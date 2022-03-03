Thành viên nào của BTS phù hợp với cung hoàng đạo của bạn?

Jin nổi tiếng bởi sự trung thực và lạc quan. Những cung hoàng đạo có đặc điểm là thích sự vui vẻ, ngây thơ và luôn có cái nhìn tích cực về cuộc sống như Song Tử, Bảo Bình, Song Ngư và Bạch Dương là những cung phù hợp với Jin.

Jin (Kim Seok-jin) Nhân mã: Anh cả Jin sinh ngày 4 tháng 12 năm 1992, thuộc cung Nhân mã. Người thuộc cung này thân thiện, tích cực và rất năng động, họ là kiểu người luôn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Chi tiết này khá phù hợp với Jin, bởi vì chúng ta luôn biết rằng không có gì dễ lây lan hơn tiếng cười của anh ấy.

Thoạt nhìn, Suga có vẻ không phải kiểu người đa cảm nhưng anh ấy chính xác là một Song Ngư điển hình, một người sống tình cảm, sâu sắc và vị tha. Nam rapper có một trái tim giàu tình cảm, Suga cũng là một người nấu ăn ngon và các thành viên đều biết điều đó. Cung tương hợp: Cự Giải, Hổ Cáp, Ma Kết, Kim Ngưu và Xử Nữ .

Suga (Min Yoon-gi) Song Ngư: Suga, anh cả thứ hai, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1993. Những người thuộc cung Song Ngư điềm tĩnh, kiên nhẫn, nhạy cảm và có xu hướng được yêu mến bởi mọi người xung quanh. Năng lượng của Song Ngư dễ dàng thu hút bạn bè, mặc dù là người hướng nội.

J-Hope (Jung Ho-seok) Bảo Bình: J-Hope sinh ngày 18 tháng 2 năm 1994. Bảo Bình là cung độc lập, duy tâm và rất kiên trì, họ luôn sẵn sàng học hỏi những điều mới. Họ có một bản chất lương ​​thiện, khiêm tốn và tự tin.

J-Hope, như nghệ danh của anh ấy, là một người thân thiện, chăm chỉ và thích giúp đỡ người khác, chính vì vậy J-Hope là giáo viên dạy nhảy lý tưởng cho cả nhóm. Cung tương hợp: Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Tử.

RM (Kim Nam-joon) Xử Nữ: Trưởng nhóm BTS, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1994 thuộc cung Xử Nữ. Những người thuộc cung này thường chăm chỉ, cầu toàn, kiên trì và có thiên hướng nghệ thuật. Những người thuộc cung này thường có cái tôi cao hơn.

RM là một người trí thức, thích sách và ham học hỏi, anh ấy cũng rất lý trí, khách quan và tỉ mỉ, không ai khác anh ấy chính là leader của BTS. Cung tương hợp: Cự Giải, Kim Ngưu, Ma Kết và Song Ngư.

Ảnh minh họa

Jimin (Park Ji-min) Libra: Jimin, vocalist của BTS, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1995, thuộc cung Thiên Bình. Người thuộc cung này thân thiện, quyến rũ và nhạy cảm, cung này đặc trưng bởi sự sang trọng và thu hút mọi người xung quanh bởi vẻ đẹp của họ.

Thiên Bình không thích những cuộc tranh chấp vô nghĩa nhưng một khi đã tham gia, họ sẽ cực kỳ thẳn thắn. Có thể thấy, Jimin rất hòa đồng và làm việc chăm chỉ; múa đương đại chính là môt trong những đặc điểm về sự thanh lịch của Thiên Bình ở Jimin. Tương hợp: Bảo Bình, Song Tử, Sư Tử và Bạch Dương.

V (Kim Tae-hyung) Ma Kết: Taehyung sinh ngày 30 tháng 12 năm 1995, thuộc cung Ma Kết. Người thuộc cung này thường dè dặt, kiên nhẫn và đầy tham vọng. Họ cũng là những người làm việc chăm chỉ, thực tế, thận trọng và có khiếu hài hước.

Có thể thấy, V là một người yêu thích sự hoàn hảo. V thoải mái, kín tiếng và thực tế. V luôn tập trung vào kết quả hành động của mình. Tham vọng và kỷ luật là vũ khí tốt nhất của Ma Kết, biết mình muốn gì và làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu. Cung tương hợp: Hổ Cáp, Kim Ngưu, Cự Giải và Xử Nữ.

Jungkook (Jeon Jung-kook) Xử Nữ: Em út vàng của Bangtan sinh ngày 1 tháng 9 năm 1997, thuộc cùng cung hoàng đạo với RM nhưng ngày sinh của anh ấy lại có sự khác biệt nhất định. Những người thuộc cung này thường là một người cầu toàn, kiên trì và nhút nhát, điều này là đặc điểm chính xác của Jungkook, kể từ khi anh ấy còn là một thực tập sinh.

Jungkook không chỉ hát, nhảy giỏi mà còn có khiếu vẽ vời nữa. Không giống như RM, Jungkook chấp nhận rủi ro và thích phiêu lưu cũng như dễ thích nghi. Một phẩm chất khác của Xử Nữ sinh vào tháng 9 đó là rất yêu thương và hướng về gia đình.

Cung tương hợp: Hổ Cáp, Cự Giải