6, MC Diễm Quỳnh đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC vào đầu tháng 10 năm ngoái.

Ngoài sự nghiệp, Diễm Quỳnh còn được nhiều fan ngưỡng mộ về nhan sắc trẻ trung và một gia đình hạnh phúc. Cô kết hôn với chồng kiến trúc sư, con gái đầu lòng Quỳnh Phương giờ đã trưởng thành, còn con thứ 2 là bé Gà hiện nay được 4 tuổi.

Ở cơ quan, MC Diễm Quỳnh là người phụ nữ quyền uy, là một người sếp lớn được người người kính trọng, nhưng khi cởi bộ đồng phục trở về nhà, cô đơn giản là chỉ là một người vợ hiền và người mẹ xinh đẹp, đảm đang của hai cô con gái.

Được biết con gái lớn kín tiếng của MC Diễm Quỳnh - Quỳnh Phương năm nay đã 22 tuổi, được nhận xét giống mẹ từ ngoại hình đến sở thích. Quỳnh Phương theo học tại THPT Chu Văn An, sau đó tốt nghiệp vào Học viện Ngoại giao với thành tích học tập đáng nể.

Diễm Quỳnh chia sẻ về con gái lớn rằng: “Quỳnh Phương không bao giờ thích nghe lời khuyên theo kiểu, con nên thế này, con nên thế kia… Tôi chỉ có thể là người lắng nghe, chia sẻ".

"Hôm trước, con tôi làm một bài luận có hỏi tôi, khi tôi đưa ra những lời khuyên nhưng sau đó tôi thấy con không dùng bất cứ lời khuyên nào của tôi. Tôi hỏi con thì bảo: "Con hỏi mẹ để xem ý thức hệ của mẹ như thế nào và thấy rằng lời khuyên của mẹ không phù hợp với con nên con chỉ tham khảo, còn sẽ làm theo cách của con". Bọn trẻ bây giờ là vậy đấy". - MC Diễm Quỳnh kể về câu chuyện giữa cô và con gái lớn.

Ở nhà, Quỳnh Phương cũng là một “thư ký đắc lực” của mẹ khi luôn phụ mẹ các công việc nội trợ như nấu cơm, dọn dẹp, chăm em,... "Nhiều hôm tôi mải làm chưa kịp về, bạn ấy đã gọi điện nói với tôi nói các món đã được bạn ấy chuẩn bị" - Diễm Quỳnh tự hào kể. Được biết, hiện tại Quỳnh Phương đang đi du học ở New Zealand, thường xuyên gọi về để vơi bớt nỗi nhớ gia đình.

Quỳnh Phương hiện đang du học xa nhà và thường xuyên gọi điện về.

Vào năm 46 tuổi, MC Diễm Quỳnh đã bất chấp nguy hiểm để sinh con gái thứ 2. Có con ở tuổi xấp xỉ 50, lại là người chăm hoạt động nên MC Diễm Quỳnh gặp nhiều khó khăn khi mang bầu. Kết quả ở tuần 34 thai kỳ, khi bé Gà mới 1,6kg đã chào đời, bé được chăm sóc trong bệnh viện 25 ngày và trở về nhà với cân nặng 1,9kg.

Bé Gà có nụ cười tươi như nắng mai.

Khó khăn chưa dứt khi lúc này ở tuổi 46, Diễm Quỳnh học lại từ đầu những chuyện bỉm sữa. "Mẹ tập mặc đồ búp bê cho em, bố tập đo nhiệt độ bình sữa, chị Nhím tập bế em. Cả nhà nín thở chờ em lớn, nhích từng lạng một trên chiếc cân to đùng"...

Những khó khăn cũng dần qua, hiện tại con gái thứ 2 của nữ MC đã 5 tuổi, cô bé xinh xắn, dịu dàng. Gà có mái tóc dài, gương mặt phúng phính, thừa hưởng ngoại hình và sự duyên dáng giống mẹ. Mỗi khi MC Diễm Quỳnh đăng ảnh bé Gà lên mạng xã hội thì diện mạo của cô bé nhận được vô vàn lời khen ngợi.

Không ít bạn bè, cư dân mạng đã để lại bình luận: "Em quá xinh, quá yêu và nụ cười tỏa nắng", "Nụ cười và ánh mắt rạng rỡ yêu thương", "Cái miệng cười duyên của mẹ nữa", "2 mẹ con siêu đẹp", "Cưng muốn xỉu"...