Năm 2022, ba cung hoàng đạo này dễ gặp nhiều khủng hoảng, cần giữ bản lĩnh vững vàng

12 cung hoàng đạo 04/01/2022 18:30

Nhiều người đang mong chờ những điều may mắn trong năm 2022, nhưng riêng 3 cung hoàng đạo này dự báo sẽ bị vận rủi đổ xuống đầu, gặp khủng hoảng trong năm tới.

Thiên Bình

Thiên Bình mặc dù có đầu óc tinh tế và nhanh nhạy, nhưng bạn sẽ gặp nhiều vấn đề sức khỏe và đây chính là cuộc khủng hoảng lớn nhất vào năm 2022 mà bạn phải đối mặt. Do sức khỏe kém, bệnh tật triền miên mà Thiên Bình có thể mất đi cơ hội theo đuổi những mục tiêu, lý tưởng của mình. 

Năm 2022, ba cung hoàng đạo này dễ gặp nhiều khủng hoảng, cần giữ bản lĩnh vững vàng - Ảnh 1

Trong năm nay, Thiên Bình có thể gặp phải những chứng bệnh liên tiếp, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, khiến bạn dễ bị bi quan, thậm chí là mắc bệnh về tinh thần. Vì vậy, trong năm 2022, Thiên Bình cần học cách giải tỏa căng thẳng, mở lòng giao tiếp với người khác. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý đến thể trạng, hình thành thói quen tập thể dục, chăm sóc sức khỏe thật tốt để tránh xa khủng hoảng.

Xử Nữ

Cuộc khủng hoảng lớn nhất mà Xử Nữ phải đối mặt trong năm 2022 là các vấn đề về mối quan hệ. Xử Nữ được coi là những người theo chủ nghĩa hoàn hảo điển hình, bạn theo đuổi sự hoàn hảo trong cả sự nghiệp và tình yêu, mong muốn đạt đến chuẩn mực trong tâm trí, nhưng cũng chính vì vậy mà bạn không thể chấp nhận được những khuyết điểm dù chỉ là nhỏ nhất.

Vì những yêu cầu quá đáng của bạn ở người yêu, người bạn đời mà áp lực đối với họ đạt đến giới hạn, khiến tình yêu đẹp đẽ ban đầu đối mặt với nguy cơ tan biến. Trong năm 2022, Xử Nữ cần giao tiếp với nửa kia nhiều hơn và trân trọng những người xung quanh thì mới có thể nắm bắt được tình yêu. 

Năm 2022, ba cung hoàng đạo này dễ gặp nhiều khủng hoảng, cần giữ bản lĩnh vững vàng - Ảnh 2

Công việc của Xử Nữ cũng bất ổn trong năm 2022, lúc lên lúc xuống và bạn ít nhận được sự hỗ trợ từ người xung quanh. Tuy nhiên, thành hay bại, thu được nhiều tiền hay thất thoát tài sản còn tùy thuộc vào thái độ và hành động của Xử Nữ.

Bạch Dương

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, Bạch Dương sẽ không có sự nghiệp tốt trong năm 2022, do bạn thiếu cẩn trọng và liên tục mắc sai lầm trong công việc. Năm nay Bạch Dương có thể phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp hoặc sự nghiệp tụt dốc không phanh. 

Năm 2022, ba cung hoàng đạo này dễ gặp nhiều khủng hoảng, cần giữ bản lĩnh vững vàng - Ảnh 3

Với tính cách ngay thẳng, không biết nịnh nọt, kết giao nơi làm việc, không giỏi duy trì các mối quan hệ cá nhân nên bạn dễ gặp rắc rối trong công việc, có gặp khó khăn cũng không dễ để nhận được sự giúp đỡ từ người xung quanh. Ngoài ra, Bạch Dương còn bị hung tinh đeo bám nên bạn gặp rất nhiều trở ngại trong công việc, những người mới ra trường khó tìm được công việc như ý muốn.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

Năm 2022, tháng xui xẻo của 12 cung hoàng đạo là gì, cần cẩn trọng thế nào?

Năm 2022, tháng xui xẻo của 12 cung hoàng đạo là gì, cần cẩn trọng thế nào?

Đôi khi số phận đẩy ta vào con đường tiêu cực nhưng không biết lối nào để thoát ra. Xem đâu là tháng xui xẻo của 12 chòm sao năm 2022 nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   12 cung hoàng đạo 12 cung hoàng đạo tử vi 3 cung hoàng đạo giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 32 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 2 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy