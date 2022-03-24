Người sinh tháng 9 là cung gì? Mệnh gì? Tổng quan về vận mệnh, tính cách

Mỗi người sinh vào một ngày khác nhau sẽ có vận mệnh cuộc đời khác nhau. Bạn tò mò mình thuộc cung hoàng đạo nào trong tháng 9. Đừng bỏ qua những thông tin chia sẻ ngay sau đây.

Cung hoàng đạo là bộ môn khoa học tâm linh của phương tây rất được các bạn trẻ quan tâm. Tháng 9 là cung hoàng đạo nào? Những điều bí ẩn xoay quanh tính cách, sự nghiệp và đường tình duyên của những người sinh trong tháng 9 là điều nhận được nhiều sự quan tâm tìm hiểu của các bạn trẻ.

Các cung hoàng đạo thường bắt đầu từ khoảng 10 ngày cuối của tháng trước và kéo dài đến khoảng 20 – 22 ngày của tháng sau. Theo đó, với mỗi một tháng trong năm sẽ có hai cung hoàng đạo.

Những người sinh vào tháng 9 sẽ có cung hoàng đạo là Xử Nữ hoặc Thiên Bình

Tháng 9 là tháng của cung Xử Nữ và Thiên Bình. Do đó, những người sinh vào tháng 9 sẽ có cung hoàng đạo là Xử Nữ hoặc Thiên Bình.

Cụ thể như sau:

Sinh trong khoảng thời gian từ 1/9 đến 23/9 là cung Xử Nữ. Thời gian của cung Xử Nữ trong năm bắt đầu từ 24/8 đến 23/9.

Sinh vào tháng 9 trong khoảng thời gian từ 24/9 đến 31/9 sẽ thuộc cung Thiên Bình. Cung hoàng đạo này có thời gian trong năm kéo dài từ 24/9 đến hết 23/10 dương lịch.

II. Sinh tháng 9 mệnh gì?

Dựa vào ngày sinh của người sinh tháng 9, chúng ta có thể xác định được mệnh. Từ đó xét xem họ thuộc cung hoàng đạo nào.

Trong chiêm tinh học phương Tây, 12 cung hoàng đạo được chia đều vào 4 nhóm nguyên tố (đất, nước, lửa, khí).

Dựa theo đó, chúng ta có thể xác định người sinh tháng 9 là mệnh gì như sau:

Sinh vào tháng 9 trong khoảng thời gian của cung Xử Nữ là nguyên tố đất (hay theo phong thủy phương Đông chính là mệnh thổ).

Sinh vào tháng 9 trong khoảng thời gian của cung hoàng đạo Thiên Bình sẽ thuộc nhóm nguyên tố Khí (trong phong thủy của phương Đông không có mệnh này).

Sinh vào tháng 9 trong khoảng thời gian của cung Xử Nữ là nguyên tố đất (hay theo phong thủy phương Đông chính là mệnh thổ)

III. Tính cách người sinh tháng 9

Cùng sinh vào tháng 9 nhưng với ngày sinh khác nhau sẽ có những đặc điểm tính cách không giống nhau.

Những người sinh vào thời gian của cung hoàng đạo nào sẽ mang trong mình những đặc trưng tính cách của cung hoàng đạo đó.

Nhìn chung, sau đây là tính cách đặc trưng của những người sinh vào tháng 9 dương lịch:

Tháng 9 là lúc tiết trời của mùa thu. Do đó, ở họ sẽ mang trong mình những nét tinh tế, dịu dàng trong tính cách. Họ biết cách thỏa hiệp đúng thời điểm và sống vô cùng tế nhị. Bên cạnh đó, họ còn là một người vô cùng tỉ mỉ và cẩn trọng.

Khuyết điểm lớn nhất của những người sinh vào tháng 9 đó là hay bắt lỗi và phê phán lỗi lầm của người khác. Có thể nói, họ chính là điển hình của mẫu người thích tìm và chỉ ra khuyết điểm của người khác.

