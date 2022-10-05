Nữ sinh “gây bão” trên VTV vào ngày khai giảng vì xinh đẹp hết nấc, có mối quan hệ đặc biệt với Phương Oanh “Quỳnh Búp Bê”

Nuôi dạy con 05/10/2022 10:47

Ngay khi vừa xuất hiện trên sóng truyền hình VTV vào ngày khai giảng, cô bé lập tức khiến cộng đồng mạng chia sẻ “rần rần” vì quá xinh đẹp.

Trong chương trình Chuyển động 24H phát sóng trên kênh VTV1 vào ngày hôm qua, một nữ sinh lớp 7 trả lời phỏng vấn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, vô vàn bình luận, chia sẻ để truy tìm “in tư” của cô bé đáng yêu này.

Nữ sinh “gây bão” trên VTV vào ngày khai giảng vì xinh đẹp hết nấc, có mối quan hệ đặc biệt với Phương Oanh “Quỳnh Búp Bê” - Ảnh 1
Xuất hiện vài giây ngắn ngủi nhưng Hà Anh đã khiến netizen ráo riết tìm "in tư".

Được biết, cô bé này tên là Nguyễn Hà Anh, học lớp 7A1 trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội. Đặc biệt, cô bé này vừa thủ vai bộ phim “Hương vị tình thân” nổi đình đám thời gian gần đây.

Nữ sinh “gây bão” trên VTV vào ngày khai giảng vì xinh đẹp hết nấc, có mối quan hệ đặc biệt với Phương Oanh “Quỳnh Búp Bê” - Ảnh 2
Hà Anh thủ vai Phương Nam lúc nhỏ trong "Hương vị tình thân".

Ở bộ phim “Hương vị tình thân”, cô bé thủ vai Phương Nam lúc nhỏ, còn diễn viên Phương Oanh thủ vai Phương Nam lúc lớn. Cả hai đều có mối quan hệ thân thiết như chị em cả trong phim lẫn ngoài đời. Ngoài bộ phim “Hương vị tình thân”, Hà Anh còn góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác như: “Về nhà đi con”, “Những cô gái trong thành phố”,... 

Nữ sinh “gây bão” trên VTV vào ngày khai giảng vì xinh đẹp hết nấc, có mối quan hệ đặc biệt với Phương Oanh “Quỳnh Búp Bê” - Ảnh 3

 

Nữ sinh “gây bão” trên VTV vào ngày khai giảng vì xinh đẹp hết nấc, có mối quan hệ đặc biệt với Phương Oanh “Quỳnh Búp Bê” - Ảnh 4
Mối quan hệ cực kì thân thiết giữa bé Hà Anh và Phương Oanh.

Không chỉ có tài năng diễn xuất, cô bé Hà Anh còn có khả năng ca hát, trong chương trình Giọng hát Việt nhí New Generation 2021, cô bé tham gia và có những phần trình diễn lôi cuốn, thu hút.

Nữ sinh “gây bão” trên VTV vào ngày khai giảng vì xinh đẹp hết nấc, có mối quan hệ đặc biệt với Phương Oanh “Quỳnh Búp Bê” - Ảnh 5

Tuy hoạt động nghệ thuật thường xuyên nhưng Hà Anh vẫn không quên nhiệm vụ chính là học tập. Được biết Hà Anh vừa trúng tuyển vào lớp 6 tại một ngôi trường nổi tiếng ở Hà Nội năm 2021 vừa qua với bảng thành tích đáng nể: điểm 7,75 điểm môn Toán, 7,5 điểm môn Văn và gây ngỡ ngàng với số điểm 9,7 môn tiếng Anh. Đặc biệt nhất, Hà Anh còn đạt luôn 10 điểm xét tuyển, tổng cộng là 59,9 điểm, vượt gần 4 điểm so với điểm chuẩn của trường. Ngoài bảng thành tích này, Hà Anh còn từng nhiều lần đạt các danh hiệu cấp thành phố như Cháu ngoan Bác Hồ, Học sinh Tiêu biểu Thủ đô 2021, giải Kim đồng toàn quốc... khiến nhiều người choáng váng.

Nữ sinh “gây bão” trên VTV vào ngày khai giảng vì xinh đẹp hết nấc, có mối quan hệ đặc biệt với Phương Oanh “Quỳnh Búp Bê” - Ảnh 6
Hà Anh sở hữu khối thành tích học tập cực "khủng".

Vừa hoạt động nghệ thuật vừa phải cân bằng việc học tập, cô bé từng chia sẻ: “Con được ông bà, bố mẹ và chị gái tạo điều kiện và sắp xếp thời gian hợp lý để con tham gia được nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, con luôn được các thầy cô yêu mến, hỗ trợ để con vừa hoàn thành việc học văn hóa mà vừa thỏa sức hoạt động nghệ thuật”. 

Chia sẻ thêm về bé Hà Anh - mẹ bé là chị Nguyễn Thuý Hà kể rằng lúc sinh bé chị đã U40 nên việc sinh nở có phần khó khăn. Chị phải sinh mổ bé ở tuần 37 của thai kỳ nhưng khiến cả dàn bác sĩ phải bất ngờ khi nhìn cô nhóc. "Khi vừa phẫu thuật và đỡ Hà Anh ra thì cả ekip và bác sĩ phải thốt lên: “Ôi em bé này trộm vía phải hơn 5kg”. Và sau một lúc em bé được đưa lên cân thì kết quả là nặng 4,4kg.

Nữ sinh “gây bão” trên VTV vào ngày khai giảng vì xinh đẹp hết nấc, có mối quan hệ đặc biệt với Phương Oanh “Quỳnh Búp Bê” - Ảnh 7

Sau khi sinh, mình nhận được mọi thông tin em bé, nhìn mặt con xong thì cả 2 mẹ con cũng được tách riêng. Mình được tách riêng về phòng chăm sóc riêng, còn bé Hà Anh được chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt sau sinh. Bé ở riêng trong phòng đó 10 ngày do phải cân bằng đường huyết cho trẻ bị nhiễm tiểu đường thai kỳ” - chị Thúy Hà kể.

Hành trình nuôi Hà Anh lúc sơ sinh cũng khá khó khăn khi bé mới 1,5 tháng thì chị Thúy Hà đã hết sữa nên cô bé phải ăn sữa ngoài nhưng may mắn bé trộm vía bụ bẫm. "Năm 4-5 tuổi, con bụ bẫm chưa từng thấy. Hình ảnh con bụ bẫm ở tuổi lên 4, lên 5 có thể bắt gặp lại trên những khuôn hình của VTV trong bộ phim truyền hình Giọt nước mắt muộn màng phát sóng năm 2016” - chị Thúy Hà cười chia sẻ.

Nữ sinh “gây bão” trên VTV vào ngày khai giảng vì xinh đẹp hết nấc, có mối quan hệ đặc biệt với Phương Oanh “Quỳnh Búp Bê” - Ảnh 8

Mặc dù để bé Hà Anh theo đuổi nghệ thuật từ bé nhưng chị Thuý Hà vẫn đặt việc học văn hoá của con lên hàng đầu và luôn tranh thủ thời gian để bù đắp khoảng thời gian cô bé không thể đi học. Chị kể bản thân luôn cố gắng sắp xếp công việc của mình để phù hợp với lịch trình của con để đồng hành và chăm sóc cô bé. Vì Hà Anh còn bé nên không thể để cô bé hoạt động một cách tự do mà đều phải sắp xếp lịch vào cuối tuần để con có thể vừa theo đuổi đam mê nghệ thuật vừa học văn hoá.

Nữ sinh “gây bão” trên VTV vào ngày khai giảng vì xinh đẹp hết nấc, có mối quan hệ đặc biệt với Phương Oanh “Quỳnh Búp Bê” - Ảnh 9

Nhờ được mẹ theo sát việc học văn hóa và theo đuổi nghệ thuật nên Hà Anh thành công ở cả hai phương diện này, được thầy cô và bạn bè quý mến. Đến đoàn làm phim, cô nhóc cũng được các cô chú đồng nghiệp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình.

"Tạo ý thức tự học nhưng không có nghĩa là mình không biết con đang thiếu kiến thức gì và đang ở mức độ nào để bù đắp phần kiến thức còn thiếu hụt của con.

Bên cạnh đó, mình luôn luôn chủ động hoàn thành hết công việc đề ra trong ngày. Cuối cùng là luôn định hướng mục tiêu cho con hướng tới trong bất cứ giai đoạn nào và thực hiện để hoàn thành nó", chị Thúy Hà tiết lộ thêm về cách dạy Hà Anh.

Mẹ đơn thân 9X đưa con đi khai giảng “nổi bần bật” giữa sân trường, gây sốt cộng đồng mạng vì quá xinh đẹp

Mẹ đơn thân 9X đưa con đi khai giảng “nổi bần bật” giữa sân trường, gây sốt cộng đồng mạng vì quá xinh đẹp

Mới đây, bức ảnh chị Quỳnh Chi đưa con trai đi khai giảng năm học mới được cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mẽ vì vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng.

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