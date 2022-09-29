Tự tay chăm sóc con của Ngô Kiến Huy, Thanh Thảo chia sẻ quan điểm nuôi trẻ em chuẩn Mỹ khiến nhiều người phải gật gù đồng tình

Jacky Minh Trí là con trai của Ngô Kiến Huy và Thụy Anh - em gái ruột Thanh Thảo. Không chấp nhận được sự thật trong quá khứ, Ngô Kiến Huy nhất quyết không nhận con. Đến nay, cậu bé đã 11 tuổi, hiện đã được Thanh Thảo nhận nuôi và sống trong tình yêu thương của 2 người mẹ, 2 người cha là vợ chồng Thanh Thảo và vợ chồng Thụy Anh.

Mới đây, nữ ca sĩ Thanh Thảo đã có chia sẻ về sự khác biệt giữa nuôi con chuẩn Mỹ và của Việt Nam. Theo Thanh Thảo, cô sống ở Mỹ nhiều năm nay. Hầu như các bà mẹ đều đồng quan điểm trẻ cao, gầy, đen là tốt. Vì như thế có nghĩa là bố mẹ đưa con ra ngoài chơi nhiều. Trẻ được vận động, được vui chơi. Như vậy về thể lực và tinh thần của con sẽ được khuyến khích phát triển tối đa.

Cô viết: "Có một quan điểm rất khác nhau về trẻ con. Ở Mỹ thì con nít lớn lên mà cao, gầy và đen nhẻm lại được đánh giá là "gia đình có điều kiện" vì bọn trẻ được đi chơi và vận động thể chất bên ngoài nhiều hơn nên gầy và đen thui. Nếu mũm mĩm một chút là sẽ lo lắng và bác sĩ cũng sẽ nhắc nhở vì sợ trẻ bị béo phì.

Ở Việt Nam thì lại thích con nít phải mũm mĩm một chút và trắng trẻo thì mới là con nhà khá giả vì được chăm kỹ. Dĩ nhiên là không hẳn hoàn toàn ai cũng nghĩ vậy nhưng đa phần là thế.

Nhiều gia đình rất ngại cho trẻ con ra đường nhiều vì sợ cái nắng, cái gió, cũng 1 phần là do khí hậu hai nơi khác nhau. Với khí hậu ở Cali thì con gái của mình từ lúc lọt lòng đã tập cho con tắm nước lạnh, cho đến bây giờ con vẫn quen tắm nước lạnh, nước hơi ấm thì con lại kêu nóng, không quen tắm nước ấm, nên với tiết trời mùa đông con vẫn tắm nước lạnh.

Mấy nay Cali nóng quá nên cho các con đi biển là sướng nhất vì bình thường nước biển Cali lạnh lắm, không dám tắm đâu".

Có thể thấy, Thanh Thảo là một bà mẹ rất chịu khó đưa các con ra ngoài vận động. Con gái cô cùng với bé Jacky Minh Trí (con trai Anh Bùi và Ngô Kiến Huy) cũng rất hợp tác và thích thú. Suốt 6 năm qua, Thanh Thảo là người đã nuôi dạy Minh Trí. Có thể thấy cậu bé trông cao, gầy. có làn da rám nắng. Tuy nhiên trông em lại rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn và năng động.

Giọng ca "Búp bê con trai" cũng rèn luyện con trai cách tự lập từ rất sớm: "Con trai lớn rồi phải tập ngủ phòng riêng, tập sự tự lập và cứng cáp, nhưng thú thật nhiều lần mẹ rơi nước mắt khi nghĩ đến cảnh anh lủi thủi một mình trong phòng. Cứ ráng kiềm lòng lại để tập cho anh hai sự mạnh mẽ, không dựa dẫm vào bất kỳ ai, để sau này có ra sao thì anh hai vẫn biết cách tự bảo vệ và chăm sóc bản thân mình".

Con gái hơn 4 tuổi của Thanh Thảo cũng rất dạn dĩ. Talia có làn da ngăm đen. Theo miêu tả của giọng ca "Búp bê con trai", con gái cô mạnh mẽ, ít khóc nhè và rất tự lập. Bé là bản sao hoàn hảo đúc kết từ ba và mẹ, thừa hưởng bản lĩnh của ba và sự mạnh mẽ của mẹ.

Thanh Thảo từng tiết lộ, Talia thích chạy bộ, lái xe trẻ em, bơi lội và chơi thể thao, thích tất cả các trò chơi vận động. Thế nhưng, dù con bị té ngã hay trầy xước mỗi ngày, nữ ca sĩ cũng ít khi thấy con gái khóc mà sẽ tự đứng lên trong mọi hoàn cảnh.

Phía dưới bài quan điểm của Thanh Thảo, nhiều người đồng tình với suy nghĩ của nữ ca sĩ. Trẻ em không chỉ cần được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để phát triển mà con cũng cần được khuyến khích vận động, tự lập. Cách nuôi dạy trẻ của Thanh Thảo không chỉ ở Mỹ mà ngày nay nhiều cha mẹ Việt cũng đang áp dụng.