Nói đến những cung Hoàng đạo có ý tưởng độc đáo và một lối sống khác biệt, không thể bỏ qua Bảo Bình. Những người thuộc cung Hoàng đạo này không bao giờ thiếu những suy nghĩ lạ đời và họ cực kỳ hài lòng với đầu óc sáng tạo của mình. Bảo Bình có một thế giới nội tâm phong phú mà không phải ai cũng hiểu được nên nhiều lúc bị người khác cho là lập dị, khó hiểu. Nhưng Bảo Bình không quan tâm, miễn là họ tìm được niềm vui trong cuộc sống, được làm những gì mình thích là được.

Bảo Bình không chỉ biết chăm chút ngoại tình, biết nâng cấp giá trị của chính mình, mà còn là những người mạnh mẽ và chín chắn trong công việc. Chỉ số IQ của cung Hoàng đạo này được đánh giá ở mức cao, dám dùng chuyên môn để chứng tỏ năng lực ở môi trường cạnh tranh thì chắc chắn không phải “dạng vừa”, một sự bản lĩnh mà không phải ai cũng có được. Vậy nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi Bảo Bình luôn là một cá nhân xuất chúng dù họ có sống hay làm việc ở đâu đi chăng nữa.

Kim Ngưu sinh ra với bản tính mạnh mẽ và sự cứng đầu khó ai sánh bằng. Họ ý thức tốt về bản thân, xác định được đam mê từ sớm để trau dồi kiến thức và đi trên con đường mình đã lựa chọn. Cung Hoàng đạo này rất dứt khoát và kiên định, họ không dễ thay đổi quyết định của mình vì yếu tố ngoại cảnh, sự quyết tâm đi đến cuối con đường của họ có thể khiến nhiều người e dè.

Kim Ngưu hòa đồng, tinh tế trong giao tiếp nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Họ lại còn có trách nhiệm trong công việc, được cấp trên trọng dụng và tự mình mở ra con đường thăng tiến trải đầy hoa. Nhưng làm hài lòng đám đông không có nghĩa là Kim Ngưu chấp nhận làm những gì mình không thích. Họ luôn cần có một niềm đam mê, hứng khởi trong công việc để hoàn thành chúng một cách toàn vẹn nhất. Kim Ngưu không ngại đi ngược với số đông, miễn đó là điều bản thân họ cho là đúng. Người có chí lớn, bản lĩnh và tài năng như Kim Ngưu thì đảm bảo, dù có đi đến đâu cũng là một viên ngọc không ngừng tỏa sáng.

Cự Giải (22/06 – 22/07)

Người ta thường nói “Ngang như cua” và Cự Giải chính là những chú cua như vậy đấy. Cung Hoàng đạo này sống cực kỳ có quy tắc và khuôn khổ, không ai có thể lay chuyển được họ. Nhiều người sẽ chê Cự Giải cứng nhắc nhưng đó là lối sống mà họ lựa chọn, quan trọng là họ cảm thấy vui và thoải mái là được.

Cự Giải rất cứng đầu, họ dễ dàng bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ chỉ vì muốn lắng nghe chính mình. Họ biết trau dồi kiến thức và năng lực mỗi ngày nên khá tự tin vào khả năng giải quyết vấn đề của bản thân, không cần ai phải cho ý kiến hay can thiệp vào, thậm chí điều đó còn có thể mang đến cảm giác khó chịu cho họ. Cự Giải rất kỹ tính, làm gì cũng có kế hoạch hẳn hoi nhằm hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất. Vậy nên, cung Hoàng đạo này luôn giữ được bình tĩnh khi đứng trước sóng gió, tất cả đều đã được họ dự liệu. Sự tỉ mỉ, chỉnh chu và quyết tâm cao độ chắc chắn sẽ đưa Cự Giải đến gần với thành công hơn.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Bọ Cạp luôn toát ra một vẻ lạnh lùng, bí ẩn và thậm chí là khó tiếp cận khiến ai cũng không dám đến gần. Thực chất, họ cũng là người tình cảm, biết quan tâm người khác nhưng không thể hiện ra bên ngoài quá nhiều, một phần cũng để bảo vệ cảm xúc của chính mình. Họ có xu hướng giữ mọi thứ trong lòng, bao gồm những dự định và kế hoạch của bản thân, hiếm khi tâm sự với ai.

Đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, Bọ Cạp luôn kiên trì đi đến cùng, tin vào năng lực và phán đoán của bản thân, tự đưa ra quyết định và chấp nhận mọi kết quả. Chính vì lối sống độc lập ấy mà Bọ Cạp không muốn chạy theo số đông, họ có lối đi riêng và cũng không cần người khác phải hiểu cho mình. Bọ Cạp dành nhiều thời gian để quan sát, phân tích và đánh giá mọi chuyện xảy ra xung quanh mình, từ đó rút ra bài học cho bản thân, trở thành con người vừa tài giỏi, bản lĩnh, vừa sâu sắc.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).