Bố mẹ của các nàng hoa hậu có cách dạy con nghiêm khắc cỡ nào?

Nuôi dạy con 07/10/2022 07:50

Nhan sắc, tài năng và lối ứng xử của các hoa hậu luôn truyền được cảm hứng tích cực cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Bên cạnh những sự nỗ lực của bản thân, sự thành công, lối ứng xử của các nàng hậu có sự tác động trực tiếp từ gia đình.

Lương Thuỳ Linh

Thuỳ Linh kể, cho đến hiện tại, cô vẫn nhớ như in lần kiểm tra bài cũ môn Sinh năm cấp Hai, vì không thuộc bài nên cô đã bị phạt ra đứng trước cửa. Cô chia sẻ đoạn tin nhắn mẹ từng nhắn cho mình trên trang cá nhân: “Con học bài đi, đừng để họ bảo làm hoa hậu học dốt nhé”. Có thể thấy, mẹ của Thuỳ Linh đã cực kỳ chú trọng đến việc học của cô từ khi còn bé. 

Bố mẹ của các nàng hoa hậu có cách dạy con nghiêm khắc cỡ nào? - Ảnh 1

Bên cạnh đó, sau khi đăng quang, Thuỳ Linh từng bị nghi ngờ rằng cô “mua giải”. Đáp trả tin đồn, mẹ nàng hậu thẳng thắng trả lời rằng: “Linh không được gia đình đầu tư, mọi trang phục đi thi đều rất đơn giản. Chúng tôi giáo dục con cái rất nghiêm khắc”.

Bố mẹ của các nàng hoa hậu có cách dạy con nghiêm khắc cỡ nào? - Ảnh 2

Đỗ Thị Hà

Bố của nàng hậu xứ Thanh chia sẻ trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, nàng hậu thường làm ruộng và phụ giúp việc nhà sau giờ học. “Hà được dạy dỗ rất nghiêm khắc từ nhỏ, nhất là chuyện tiền bạc” - Bố Đỗ Thị Hà chia sẻ. Ông đặc biệt nghiêm khắc với con về cách tiết kiệm, chú trọng về việc học tập và tính kiên trì.

Bố mẹ của các nàng hoa hậu có cách dạy con nghiêm khắc cỡ nào? - Ảnh 3

Người đẹp xứ Thanh cũng được dạy dỗ về cách hiếu thảo với ông bà, bố mẹ. Khi được hỏi về việc nàng hậu chăm sóc người bà bị tai biến, ông cho rằng đây là trách nhiệm của con cháu. Đỗ Thị Hà từng chia sẻ rằng: “Thời gian rảnh tôi về chăm sóc cho bà, cho bà ăn, giặt đồ... Nhiều người nghĩ con út là được cưng chiều nhưng ngay từ nhỏ bố mẹ tôi đã dạy dỗ con gái là phải biết làm”.

Phương Anh

Phương Anh từng chia sẻ cô được sinh ra trong gia đình có bố mẹ cực kỳ đề cao việc học hành. Anh chị của cô có thành tích học tập “cực khủng”, và chính điều này là tấm gương sáng để cô noi theo và phấn đấu mỗi ngày. 

Bố mẹ của các nàng hoa hậu có cách dạy con nghiêm khắc cỡ nào? - Ảnh 4

Tuy vậy, bố mẹ cô lại khá tâm lý và mong muốn nàng hậu phát triển trong sự thoải mái: "Mẹ không đặt nhiều kỳ vọng mà chỉ cần thấy tôi đầy đủ là mẹ vui rồi. Sự thoải mái của mẹ về việc học tập, sự nghiệp giúp tôi có được tự do. Và chính điều đó giúp tôi hoàn thiện bản thân tốt hơn qua mỗi ngày".

Khánh Vân

Khánh Vân chia sẻ, ba mẹ cô đặt cách dạy cô sống tử tế và lễ phép lên hàng đầu. Ba mẹ nàng hậu chọn cách đồng hành, làm bạn và chia sẻ cùng cô chứ không đặt quá nhiều áp lực lên cô. “Ba ủng hộ tôi đi làm người mẫu, lúc trước ba hay đi các chợ cũ và mua về nước hoa, phấn mắt cho tôi. Ba mẹ lúc nào cũng tự hào về tôi, cũng có những lúc cũng bị la nhưng từ những điều đó mới làm nên một Khánh Vân ngày hôm nay” - người đẹp chia sẻ.

Bố mẹ của các nàng hoa hậu có cách dạy con nghiêm khắc cỡ nào? - Ảnh 5

Mai Phương

Khi Mai Phương đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss World Vietnam 2022, mẹ Mai Phương nhận được các câu hỏi về vấn đề rằng con gái xuất hiện nhiều trước truyền thông sẽ khó tránh khỏi thị phi, mẹ nàng hậu giữ sự tự tin về con gái: “Gia đình tôi không giàu nhưng giữ lễ giáo, tôi là người theo sát chặng đường phát triển của Phương từ bé cho đến lớn. Các con đã được dạy dỗ cẩn thận từ bé và nó đã trở thành nếp sống của Mai Phương”.

Bố mẹ của các nàng hoa hậu có cách dạy con nghiêm khắc cỡ nào? - Ảnh 6

Hoa hậu Mai Phương từng vướng tin đồn tình cảm với một doanh nhân khi làm gia sư cho con của người này. Lúc đó, mẹ Mai Phương đã trấn an và khuyên con giữ im lặng: “Tôi không tin và cũng không lo lắng. Tôi chỉ nói với con đừng làm điều mình không muốn và cảm thấy quá sức, quá giới hạn của mình”.

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