Những người sinh vào tháng 9 là mẫu người chân thành. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng đối đãi chân thật với mọi người. Họ cũng là những con người vô cùng cầu toàn và khó tính. Bởi họ là tuýp người vô cùng quan tâm đến tiểu tiết.

Những người sinh vào tháng 9 là mẫu người chân thành, ở họ sẽ mang trong mình những nét tinh tế, dịu dàng trong tính cách

Vốn là mẫu người ít nói nhưng họ lại vô cùng biết cách nói chuyện thu hút người nghe. Trong công việc, những người sinh vào tháng 9 luôn ham học hỏi và vô cùng tỉ mỉ. Họ có nhiều tham vọng trong công việc và cuộc sống.

Họ có thú vui đi du lịch đó đây và tham gia vào những công tác xã giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Những người sinh và tháng 9 dương lịch biết cách che giấu đi cảm xúc thật của mình. Rất hiếm ai có thể hiểu và nhìn thấu được cảm xúc thật của họ.

IV. Tính cách của người sinh 9 từ 1/9 đến 23/9

Sinh vào mùng 1 cho đến 23 tháng 9 là những người sẽ thuộc cung hoàng đạo Xử Nữ.

Sau đây là những nét tính cách đặc trưng riêng của cung Xử Nữ. Cụ thể như sau:

Những người sinh vào khoảng thời gian này rất uy tín trong lời nói. Họ bằng mọi giá sẽ biến những điều mình nói thành sự thực. Họ sẽ dùng cả tâm huyết của mình để biến những điều mình đã bắt tay thực hiện đạt được kết quả một cách tốt nhất.

Với những mục tiêu được hoạch định rõ ràng cùng quyết tâm và ý chí kiên trì, họ là mẫu người tự mình định đoạt và quyết định tương lai số phận của mình.

Trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống, thêm một nhân tố quan trọng giúp cho những người sinh vào tháng 9 trong khoảng thời gian này luôn gặt hái được nhiều thành công đó là tính kỷ luật cao và sự nghiêm khắc đối với bản thân.

Với những mục tiêu được hoạch định rõ ràng cùng quyết tâm và ý chí kiên trì, họ là mẫu người tự mình định đoạt và quyết định tương lai số phận của mình

Những lĩnh vực liên quan đến tài chính, giáo dục, luật sư là lĩnh vực mà hững cô nàng cung Xử Nữ có thể thử sức. Đây sẽ là những công việc giúp bạn dễ dàng có được sự vững chắc cho sự nghiệp trong tương lai.

Với các đồng nghiệp, Xử Nữ là một người cộng sự tài giỏi, vui tính và tốt bụng.

Sự tập trung cao độ trong công việc và đầu óc tính toán của bạn khiến bạn được mọi người ngưỡng mộ.

Khi ở trong nhóm, không khó để thấy Xử Nữ là người nổi bật nhất bởi khả năng phán đoán, phân tích tuyệt vời.

Khi nắm cương vị lãnh đạo, Xử Nữ đòi hỏi cao hơn ở nhân viên của mình phải hoàn thành công việc xuất sắc nhất.

Đó chính là lí do đối với cấp dưới, Xử Nữ thể hiện rõ là một vị sếp khó tính, cầu toàn và cẩn thận. Mặc dù vậy, họ có tinh thần làm việc như một chuẩn mực xã hội, thước đo để họ học tập.

Khả năng phân tích tâm lý của những người thuộc cung Xử Nữ sinh vào tháng 9 cực kỳ tuyệt vời. Đó chính là lý do khiến họ dễ dàng nhận ra mục đích và ý đồ của những người xung quanh đối với họ.

Với những mục tiêu được hoạch định rõ ràng cùng quyết tâm và ý chí kiên trì, họ là mẫu người tự mình định đoạt và quyết định tương lai số phận của mình

Với khả năng quan sát và phân tích vấn đề một cách tường tận, họ là những người vô cùng thông minh luôn biết cách để đưa ra quyết định đúng đắn. Hơn nữa, họ biết cách nghiên cứu chi tiết và phân tích tường tận từng chi tiết mọi vấn đề và không bỏ lỡ bất kỳ điểm quan trọng nào.

