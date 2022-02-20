Những cung hoàng đạo được thần may mắn gọi tên trong tháng 3/2022

Tháng 3/2022 là một tháng may mắn toàn diện với Nhân Mã. Ngoài ra, cung hoàng đạo này cũng "hút" được những quý nhân đến cạnh mình, trao cho họ cơ hội được phát triển và cải thiện bản thân. Các Nhân Mã nên mở lòng, sẵn sàng cho những mối quan hệ như thế đang đến nhé.

Nhân Mã vô tư, vui vẻ, là cung hoàng đạo có thể mang đến niềm vui cho người khách mà không cần cố gắng. Tuy nhiên, tinh thần phiêu lưu, ưu khám phá và quá lạc quan với thế giới có thể kéo cung hoàng đạo này đi xa, trở nên lơ là đôi chút. Hiểu được điều này, các Nhân Mã đừng quên đặt giới hạn cho bản thân để "vui chơi không quên nhiệm vụ" nhé.

Có thể nói, Nhân Mã sẽ giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng trong cuộc sống nhờ sự may mắn của tháng này. Nếu các Nhân Mã vẫn còn mâu thuẫn, khúc mắc đâu đó chưa được xử lý, hãy nhân cơ hội tốt này giải quyết chúng vì kết quả sẽ khả quan hơn.

Bọ Cạp (23/10 - 22/11)

Là một trong những cung hoàng đạo bí ẩn, khác người bậc nhất trong 12 cung, song đó có thể chỉ là vẻ ngoài của các Bọ Cạp. Ẩn sâu bên trong, họ là những người nhiều tâm sự, sâu sắc và có thế giới quan không giống với đa số người xung quanh. Các Bọ Cạp nếu muốn cuộc sống thoải mái, nhẹ nhàng hơn thì có thể tập cách chia sẻ, nói lên cảm xúc của mình thay vì giữ kín chúng mãi.

Chiêm tinh học cho biết, tháng 3/2022 là lúc Bọ Cạp nên tập trung vào việc xử lý, củng cố các mối quan hệ cá nhân thông qua trò chuyện, đàm phán. Đây cũng là giai đoạn mà cung hoàng đạo này có sức hấp dẫn đặc biệt. Các Thần Nông nên nắm bắt điềm may này để giải quyết những gì còn tồn đọng trong các mỗi liên hệ quanh bạn, khiến mọi việc "dễ thở" hơn cũng như thu hút thêm quý nhân đến hỗ trợ bạn.

Kim Ngưu (20/04 – 20/05)

Nói về thực dụng, lý trí thì Kim Ngưu là một trong những cung hoàng đạo đứng đầu. Điểm này có thể là điểm mạnh, giúp họ vươn lên trong cuộc sống vật chất, danh vọng... song đôi khi khiến người khác e dè, làm bản thân họ cũng mệt mỏi. Với sự xuất hiện của nhiều mối quan hệ mới trong tháng 1 này, Kim Ngưu có thể được thực hành đối nhân xử thế, trở nên khéo léo hơn và biết cách tận dụng các mối quan hệ này để phát huy điểm mạnh của mình.

Theo chiêm tinh học cho tháng 3/2022 của Kim Ngưu, cung hoàng đạo này sẽ được nhiều may mắn ở các mối quan hệ. Sẽ có nhiều mối quan hệ mới đến, kèm theo đó là cơ hội mới để bạn chuyển mình. Để có thể "lột xác", trở thành phiên bản tốt hơn trong năm 2022, các Kim Ngưu đừng nên bỏ qua cơ hội này.

Tháng 3/2022 cũng là một tháng may mắn, thuận lợi để Kim Ngưu học hỏi và làm giàu vốn sống, vì bên bạn sẵn đang có quý nhân và những mối quan hệ chất lượng tương trợ.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).