Trẻ có 5 điểm này từ nhỏ là trời sinh PHÚC KHÍ, mang vận MAY MẮN cho cả gia đình

Nuôi dạy con 28/08/2022 19:45

Trán rộng, mắt sáng là một trong những đặc điểm dễ thấy của các em bé có phúc khí, lớn lên sẽ may mắn, thành đạt.

Làm cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình có phúc khí, lớn lên may mắn, thành đạt. Trong nhân tướng học, tướng mạo của một đứa trẻ thông minh sẽ mang lại vượng khí tốt, thành đạt trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống.

Dưới đây là những đặc điểm thường thấy ở một đứa trẻ mang lại phúc khí, vận may cho cả gia đình. 

Trẻ có 5 điểm này từ nhỏ là trời sinh PHÚC KHÍ, mang vận MAY MẮN cho cả gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trán đầy đặn

Người xưa nói rằng nhìn vầng trán của một người có thể dự đoán về hậu vận, phúc phần của người đó. Trẻ có vầng trán rộng, đầy đặn thường là người trung thực, khí chất và ngay thẳng. Không những thế, vầng trán còn thể hiện trí tuệ của một con người.

Trẻ có vầng trán đầy đặn, vuông vức ngay từ nhỏ thường là em bé thông minh, giàu năng lực. Khi lớn lên, họ là người tự lập, có thể đạt được những thành tựu nhờ chính tài năng của bản thân mình.

Trẻ có 5 điểm này từ nhỏ là trời sinh PHÚC KHÍ, mang vận MAY MẮN cho cả gia đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mắt sáng

Trẻ có đôi mắt sáng và sắc thường là người kiên định, có chí tiến thủ. Đồng thời, họ cũng là người tự tin, tự chủ và kiên cường. Khi đã xác định sẽ làm việc gì, họ kiên trì theo đuổi cho đến ngày thành công chứ hiếm khi bỏ cuộc.

Trẻ có đôi mắt sáng thường để lại ấn tượng tốt trong lòng người khác. Họ là người quảng giao, đi đâu cũng có bạn. Đôi mắt sáng cũng là dấu hiệu cho thấy trẻ có phúc khí lớn, ra ngõ dễ gặp được quý nhân.

Ngược lại, trẻ có đôi mắt buồn, không dám nhìn thẳng vào người khác là người thiếu tự tin, tương lai không mấy rộng mở.

Trẻ có 5 điểm này từ nhỏ là trời sinh PHÚC KHÍ, mang vận MAY MẮN cho cả gia đình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Sống mũi cao, nhiều thịt

Người xưa cho rằng sống mũi là một phần có thể phản ánh sức khỏe, tài vận của một người. Ngay từ nhỏ, nếu trẻ có sống mũi cao, nhiều thịt, chứng tỏ sức khỏe của bé rất tốt. Sức khỏe cũng là một dấu hiệu của tài vận, phước lành. Ngược lại, mũi tẹt cũng làm ảnh hưởng không ít đến tướng mạo của bé sau này.

Trẻ có 5 điểm này từ nhỏ là trời sinh PHÚC KHÍ, mang vận MAY MẮN cho cả gia đình - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Có lông mày hình cánh cung

Lông mày có hình dạng cánh cung, đều đẹp và dài qua mí mắt là đặc điểm của người thông minh, nhanh trí. Cùng với đó, những đứa trẻ này cũng mang trong mình tính cách hiền hòa dễ chịu, đi đến đâu cũng được người khác yêu quý, giúp đỡ.

Những trẻ có lông mày cánh cung thì Tư duy logic sẽ sắc bén và nhanh nhạy vô cùng. Trẻ sẽ tiếp thu kiến thức nhanh chóng, dễ dàng và có khả năng phân tích những vấn đề. Khi đi học thì tài năng và khả năng sẽ cao gấp nhiều lần so với người bình thường, có thể ví như “thần đồng” còn khi trưởng thành sẽ tự tay tạo nên nghiệp lớn.

Trẻ có 5 điểm này từ nhỏ là trời sinh PHÚC KHÍ, mang vận MAY MẮN cho cả gia đình - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Vành tai cao hơn hoặc ngang lông mày

Trong nhân tướng học, đôi tai đại diện cho phúc đức của mỗi người. Một trong những nét tướng của một đứa trẻ thông minh chính là khi bé có vành tai cao hơn hoặc bằng lông mày.

Nhờ có năng khiếu ngôn ngữ nên bé cực thích hợp với nghề giáo viên, luật sư, báo chí hay nghệ thuật. Mặc dù khi sở hữu tướng tai này sẽ khá ngang bướng nhưng tư duy vô cùng độc đáo, sắc bén.

Ngoài ra, các em còn có sức khỏe tốt, từ nhỏ đến lớn ít khi nào khiến cha mẹ lo lắng hay buồn phiền. Do đó, chúng sẽ tạo nên sự nghiệp để đời trong tương lai, đáng để cha mẹ tự hào.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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