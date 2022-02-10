Bạch Dương được cai trị bởi sao Hỏa nên bản chất họ rất hung hăng, dễ bị kích động và bốc đồng. Họ nóng tính và độc đoán, đôi khi đến mức khiến gia đình và bạn bè khiếp sợ bởi sự độc đoán của họ.

Bạch Dương là một người dễ thương nhưng khi bị phản đối, họ sẽ tấn công người khác mà không cần suy nghĩ kỹ.

Đặc điểm nguy hiểm nhất của Bạch Dương là khi nóng giận có thể rất cứng rắn với người khác. Đặc biệt là khi cảm thấy bị phán xét.

Không phải lúc nào họ cũng bạo lực hành động, họ có thể bạo lực bằng lời nói của mình. Nếu bạn đã từng cảm thấy bị tổn thương bởi những lời nói, thì có lẽ bạn đã làm điều gì đó làm xấu mặt Bạch Dương rồi.

Khi Bạch Dương có một ngày tồi tệ, họ có xu hướng trút sự bực bội lên bất kỳ ai. Thường thì sau đó chòm sao này sẽ hối hận nhưng họ cũng chẳng cải thiện được điều này bởi tính bốc đồng của mình

Ngoài ra, Bạch Dương là những người dễ tự ái và có sức chịu đựng kém. Hãy cẩn thận nếu bạn định gây rối với Bạch Dương.

Bọ Cạp

Lý do Bọ Cạp nằm trong danh sách này bởi họ được cai trị bởi sao Hỏa – hành tinh của hành động và sao Diêm Vương – hành tinh được biết đến với sự hủy diệt.

Dưới ảnh hưởng của hai chòm sao trên tạo nên một Bọ Cạp hung hăng đến đáng sợ. Khi bị tổn thương, họ sẽ trở nên bạo lực và không quan tâm đến hậu quả.

Bọ Cạp rất dễ tức giận. Họ có tham vọng cao và muốn đạt được thành công nhưng tính cách lại dễ bị kích động đến mức trở nên bạo lực. Theo tử vi chòm sao này thường có thể gặp rắc rối trong cuộc sống vì thái độ này.

Bọ Cạp có rất nhiều cảm xúc, nhưng họ thường kìm nén những điều bất ý thay vì thể hiện chúng ra với đối phương. Chỉ khi bị kìm nén quá lâu thì những cảm xúc mới tự bộc phát thường thì họ sẽ trút giận lên đồ đạc như đập đồ,.. hoặc tình huống xấu nhất là có hành vi bạo lực với đối phương.

Sư Tử

Sư Tử thẳng thắn nhất trong cung hoàng đạo và cũng được xếp hạng là một trong những cung hoàng đạo có xu hướng bạo lực nhất.

Những điều nhỏ nhặt có thể dễ dàng khiến Sư Tử bực mình. Ngay cả một sai lầm nhỏ không cố ý cũng có thể thổi bay trạng thái ổn định và khiến Sư Tử vô cùng phẫn nộ. Bởi thích làm mọi thứ trở nên ồn ào nên cơn giận dữ của Sư Tử rất dễ có xu hướng bạo lực.

Một nguyên nhân phổ biến khác của sự thất vọng đối với Sư Tử là sự thiếu chú ý. Một Sư Tử ghét điều đó khi mọi người không để ý kỹ đến họ.

Khi sự thất vọng có thể lên đến đỉnh điểm và biến thành cơn giận dữ, họ có thể trở nên tàn bạo và hành động theo cách không phù hợp hoặc nguy hiểm.

Nhân Mã

Nhân Mã dễ tính nhưng cũng hay thay đổi và không dễ khoan nhượng. Họ sẽ làm điều gì đó hấp tấp và nguy hiểm trong lúc nóng giận mà không suy nghĩ kỹ càng. Vì không nghĩ đến hậu quả của hành động khiến họ trở nên bộc phát và đáng sợ.

Những người thuộc cung Nhân Mã có thể coi hành động bạo lực là hành động tự vệ. Chính sự khó đoán của họ khiến họ trở nên đáng lo ngại vì bạn không biết liệu họ sẽ ôm bạn hay sẽ làm tổn thương bạn đây.

Ma Kết

Ma Kết nằm trong danh sách này bởi họ dễ cay cú và hay thù dai. Nói một cách công bằng thì đây là cũng hoàng đạo kiên nhẫn, miễn là họ không bị quấy rầy thì bạn sẽ không cần phải lo lắng về họ.

Nhưng nếu bạn bước vào thế giới của Ma Kết và vô tình hay cố ý làm tổn thương họ. Thôi, quên nó đi. Chòm sao này sẽ không bỏ qua cho bạn đâu. Họ có thể trở nên cực kỳ hằn học với lời nói của mình để bạn trở nên tổn thương.

Ma Kết là những người rất cứng đầu và rất kiểm soát. Họ tin rằng chỉ có họ mới có thể đúng, cũng bởi tính này mà Ma Kết dễ có những trận cãi vã không đáng có.

Cự Giải

Cự Giải nằm trong danh sách này bởi họ không kiểm soát được cảm xúc của mình khi xung đột và dễ dàng chuyển thành bạo lực. Nếu một Cự Giải có thể khóc, nhảy cẫng lên vì vui sướng thì bạo lực cũng không có gì lạ khi họ mất kiểm soát.

Cự Giải có rất nhiều cảm xúc, là con người của gia đình nên họ rất quyết liệt bảo vệ những người họ yêu thương.

Những người thuộc chòm sao này nhiệt huyết và nhạy cảm. Họ sẽ phản ứng thái quá khi bị xúc phạm và có thể mất kiểm soát. Cự Giải có thể làm hại bản thân hoặc người khác trong cơn thịnh nộ của mình.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).