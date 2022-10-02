Cuộc sống viên mãn của nữ chính phim “Nhật ký Vàng Anh”: đang là Thượng uý Công an, sở hữu căn hộ cao cấp 120m2 và có 2 con ngoan

Nuôi dạy con 02/10/2022 13:47

Series phim “Nhật ký Vàng Anh” là bộ phim gây tiếng vang nhất lúc bấy giờ, và Minh Hương là một trong những nữ diễn viên thành công nhất nhì sau bộ phim.

Mới đây, trên trang cá nhân của diễn viên Minh Hương, cô đã chia sẻ dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật cậu quý tử tên Nam Uy. Được biết, năm nay cậu nhóc lên 10 tuổi, là niềm tự hào của cả gia đình.

Cuộc sống viên mãn của nữ chính phim “Nhật ký Vàng Anh”: đang là Thượng uý Công an, sở hữu căn hộ cao cấp 120m2 và có 2 con ngoan - Ảnh 1
Cậu nhóc nhà Minh Hương sở hữu vẻ ngoài điển trai.

Bà mẹ 2 con xúc động chia sẻ trên Facebook: “Sinh nhật đầu tiên có 2 chữ số đón chào tuổi mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc chàng trai nhỏ của mẹ nhé. Con biết không, mọi kỉ niệm tốt đẹp và những khoảnh khắc hạnh phúc của mẹ đều có hình bóng và tiếng cười của con đấy, con trai!

Cuộc sống viên mãn của nữ chính phim “Nhật ký Vàng Anh”: đang là Thượng uý Công an, sở hữu căn hộ cao cấp 120m2 và có 2 con ngoan - Ảnh 2

Con là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Mẹ. Mẹ không hy vọng con trở thành một người xuất sắc chỉ mong hành trang con luôn mang theo trong cuộc đời là một nhân cách tốt, một thể lực khỏe, một trái tim ấm, một nụ cười sáng, con sẽ mang hạnh phúc đi muôn nơi và mẹ tin con sẽ nhận lại được những gì xứng đáng. Cùng mạnh mẽ và cùng bên nhau để đối đầu với mọi thử thách trong tương lai con nhé…”

Cuộc sống viên mãn của nữ chính phim “Nhật ký Vàng Anh”: đang là Thượng uý Công an, sở hữu căn hộ cao cấp 120m2 và có 2 con ngoan - Ảnh 3
"Con là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Mẹ" - Minh Hương chia sẻ đầy xúc động trên Facebook

Kèm theo trạng thái đầy cảm động là hình ảnh người thân trong gia đình quây quần cùng nhau tổ chức sinh nhật cho bé Nam Uy. Cậu bé được nhận xét sở hữu nhiều nét giống bố, trong khi đó, con gái lớn lại được khen xinh đẹp giống Minh Hương.

Cuộc sống viên mãn của nữ chính phim “Nhật ký Vàng Anh”: đang là Thượng uý Công an, sở hữu căn hộ cao cấp 120m2 và có 2 con ngoan - Ảnh 4

Được biết, trong khi nhiều bạn diễn cùng phim “Nhật ký Vàng Anh” vẫn tiếp tục đi theo con đường nghệ thuật thì Minh Hương lại chọn rẽ hướng trở thành BTV, Thượng uý Công an của kênh Truyền hình ANTV. 

Cuộc sống viên mãn của nữ chính phim “Nhật ký Vàng Anh”: đang là Thượng uý Công an, sở hữu căn hộ cao cấp 120m2 và có 2 con ngoan - Ảnh 5
"Nàng Vàng Anh" giờ đang là Thượng uý Công an.

Cộng đồng mạng còn ngưỡng mộ hơn khi “nàng Vàng Anh” không chỉ có sự nghiệp thành công mà còn có tổ ấm viên mãn bên ông xã đẹp trai và có 2 con ngoan với 1 trai 1 gái.

Chia sẻ về lý do ít tham gia nghệ mà tập trung vun vén cho gia đình nhỏ, nữ diễn viên từng cho hay: “Sau khi lập gia đình, tôi không muốn cuộc sống bình yên của mình bị xáo trộn. Nếu tôi tạo sóng gió, chắc chắn hiện tại tổ ấm của tôi sẽ chẳng được yên ả như bây giờ đâu".

