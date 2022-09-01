Trẻ sinh vào 4 ngày này là có Phúc tinh chiếu mệnh, tương lai hưởng vinh hoa phú quý, là báu vật của cả gia đình

Trong tử vi , ngày 10 được xem là ngày giàu có, phú quý. Nếu ai sinh vào đúng ngày này xác định tài lộc sẽ vững bền. Cộng thêm nữa, tính cách của những người này lại rất khiêm tốn, thẳng thắn. Mỗi khi làm việc gì họ đều suy nghĩ rất rõ rằng, và không muốn có bất cứ sai sót nào. Trong công việc, những người sinh vào hai ngày này được cho là thiên tài và có sáng kiến vô cùng độc đáo.

Thông thường từ sau 30 tuổi, sự nghiệp, tình duyên tài vận mọi thứ mới thật sự ổn định, cuộc sống của họ gần như chuyển biến rõ rệt sau khi bước qua tuổi 30. Nhờ những ưu điểm của mình mà những người sinh vào ngày âm lịch này đều tích lũy được tài lộc đáng ngưỡng mộ, cuộc sống về già không lo thiếu thốn mà cứ thế hưởng thụ.

Ngày 12 Âm lịch

Đây là ngày sinh mang lại phú quý, vinh hoa cho chủ nhân, giúp họ cả đời không bao giờ phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, chỉ việc hưởng phúc đến già. Không chỉ tốt số, họ còn là người tốt tính với sự lương thiện, thông minh và biết quan tâm đến người khác.

Phúc khí sẽ giúp người sinh vào ngày trên tài vận thêm vượng, dù họ thuộc con giáp nào cũng được hưởng lộc từ bề trên. Sự nghiệp, công danh và một gia đình hạnh phúc chính là những gì họ nắm chắc trong tay, khiến ai cũng khâm phục, kính nể.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày 24 Âm lịch

Tử vi học có nói, trẻ sinh ngày 24 thường rất mạnh mẽ, không ngại cạnh tranh để giành được vị trí số một. Tuy vậy, trong cuộc sống, trẻ thường ít nói, thích thu mình, không hòa đồng.

Trẻ sinh vào ngày Âm lịch này thông minh hơn người. Thời đi học, học lực của trẻ luôn đạt loại xuất sắc. Sau này, trong sự nghiệp, bằng sự nỗ lực của bản thân và cá tính mạnh mẽ, họ thể hiện tài năng lãnh đạo.

Những người sinh ngày Âm lịch như vậy thường giữ vị trí cao trong công ty, tổ chức họ làm việc. Chỉ cần họ kiên trì, không bỏ cuộc thì sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Dù theo đuổi lĩnh vực chính trị hay kinh doanh, họ đều có tương lai đầy hứa hẹn. Gia đình nào có con sinh vào ngày Âm lịch này tương lai sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc, sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày 29 Âm lịch

Theo tử vi, trẻ sinh vào ngày 29 Âm lịch hàng tháng thường rất thông minh, nhanh nhẹn và hiểu chuyện. Nếu để ý, bạn sẽ thấy trẻ sinh vào ngày này từ bé đến lớn thường là những học sinh xuất sắc, tự giác học tập.

Khi lớn lên, họ thường giàu nhiệt huyết và đam mê trong công việc. Chỉ cần được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ, họ sẽ hoàn thành tốt những gì được giao.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.