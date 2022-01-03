Năm 2022, tháng xui xẻo của 12 cung hoàng đạo là gì, cần cẩn trọng thế nào?

Hầu hết các bạn cung Bạch Dương đều rất háo hức để chờ đợi mùa hè và luôn hy vọng sẽ có một mùa hè sôi động, đầy vui vẻ. Tuy nhiên, đáng buồn là đối với bạn, điều đó sẽ không xảy ra theo tháng xui xẻo của 12 chòm sao năm 2022 dự đoán thì tháng 6 vận đen sẽ gõ cửa Bạch Dương. Chòm sao này khó có được chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp, hung vận lấn lướt cát vận, bạn cần phải cẩn thận hơn.

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo , năm này chắc chắn sẽ là một năm mà bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức cũng như rắc rối. Liệu Cừu nhỏ có đủ mạnh mẽ để đối mặt với từng vấn đề một cách trôi chảy hay không?

2. Kim Ngưu: Tháng 12

Nếu bạn thuộc cung hoàng đạo này, bạn sẽ có một năm tuyệt vời.

Người mang cung Kim Ngưu sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề lớn nào cho đến tháng 12, vì tháng này sẽ là tháng tồi tệ nhất của bạn. Rất tiếc rằng vận xui của bạn sẽ tập trung chủ yếu vào tháng cuối năm.

Rất may bạn là chòm sao giỏi đột phá nghịch cảnh nên có đủ sức mạnh, điều kiện thuận lợi để chuẩn bị cho mọi tình huống trầm trọng có thể xảy ra với mình, vượt qua được tháng 12 đầy giông bão thì Ngưu sẽ có được cú chốt tuyệt vời cho năm.

3. Song Tử: Tháng 7

Song Tử, bạn sắp phải trải qua một số phận tương tự như Bạch Dương vì năm mới 2022 bạn sẽ có một mùa hè khá tồi tệ.

Tháng sôi động nhất trong năm 2022 của bạn sẽ là tháng 7 vì đây là tháng mà chuyện yêu đương của bạn chắc chắn sẽ gặp phải nhiều tình huống oái oăm khó xử.

Tuy nhiên, tháng 7 cũng sẽ là tháng của những quyết định lớn giúp bạn nhìn thấy một số điều rõ ràng hơn mà trước đây nó đã bị lu mờ.

Vì vậy, thay sốt sắng lo lắng xem tháng 7 như tháng đen đủi thì hãy xem nó như một điều may mắn mà vũ trụ ban tặng, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng có màu hồng, phải có bão giông thì mới mong cầu vồng xuất hiện.

4. Cự Giải: Tháng 1

Bạn không thể nhận thức được xui xẻo đang đến gần như thế nào, nhưng hiện tại đã là tháng 12 rồi, tháng 1 chính là tháng đen đủi nhất của bạn đó.

Ai cũng muốn tháng đầu năm may mắn, suôn sẻ vì đầu xuôi thì đuôi mới lọt, thật không may vì Cự Giải vừa mới đầu năm đã nhận tin không vui.

Hãy nhìn mọi thứ từ một góc độ tươi sáng hơn. Sau khi tháng 1 kết thúc, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã sẵn sàng cho một năm không lo lắng vì mọi thứ tồi tệ hiện đang xảy ra.

Qua được tháng 1 là qua bể khổ, những tháng sau sẽ không gây ra bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến cuộc sống của Cua nhỏ.

5. Sư Tử: Tháng 9

Sư Tử sẽ có một mùa hè tuyệt vời, nhưng khi mùa hè kết thúc, mùa thu sẽ chào đón bạn bằng một gáo nước lạnh vì tháng 9 chắc chắn sẽ là tháng tồi tệ nhất trong năm nay đối với bạn.

Đây là tháng mà mọi khía cạnh chắc chắn sẽ giảm sút và cũng là tháng mà những ý tưởng tiêu cực và sự bi quan sẽ gặm nhấm tâm hồn bạn đến 90%.

Tuy nhiên, đừng lo lắng, vì ánh sáng ở cuối con đường luôn tồn tại, may mắn sẽ đến vào những lúc bạn không ngờ tới nhất. Nó sẽ luôn ở đó đợi bạn để xoa dịu những nỗi đau mà tháng 9 gây ra.

6. Xử Nữ: Tháng 9

Thật không may, tháng kỷ niệm sinh nhật của bạn sẽ không vui lắm. Tháng 9 là thời điểm trong năm mà bạn sẽ phải đối mặt với những thay đổi lớn nhất và cũng đi kèm khó khăn chồng chất.

Tuy nhiên nó không phải là một trong những vấn đề làm cho mọi vấn đề trở nên khó khăn hơn.