Cuộc sống viên mãn của nữ chính phim “Nhật ký Vàng Anh”: đang là Thượng uý Công an, sở hữu căn hộ cao cấp 120m2 và có 2 con ngoan - Ảnh 6

Cuối tháng 4 vừa qua, bà mẹ 2 con từng khoe thành quả sau bao năm cố gắng là một căn nhà rộng gần 120m2. Nội dung được chia sẻ rằng: "Nhỏ thôi nhưng là của mình. Chào đón em bằng cả trái tim và chúng ta sẽ nhanh chóng hoàn thiện để cùng bên nhau nhé". Theo tiết lộ của Minh Hương, căn hộ mới của mình là 2 căn chung cư đập thông, để có được không gian như ý, với thiết kế phù hợp với công năng và nhu cầu của mình, Minh Hương đã có gần 4 lần ngồi với kiến trúc sư để bàn bạc kỹ lưỡng. Và đây cũng là món quà cô dành tặng cho 2 đứa con của mình khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Cuộc sống viên mãn của nữ chính phim “Nhật ký Vàng Anh”: đang là Thượng uý Công an, sở hữu căn hộ cao cấp 120m2 và có 2 con ngoan - Ảnh 7

Cuộc sống viên mãn của nữ chính phim “Nhật ký Vàng Anh”: đang là Thượng uý Công an, sở hữu căn hộ cao cấp 120m2 và có 2 con ngoan - Ảnh 8
Căn hộ sang trọng rộng 120m2 của nữ chính "Nhật ký Vàng Anh".

Tiết lộ về cuộc sống của mình, Minh Hương cho biết mọi người sẽ khó hình dung để có được những thành quả như hiện tại, bản thân cô và các con cũng phải rất vất vả. Nhất là hai con chịu thiệt thòi nhiều khi mẹ thường xuyên vắng nhà: "Có lẽ mọi người sẽ khó hình dung đằng sau hình ảnh một người dẫn chương trình với trang phục đẹp, trang điểm đẹp là 4 giờ sáng, đang ôm con ngủ phải dậy đi làm, là 23 giờ đêm khi cả gia đình đã yên giấc mình mới về đến nhà. Nếu không có sự cảm thông, sẻ chia và ủng hộ của mỗi thành viên trong gia đình, chắc chắn Minh Hương không thể an tâm công tác, hoàn thành công việc của mình".

Cuộc sống viên mãn của nữ chính phim “Nhật ký Vàng Anh”: đang là Thượng uý Công an, sở hữu căn hộ cao cấp 120m2 và có 2 con ngoan - Ảnh 9
Công việc bận rộn khiến Minh Hương không có nhiều thời gian chăm sóc cho con cái. 

"Và song hành với những nỗ lực từng ngày của Hương cho công việc, Hương biết những người thân yêu đã phải chấp nhận sự thiệt thòi, đôi khi vắng bàn tay chăm sóc của người phụ nữ trong gia đình. Vì vậy, khi có thời gian dỗi, Hương thường vào bếp, nấu những bữa cơm thật ngon hay đưa các con đi chơi để bù đắp cho những thiệt thòi đó" – Minh Hương chia sẻ thêm

Cuộc sống viên mãn của nữ chính phim “Nhật ký Vàng Anh”: đang là Thượng uý Công an, sở hữu căn hộ cao cấp 120m2 và có 2 con ngoan - Ảnh 10
Gia đình hạnh phúc viên mãn của Minh Hương.

Được biết, Minh Hương và ông xã đã có hơn 10 năm bên nhau. Cả hai luôn cố gắng dành thời gian cho nhau dù lịch trình bận rộn, luôn trò chuyện với nhau mỗi ngày để hiểu cho nhau hơn về công việc cũng như tính cách của nhau. Đồng thời cùng nhau san sẻ những công việc nhà thường ngày, nuôi dạy con cái và báo hiếu cha mẹ.

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