Năm 2022, ba cung hoàng đạo này đứng trước nguy cơ cao "bị cắm sừng", đường tình duyên đầy trắc trở

12 cung hoàng đạo 27/12/2021 12:15

Chuyên gia tử vi phong thủy cho rằng, 3 cung hoàng đạo này dễ bị nửa kia “cắm sừng”, các mối quan hệ tình cảm rạn nứt trong năm Nhâm Dần 2022.

Ma Kết

Năm 2022, dưới sự ảnh hưởng của sao Thiên Vương, vận trình tình cảm của những người thuộc cung Ma Kết không được tốt lắm. Ma Kết tuy không dễ thay lòng đổi dạ nhưng trong năm 2022 bạn lại có vẻ không quan tâm lắm đến nửa kia của mình, thậm chí bỏ qua sự tồn tại của người ấy vì những chuyện khác nên mối quan hệ giữa hai người sẽ ngày càng xa cách.

Năm 2022, ba cung hoàng đạo này đứng trước nguy cơ cao 'bị cắm sừng', đường tình duyên đầy trắc trở - Ảnh 1

Trong khi đó, nửa kia của bạn lại khó cưỡng lại được sự cám dỗ và khiêu khích, đặc biệt là khi luôn có người “mật ngọt” với họ, khiến họ dễ “cắm sừng” lên đầu bạn. Ma Kết cũng nên cẩn thận người yêu cũ của nửa kia, vì họ có thể quay lại tìm “một nửa” của bạn đấy. 

Đặc điểm phản bội của nửa kia

- Giảm ham muốn tình dục

- Đột nhiên không liên lạc được

- Sáng sớm đã nhắn tin cho người khác

Lời khuyên dành cho Ma Kết là bạn cần chú ý tới nửa kia, dành sự quan tâm cho nhau, càng gần nhau càng tốt để hiểu được tâm tư và nhu cầu của nhau. Có như vậy, mối quan hệ giữa hai người mới dần được cải thiện, chặn đứng nguy cơ bạn vẫn “tăng chiều cao” ngay cả khi đã qua tuổi dậy thì. 

Kim Ngưu

Theo chuyên gia tử vi phong thủy Tiểu Mạnh, Kim Ngưu không cần phải lo lắng tới chuyện cơm áo gạo tiền trong năm Nhâm Dần 2022 nhưng vấn đề tình cảm lại khá rắc rối do ảnh hưởng của sao Thiên Vương. Do bận rộn với công việc nên Kim Ngưu không có nhiều thời gian để trò chuyện với đối phương cũng như trau chuốt cho bản thân. 

Năm 2022, ba cung hoàng đạo này đứng trước nguy cơ cao 'bị cắm sừng', đường tình duyên đầy trắc trở - Ảnh 2

Điều này khiến nửa kia cảm thấy bạn không còn chút hấp dẫn nào và vô tình tạo điều kiện cho kẻ thứ 3 chen chân vào mối quan hệ giữa hai người. Các vấn đề dễ bùng nổ mạnh mẽ trong nửa cuối năm, đặc biệt là từ tháng 9 đến tháng 12. 

Đặc điểm phản bội của nửa kia:

- Nói lắp

- Chớp mắt liên tục

Lời khuyên dành cho Kim Ngưu là bạn đừng nên bỏ bê bản thân, hãy cố gắng trau chuốt cho mình. Bên cạnh đó, dù có bận rộn tới đâu thì bạn cũng nên dành thời gian quan tâm nửa kia và nên sớm hòa giải một khi cả hai xảy ra mâu thuẫn, nếu không bạn dễ phải hối hận đấy. 

Sư Tử

Dưới sự ảnh hưởng của các hành tinh, đặc biệt là sao Thổ và sao Hải Vương, chuyện tình cảm của Sư Tử vô cùng ảm đạm và đối mặt với nhiều thử thách. Nửa kia sẽ dễ chán bạn, chán mối quan hệ hiện tại mà ra ngoài tìm niềm vui mới, hoặc cả hai thường xuyên xảy ra tranh cãi vì hiểu lầm. Với một số người, bạn phải làm quen với việc yêu xa. 

Năm 2022, ba cung hoàng đạo này đứng trước nguy cơ cao 'bị cắm sừng', đường tình duyên đầy trắc trở - Ảnh 3

Đặc điểm phản bội của nửa kia:

- Thích tiếp xúc với người khác giới tại nơi làm việc

- Thường xuyên nói chuyện điện thoại hơn khi ở nhà, nhưng lại nói chuyện kiểu trốn tránh, không dám nói trước mặt bạn. 

Vì vậy, nếu thấy nửa kia có những đặc điểm này, Sư Tử nên nâng cao tinh thần cảnh giác kẻo bị “cắm sừng” lúc nào không hay. Bên cạnh đó, Sư Tử cũng nên tìm cách để làm mới tình yêu, hâm nóng lại mối quan hệ giữa hai người. 

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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