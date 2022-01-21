Top 4 cung hoàng đạo có cuộc sống nhiều biến động nhất năm 2022, muốn thành công cần phải nỗ lực hết mình

Năm 2022 sẽ là một năm mang đến cho Cự Giải rất nhiều thử thách, đặc biệt là trong khoảng tháng 2, tháng 3. Thế nhưng, đừng vội thấy thế mà bạn đã vội nản lòng. Bởi trong thử thách luôn đi kèm cơ hội, chỉ khi vượt qua được khó khăn thì chúng ta mới thấy được thành công rực rỡ bởi chẳng có con đường nào là dễ dàng.

Cự Giải trong năm mới này có thể sẽ phải đối mặt với không ít tình huống không lường trước được. Thêm nữa, trong công việc kinh doanh đầu tư sẽ xuất hiện nhiều đối thủ đáng gườm. Tuy nhiên, Cự Giải là người tài năng và có khả năng hoàn thành bất kì dự án nào trước áp lực lớn, bạn không thể dựa vào may mắn mà chỉ có thể đánh bại đối thủ của mình bằng sự tỉnh táo, cẩn thận và nỗ lực hơn.

Dù là đang độc thân hay đang trong một mối quan hệ tình cảm, thì Cự Giải có thể sẽ phải đối mặt với nhiều hiểu nhầm trong tình yêu. Hãy nhớ tầm quan trọng của việc giao tiếp thẳng thắn, bởi đó chính là chìa khóa để hóa giải mọi việc.

Song Tử

Song Tử có thể sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề trong năm 2022 này và nó khiến bạn khá kiệt quệ về mặt tinh thần. Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2022, Song Tử sẽ nhận thấy là mọi chuyện đang không đi theo cách mà bạn mong muốn. Thậm chí bạn còn tự hỏi liệu vũ trụ có đang “âm mưu” chống lại mình hay không.

Thời điểm này Song Tử có thể sẽ phải đối mặt với một loạt vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là trong lĩnh vực gia đình. Thêm sự nghịch hành của sao Thủy khiến cho việc giao tiếp cũng trở nên khó khăn và dễ gây hiểu nhầm hơn.

Tuy nhiên, Song Tử không cần lo lắng quá nhiều bởi sao khi sao Thủy thuận hành trở lại, những vấn đề trên sẽ rõ ràng hơn và bạn sẽ biết cách để xử lý. Mặc dù năm nay Song Tử không thể chờ đợi may mắn ập đến với mình, nhưng bạn vẫn có thể đạt được những gì mình muốn nếu cố gắng và luôn giữ tinh thần lạc quan.

Song Ngư

Song Ngư sẽ phải trải qua một khoảng thời gian đầy biến động trong năm 2022 này. Ngay từ đầu năm, bạn sẽ có thể cảm thấy thất vọng vì những kì vọng của bạn không được như ý. Tâm lý bất ổn cũng khiến cho cung Hoàng đạo này để xảy ra nhiều sai sót hoặc đưa ra những quyết định thiếu chắc chắn. Những chuyện này càng khiến Song Ngư khó có thể trở nên lạc quan được và thậm chí còn có thể bị mất phương hướng.

Đỉnh điểm của cảm xúc có thể đến vào tháng 10 năm 2022. Lúc này, nếu không thể giữ được sự bình tĩnh thì Song Ngư có thể sẽ khiến bản thân phải hối hận về sau. Trong năm nay, nếu muốn thành công, Song Ngư không thể chỉ dựa vào sự may mắn của mình.

Lời khuyên dành cho bạn là đừng từ chối những cơ hội làm việc mới đến với mình. Thay đổi cũng chính là cách để làm vận khí của bản thân tốt hơn. Ngoài ra, ở một vài thời điểm trong năm, Song Ngư cũng sẽ gặp được quý nhân và người này sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều trong cuộc sống.

Thiên Bình

Năm 2022 là một năm mà Thiên Bình được khuyến khích sống thật với cảm xúc của chính mình. Đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn dành cho bạn bởi cung Hoàng đạo này đã quá quen với việc che giấu những suy nghĩ, cảm xúc của mình sau lớp mặt nạ điềm tĩnh, cân bằng. Ngay từ những tháng đầu tiên của năm mới, Thiên Bình sẽ phải thành thật hơn với chính mình.

Ngoài ra, trong năm bạn cũng có thể sẽ nhận được những thông tin sai lệch khiến bạn khó có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn. Điều quan trọng là Thiên Bình cần phải luôn bình tĩnh và học cách chờ đợi, quan sát nhiều hơn.

Khoảng thời gian khó khăn nhất của Thiên Bình sẽ diễn ra trong khoảng từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 10. Lúc này Thiên Bình không thể chỉ dựa vào may mắn để vượt qua mọi trở ngại nữa, mà bạn còn cần phải nỗ lực, chăm chỉ không ngừng nghỉ. Nhưng chỉ cần không bỏ cuộc, Thiên Bình sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).