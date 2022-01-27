Top 4 cung Hoàng đạo có mệnh phượng hoàng, tính cách mạnh mẽ, bản lĩnh hơn người

Ma Kết bề ngoài trông khó gần nhưng là người tình cảm, rất biết quan tâm và chăm sóc người khác, chỉ là không giỏi nói lời ngon ngọt. Những người hiểu Ma Kết sẽ cực kỳ yêu thương cung Hoàng đạo này, vậy nên ai chọn ở bên cạnh họ thì xác định mối quan hệ ấy sẽ rất bền chặt.

Ma Kết là người kiên định, không bao giờ hùa theo đám đông, tự làm tự chịu. Cung Hoàng đạo này sống rất dứt khoát, một khi đã ra quyết định hoặc quyết tâm theo đuổi điều gì rồi thì sẽ theo đến cùng, không có chuyện bỏ cuộc giữa chừng.

Ma Kết sinh ra đã là người có cá tính mạnh, tính tình nóng nảy nhưng hiếm khi thể hiện ra bên ngoài, khả năng kiểm soát cảm xúc cực kỳ tốt.

Chính sức mạnh và bản lĩnh ấy giúp Ma Kết khẳng định được giá trị của bản thân cũng như gây dựng được sự nghiệp của riêng mình.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

ạch Dương là người khao khát thành công hơn bất cứ ai khác. Họ tham vọng và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để đạt được mục tiêu. Cung Hoàng đạo này rất chăm chỉ làm việc, không ngừng cải thiện bản thân để trở nên tài giỏi hơn mỗi ngày.

Bạch Dương thích thể hiện bản thân ở bất kỳ đâu, họ muốn nhận được sự chú ý và bàn tán của mọi người. Họ hài lòng với cảm giác chiến thắng và được tán dương nên một sự nghiệp vẻ vang sẽ mang đến cho cung Hoàng đạo này mọi thứ họ mong muốn từ tiền tài đến danh vọng.

Hai từ “an phận” hay “bỏ cuộc” đều không có trong từ điển sống của họ.

Bạch Dương luôn muốn mang đến cuộc sống tốt đẹp cho những người họ yêu thương. Vậy nên, cung Hoàng đạo này tự ý thức bản thân phải nỗ lực nhiều hơn, trách nhiệm tạo ra động lực cố gắng cho họ.

Bạch Dương sống tự chủ, độc lập không muốn phụ thuộc hay dựa dẫm vào ai. Một phần nguyên nhân là do họ tự tin vào năng lực và sự sắp xếp của bản thân, hiểu rõ mình cần làm gì để đạt được mục tiêu đề ra.

Dù vậy, Bạch Dương vẫn thoải mái tiếp nhận ý kiến của mọi người xung quanh và chọn lọc những điều phù hợp với mình.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Người thuộc cung Sư Tử lúc nào cũng trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa. Nguyên nhân bởi vì họ sinh ra với một trái tim mạnh mẽ và tính cách kiên cường, được định sẵn sẽ là người lãnh đạo, lèo lái đám đông.

Sư Tử hiểu rõ bản thân, sớm xác định được mục tiêu mình muốn hướng đến và cứ thế mà đi thôi. Họ không ngại sóng gió vì xem đó là cơ hội để chứng tỏ năng lực cũng như cải thiện bản thân nhiều hơn.

Sư Tử không chấp nhận cuộc sống tầm thường, luôn khao khát được đứng trên đỉnh cao danh vọng để nhìn ngắm thế giới này.

Cung Hoàng đạo này khéo léo, biết cách ứng xử nên dễ có được lòng người, bên cạnh lúc nào cũng có quý nhân hoặc “tâm phúc” sẵn sàng giúp đỡ họ vượt qua khó khăn.

Sư Tử cứng đầu, tự tin vào chính mình và dám nghĩ dám làm, bản lĩnh ấy sẽ giúp họ gặt hái được thành công đáng ghen tị.

Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Người thuộc cung Nhân Mã luôn có chính kiến và những ý tưởng riêng của bản thân. Họ thích làm những điều mình muốn một cách kín kẽ, không cần sự can thiệp của bất kỳ ai.

Về phương diện tình cảm, Nhân Mã với tài ăn nói khéo léo và vốn kiến thức sâu rộng, rất được lòng của mọi người ở bất kỳ nơi nào họ đặt chân đến.

Trong nghịch cảnh, ngoài sự cố gắng của bản thân, Nhân Mã còn nhận được hỗ trợ của mọi người xung quanh, giúp họ chống đỡ được với mọi sóng gió.

Nhân Mã không có quá nhiều tham vọng song họ cũng rất có chí cầu tiến, không bao giờ hài lòng với hiện tại mà mong muốn cuộc sống mình luôn phải thay đổi theo hướng tích cực. Đó cũng là động lực để Nhân Mã không ngừng cố gắng, biến ý tưởng của mình thành hiện thực.

Sự quyết tâm và nỗ lực của Nhân Mã sẽ khiến những người xung quanh phải kiêng nể. Vốn đã có nhiều ý tưởng độc đáo, chỉ cần một chút cố gắng nữa thôi, Nhân Mã chắc chắn sẽ trở thành người xuất chúng giữa đám đông.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).