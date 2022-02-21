Top 5 cung hoàng đạo nữ hay buồn và chịu nhiều thiệt thòi nhất trong tình yêu

Dưới đây là top những cung hoàng đạo nữ hay buồn nhất trong tình yêu, lúc nào cũng giấu cảm xúc của riêng mình, dễ chịu nhiều thiệt thòi.

Song Ngư Trong cuộc sống Song Ngư rất quan tâm tới cảm nhận của người mà nàng yêu. Chỉ cần người kia không thích hay tỏ ý không hài lòng, cô gái này sẽ lập tức thay đổi để phù hợp hơn với người đó. Song Ngư dễ mềm lòng và chỉ cần một câu xin lỗi, hối hận là nàng có thể quên hết sạch tất cả những gì mà đối phương đã gây ra. Có tấm lòng khoan dung là rất tốt nhưng Song Ngư cũng nên thể hiện rõ ràng hơn quan điểm của chính mình về tình yêu này, sai một lần thì có thể sửa nhưng nếu sai nhiều lần thì nó sẽ trở thành "thói quen" đấy. Luôn muốn tạo dựng và phát triển tình yêu này, Song Ngư dành nhiều tâm tư để tổ chức những chuyến đi chơi thú vị, những buổi hẹn hò lãng mạn và tình cảm.

Song Tử Song Tử nữ thông minh, tinh ranh, nàng hiểu biết đủ mọi thứ trên thế gian (nhưng đáng buồn là chẳng điều gì đến nơi đến chốn cả). Nàng được trời ban cho khiếu nói chuyện đầy hấp dẫn khiến bạn có thể chỉ cần ngồi mà nghe nàng “líu lo” cả ngày cũng không thấy chán. Nàng Song Tử có khả năng nhận ra được đâu là người đàn ông thật sự thú vị và ngay khi biết điều này, cô nàng không tốn thời gian để thử thách cũng chẳng hề tính toán xem mình nên là người chủ động hay bị động trong mối quan hệ đó. Song Tử dù có nhiều hay ít chàng trai theo đuổi cũng chẳng bao giờ là một người kiêu ngạo hay tỏ vẻ “cành cao”. Nàng ta đủ thông minh để làm chủ “trò chơi tình yêu” của mình. Sư Tử Khi vướng phải lưới tình cô nàng cá tính này cũng sẽ có đôi lúc ngượng ngùng đấy. Tuy vậy nhưng bản thân họ lại muốn mình phải là người chủ động trong mọi việc, "thích thì phải bắt tay làm ngay", Sư Tử thẳng thắn thể hiện tình cảm của bản thân với người đó. Cô gái cung Sư Tử thường bị chinh phục bởi hai loại hình đàn ông như sau. Thứ nhất là kiểu người lạnh lùng và kiêu ngạo, bản thân nàng sẽ cảm thấy "hứng thú dâng trào" khi đứng trước một anh chàng như vậy. Thứ hai là mẫu hình đàn ông dịu dàng và chu đáo, bản thân Sư Tử tự nhận thấy mình không phải là một người con gái dịu dàng do vậy nàng hay có xu hướng tìm cho mình một người có thể bù đắp được khuyết điểm của bản thân.

Xử Nữ Cô gái Xử Nữ tuy không được hòa đồng cho lắm nhưng từ tính cách tới hành động, lời nói đều toát lên vẻ rất đáng tin cậy. Yêu một nàng Xử Nữ bạn sẽ không phải lo lắng về bất cứ điều gì, nàng mạnh mẽ và luôn khiến người khác an tâm. Với tính cách không chịu khuất phục trước khó khăn cùng sự thông minh, nhanh trí cô nàng nhiều lần tự mình vượt qua khó khăn, đối với Xử Nữ không điều gì là không làm được, chỉ có bạn có cố gắng để thực hiện nó hay không. Tuy nàng là một người mạnh mẽ nhưng Xử Nữ cũng rất sẵn sàng tìm sự giúp đỡ, hay dựa dẫm vào người mà họ tin tưởng, yêu thương. Thiên Bình Nàng Thiên Bình mang trong mình "máu" nghệ thuật, cô nàng dễ bị thu hút bởi anh chàng đẹp trai, phong cách và cá tính. Thiên Bình cảm thấy cuộc sống thật không uổng phí khi bên cạnh có người như vậy làm bạn. Nàng trở nên vui vẻ và yêu đời hơn, cuộc sống với Thiên Bình là chuỗi ngày hạnh phúc và yên ấm. Tuy vậy cô nàng cũng không trở thành một người quá dựa dẫm vào người khác, một số hành động của Thiên Bình đôi khi khiến người khác hiểu lầm rằng nàng không có chính kiến nhưng thực chất cô gái này chỉ tỏ vẻ như thế cho người họ yêu vui thôi, thực chất nàng là người rất lý trí đấy. (Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-5-cung-hoang-dao-nu-hay-buon-va-chiu-nhieu-thiet-thoi-nhat-trong-tinh-yeu-451165.html