Tuy rất giàu cảm xúc và nhạy cảm nhưng rất hiếm khi họ bộc lộ nó ra ngoài. Không dễ để nhận ra mặt tính cách này của họ nếu chỉ quan sát từ bên ngoài mà không tìm hiểu sâu về họ.

Họ chính là mẫu người cầu toàn, luôn muốn mọi thứ liên quan đến bản thân phải thật sự hoàn hảo. Để có thể đạt được những kết quả cao hơn, họ không ngừng thúc ép bản thân phải cố gắng.

Rất khó để họ có thể tin vào một điều gì đó bởi họ cũng là tuýp người đa nghi. Họ thường chỉ tin vào bản thân mình chứ không tin vào bất kỳ ai. Xử Nữ cũng là người sẵn sàng đứng ra tranh luận để bảo vệ chính kiến bản thân.

Trong tình yêu, Xử Nữ là một cô nàng chân thành và mỏng manh. Sự chân thành của họ thường không được đáp lại mà phần lớn đều là trái đắng và sứt mẻ.

Họ thường quá chú tâm vào công việc và có tính cách thay đổi thất thường nên không có nhiều thời gian cho chuyện yêu đương. Thường xảy ra cãi vã, bất hòa bởi sự háo thắng, không biết nhẫn nhịn nên trong tình yêu hay hôn nhân. Bởi tính cầu toàn nên họ đòi hỏi ở bạn đời của mình rất cao.

Vê sức khỏe, những bạn cung Xử Nữ nên quan tâm tới bụng, tay và các bộ phận liên quan tới hệ thần kinh trung ương. Sức khỏe của họ dễ bị ảnh hưởng bởi các bệnh liên quan tới dạ dày. Vì thế hãy đi khám định kỳ và có chế độ sinh hoạt điều độ.

Khả năng phân tích tâm lý của những người thuộc cung Xử Nữ sinh vào tháng 9 cực kỳ tuyệt vời

V. Tính cách của người sinh tháng 9 từ 23/9 đến 31/9

Những người sinh vào khoảng thời gian này thuộc cung hoàng đạo Thiên Bình nên họ mang đậm những nét tính cách của Thiên Bình.

Cụ thể như sau:

Những người thuộc cung Thiên Bình sống nhiều tình cảm. Với những người bên cạnh mình, họ luôn mong muốn có thể nhận được sự yêu thương nhiều nhất. Họ mong muốn bản thân có vị trí nhất định trong lòng của mọi người.

Thiên Bình sẽ vô cùng buồn bã và thất vọng khi không được mọi người quan tâm.

Trong tính cách, họ có chút lười biếng và thường xuôi theo dòng, tiến hành những thứ khuôn khổ đã được định sẵn.

Họ xem việc được quan tâm chăm sóc người khác là một điều tuyệt vời để thể hiện tình cảm yêu quý của mình với đối phương.

Họ có một nội tâm vô cùng phong phú và một trí tưởng tượng vô cùng bay bổng. Do đó, họ dành nhiều sự quan tâm, yêu thích những thứ ngọt ngào trong cuộc sống.

Trong công việc, Thiên Bình kỹ tính và luôn cân nhắc, xem xét mọi thứ thật kỹ. Đồng thời, họ là những người vô cùng chính trực và công bằng.

Sẽ chẳng bao giờ bắt gặp được một thiên bình vội vã. Bởi họ là những người vô cùng điềm tĩnh.

Sở hữu sức sáng tạo vô biên trời phú, do đó Thiên Bình rất dễ bị hấp dẫn với bất kỳ sự vật nào được phát huy hết mức.

Đặc biệt, họ sống rất công bằng, chính trực nên biết cách cân nhắc mọi vấn đề một cách lý trí. Họ là một “bậc thầy” trọng tài trong lắng nghe, tiếp thu ý kiến người khác trình bày.

