Top 4 cung hoàng đạo có tình yêu nồng nhiệt nhất trong năm 2022, cơ hội "thoát ế" đây rồi!

Xử Nữ là cung Hoàng đạo sống khá thực tế và khiêm nhường. Đây cũng là người tốt bụng, mạnh mẽ, sống dựa vào lý trí nhiều hơn là tình cảm.

Chiêm tinh dự đoán Xử Nữ là một trong những cung Hoàng đạo có đời sống tình cảm may mắn nhất trong năm 2022. Những người còn độc thân có thể tìm thấy tình yêu của đời mình từ một người bạn cũ hoặc là một người mà Xử Nữ cảm thấy ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt. Sự gợi cảm và thông minh của Xử Nữ khiến cho đối phương phải “ngã gục” dưới chân bạn. Còn với những Xử Nữ đã có đôi, năm mới tạo nhiều điều kiện để đưa mối quan hệ hiện tại bước vào giai đoạn tiếp theo.

Trong tình yêu, Xử Nữ cần cảm giác an toàn và đủ cởi mở để thể hiện trái tim mềm yếu, dễ tổn thương của mình. Xử Nữ thích một mối quan hệ ổn định hơn là sự vui vẻ, nhiều tính phiêu lưu. Niềm tin trong tình yêu chính là thứ cần được xây dựng với Xử Nữ. Và khi Xử Nữ cảm thấy đối phương là người xứng đáng, cung Hoàng đạo này có thể bất chấp mọi thứ để lao vào tình yêu.

Bọ Cạp

Bọ Cạp là cung Hoàng đạo quyết đoán và đầy nhiệt huyết trong cuộc sống. Đây là những người tháo vát, tận tâm và không sợ hãi khi có thử thách cần vượt qua.

Trong tình yêu, Bọ Cạp là một người tận tâm, chung thủy, đôi khi có xu hướng trở nên chiếm hữu và kiểm soát. Là người cực kì nhạy cảm, Bọ Cạp luôn chọn người yêu một cách cẩn thận và cần nhiều thời gian để xây dựng lòng tin từ người đó. Bọ Cạp là một trong những cung Hoàng đạo luôn tìm kiếm một người phù hợp với mình, cho dù có phải tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Năm 2022, Bọ Cạp độc thân có thể tìm thấy một người phù hợp với mình thông qua người quen hoặc bạn bè thân thiết. Có vẻ như mối quan hệ ban đầu khá chậm rãi nhưng từ từ nó sẽ biến thành một câu chuyện tình đẹp. Bọ Cạp sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi tìm được một người thấu hiểu và sẵn sàng ở bên mình trong mọi hoàn cảnh. Với những cặp đôi, mối quan hệ của hai người sẽ được đưa lên một tầm cao mới khiến cả hai cùng háo hức và cảm động

Kim Ngưu

Kim Ngưu là cung Hoàng đạo có bản tính dịu dàng, hấp dẫn, thích quan tâm người khác. Đây là người trung thành, ổn định, điềm tĩnh và không thích sự thay đổi đột ngột.

Trong tình yêu, Kim Ngưu có vẻ như là một người cứng nhắc, an toàn nhưng thực ra bên trong cung Hoàng đạo này lại là một con người cực kì nhạy cảm. Kim Ngưu luôn cần một thời gian để có thể tạo được môi trường an toàn và thư giãn trong các cuộc gặp gỡ trước khi bắt đầu một mối quan hệ. Khi đã có đủ sự thân mật, Kim Ngưu thường trở thành một người khá… ngốc nghếch.

Chiêm tinh dự rằng năm 2022 tới đây sẽ rất thú vị với Kim Ngưu, đặc biệt là với những người còn độc thân. Kim Ngưu sẽ tỏa ra được một sức hấp dẫn đặc biệt, thu hút người khác giới như thỏi nam châm và nhận được sự chú ý, săn đón của rất nhiều vệ tinh. Đây là năm mà Kim Ngưu có thể bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn và biến nó thành một câu chuyện tình yêu tuyệt vời. Còn nếu đã có đôi, bạn và người ấy sẽ quyết định bắt đầu một gia đình nhỏ bằng một đám cưới ấm cúng, hạnh phúc.

Cự Giải

Cự Giải là cung Hoàng đạo đa sầu đa cảm, có trực giác sâu sắc và cũng là người khó làm quen nhất. Cự Giải là người sống chân thành và có thể đồng cảm với nỗi đau của người khác.

Trong tình yêu, Cự Giải là người rất dễ xúc động. Cảm xúc chính là điều quan trọng nhất với Cự Giải trong các mối quan hệ. Khi yêu, Cự Giải luôn nhẹ nhàng và quan tâm đến đối phương. Cự Giải cũng luôn hướng đến một người có thể hiểu mình mà không cần nói quá nhiều.

Năm 2022 là một năm đặc biệt với Cự Giải khi cung Hoàng đạo này tìm được một người bạn tâm giao và có thể xây dựng được một mối quan hệ tình cảm sâu sắc. Cự Giải nhờ thế mà cũng trở nên năng động hơn, vui vẻ hơn. Tình yêu dường như trở thành một thứ động lực khiến Cự Giải mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Đối với những cặp đôi, có thể có những lúc căng thẳng nhưng cũng không hề thiếu sự nồng nàn. Một đám cưới trong mơ hoặc một tin vui về một em bé có thể xuất hiện trong năm này.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).