Tháng 9 hãy xem xét mọi thứ từ một quan điểm khách quan và không để sự bi quan làm bạn hoang mang, chúng tôi đảm bảo với bạn rằng nếu làm được điều này thì mùa đông của bạn vô cùng tuyệt vời.

7. Thiên Bình: Tháng 6

Nếu bạn là Thiên Bình, tháng tồi tệ nhất trong năm 2022 đối với bạn sẽ là tháng 6, nó liên quan trực tiếp đến cuộc sống cá nhân của bạn.

Tháng 6 sẽ là tháng mà bạn sẽ gặp một số rắc rối liên quan đến chuyện tình yêu.

Đây là khoảng thời gian Thiên Bình sẽ phải đưa ra một số quyết định cần thiết vì bạn sẽ thấy mình ở ngã ba đường. Giai đoạn này bạn sẽ phải học hỏi và khám phá nhiều hơn trong chuyện tình yêu để ưu tiên một số thứ cũng như chọn một con đường dẫn đến sự đúng đắn.

8. Hổ Cáp: Tháng 3

Tháng tệ nhất của Hổ Cáp trong danh sách tháng xui xẻo của 12 chòm sao năm 2022 chính là tháng 3.

Tháng 3 gặp xui xẻo nhưng cũng không đến nỗi quá xấu, bạn có đủ thời gian để chuẩn bị cho bất cứ điều gì tồi tệ sẽ tiếp diễn và có nhiều thời gian hơn để ghi điểm tốt hơn cho những ngày còn lại của năm 2022 sau khi bước qua tháng 3.

9. Nhân Mã: Tháng 12

Điều tồi tệ nhất là bạn chắc chắn sẽ nhắm mắt bỏ qua tất cả các thói xấu và hành động xấu của mình cho đến khi chúng chồng chất và bắt đầu ám ảnh bạn vào cuối năm.

Đây là lý do tại sao tháng 12 sẽ là tháng kinh khủng nhất trong năm 2022 đối với bạn.

Tháng mà bạn sẽ phải đối mặt với những tác động của những lựa chọn kém cỏi và cũng là tháng mà bạn sẽ phải đủ vững vàng để khắc phục những rắc rối của mình. Trong thời gian này, Mã Nhi phải chịu áp lực rất lớn cả về thể chất lẫn tinh thần.



Nhưng vì bạn là chòm sao dám làm dám chịu, mạnh mẽ như xương rồng nên mọi thử thách đến với bạn sẽ bé như con muỗi mà thôi.

10. Ma Kết: Tháng 10

Nếu bạn thuộc cung hoàng đạo này, hãy cẩn thận trong tháng 10 vì đó là tháng chắc chắn sẽ mang lại cho bạn vô số vấn đề đáng lo ngại cả về cuộc sống cá nhân và công việc.

Trong thời gian này, Kết rất dễ xảy ra xung đột với đồng nghiệp, thậm chí là vướng vào tình thế éo le khó giải quyết.

Cho dù bạn có cho phép những thử thách này đánh gục bạn hay không thì bạn vẫn sẽ phải bước ra khỏi tháng 10 bằng sự nỗ lực mạnh mẽ của bạn thân, không thể trông cậy vào bất cứ ai.

11. Bảo Bình: Tháng 2

Đối với Bảo Bình, tháng tồi tệ nhất trong năm 2022 chắc chắn sẽ là tháng 2.

Vâng, sự thật là tháng 2 luôn là thời điểm ngắn nhất và trôi nhanh nhất trong năm, tuy nhiên, đối với bạn nó dài như một thế kỷ, cả tháng vật lộn với đủ chuyện trên trời rơi xuống. Bạn cảm nhận rõ những khúc mắc trong cuộc sống, dù cố gắng bao nhiêu cũng không được đền đáp.

Tuy nhiên, cũng trong những thời điểm khó khăn nhất, hãy nhớ rằng mọi khó khăn đều sẽ kết thúc sớm hay muộn mà thôi, chỉ cần bạn dũng cảm thì không gì là không thể.

12. Song Ngư: Tháng 4

Mùa xuân là một trong những mùa hạnh phúc nhất đối với mỗi người. Nhưng với bạn thì không vì tháng 4 sẽ là tháng khó khăn nhất của Song Ngư trong năm 2022.

Đó là tháng mà bạn sẽ phải đối mặt với một số mối quan tâm sâu sắc nhất của mình cũng như một tháng mà bạn sẽ phải bộc lộ mọi sức chịu đựng cũng như bản lĩnh.

Trong thời gian này, lời khuyên dành cho Song Ngư là có sao nói vậy, làm thật hưởng thật, ăn ngay nói thẳng. Đừng bao giờ khoác lác hay "chém gió" trong tháng 2 bởi bạn sẽ bị lật tẩy khá nhanh. Khi đó, người xấu hổ nhất sẽ chính là bạn.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).