Thiên Bình có tài giỏi ngoại giao và hòa đình. Họ sẽ luôn là một cộng sự công bằng, sẵn sàng cộng tác. Lời khuyên chân thành nhất từ họ rất được đồng nghiệp ghi nhận.

Những người thuộc cung Thiên Bình sống nhiều tình cảm. Với những người bên cạnh mình, họ luôn mong muốn có thể nhận được sự yêu thương nhiều nhất

Trong vai trò là cấp trên, Thiên Bình luôn trăn trở xây dựng mối quan hệ tốt đẹp cho tất cả các thành viên. Họ có khả năng phối hợp, tổng hợp. Libra giám sát, quản lý các hoạt động tập thể tốt đẹp hơn mỗi ngày rất tốt bởi tính khách quan trong nhìn nhận mọi việc.

Khi là một nhân viên trong chốn công sở, Thiên Bình dễ dàng tạo được ấn tượng với khả năng làm việc và cống hiến hết mình. Họ luôn được đồng nghiệp yêu mến bởi khả năng thuyết phục, thuyết trình tốt và khéo léo.

Trong chuyện tình duyên, khác với những người bạn sinh cùng tháng 9 cung Xử Nữ, Thiên Bình là người may mắn. Họ dễ dàng chiếm được tình cảm của người khác giới nhờ tài ăn nói, khéo léo. Mặc dù vậy, việc này lại khiến họ bị gán cho mác là đào hoa, lăng nhăng và dễ dẫn tới tình cảm rạn nứt, chia ly.

Những người sinh cung Thiên Bình rất dễ xuất hiện các cơn đau bất chợt và khó chịu mỗi khi thời tiết thay đổi. Do đó, họ nên hết sức chú ý tới vùng xương chậu, lưng dưới và thận.

Cũng cần dành nhiều sự quan tâm tới chế độ ăn uống và luyện tập thể dục thể thao điều độ.

Nên đi khám tổng quan để biết hiện trạng sức khỏe và có phương án điều trị tốt nhất khi thấy có dấu hiệu bất thường.

VI. Một số thông tin thêm về người sinh tháng 9

+ Tháng 9 hợp với tháng nào?

Những người sinh trong khoảng thời gian từ 1/9 đến 22/9 sẽ thuộc cung hoàng đạo Xử Nữ. Họ phù hợp với cung Kim Ngưu và cung Ma Kết, tương ứng với tháng 4, 5, 12, 1.

Những người sinh trong khoảng thời gian từ 23/9 đến 31/9 sẽ thuộc cung hoàng đạo Thiên Bình. Họ phù hợp với cung Song Tử và cung Bảo Bình tương đương với tháng 5, 6.

Xử Nữ. Họ phù hợp với cung Kim Ngưu và cung Ma Kết, tương ứng với tháng 4, 5, 12, 1

+ Tháng 9 hợp với màu sắc nào?

Màu sắc phù hợp với những người sinh vào khoảng thời gian từ 1/9 – 22/9 đó là màu sắc nhạt, màu bạc, màu lấp lánh.

Những người sinh vào khoảng thời gian từ 23/9 – 31/9 sẽ hợp với màu xanh lá cây.

+ Tháng 9 hợp với đá gì?

Những loại đá phù hợp với người sinh vào khoảng thời gian từ 1/9 – 22/9 đó là đá topaz, Ngọc Bích, đá Xacdonic, Ngọc Bảo Lục, Ngọc trai…

Những người sinh vào khoảng thời gian từ 23/9 đến 31/9 sẽ hợp với đá ngọc mắt mèo, đá Sapphire.

Với những thông tin chúng tôi vừa chia sẻ trên đây, chắc hẳn bạn bạn đã biết được người sinh tháng 9 là cung gì. Đồng thời hiểu rõ người sinh tháng 9 có tính cách như thế nào. Hy vọng bài viết trên sẽ mang đến bạn những kiến thức hữu ích nhất.