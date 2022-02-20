Cuối tháng 2/2022, đây là 3 cung hoàng đạo gặp nhiều xui xẻo nhất, làm gì cũng nên cẩn thận

Chính vì tính lầm lì, ít nói, ít chịu chia sẻ của mình mà Bọ Cạp vướng phải không ít những thị phi, hiểu lầm không đáng có. Dù biết là mình đúng đấy nhưng cứ mặc kệ, không thèm mở lời giải thích hay thanh minh cho bản thân.

Đừng than vãn hay so đo với người ngoài, ai cũng sẽ có những nỗi niềm mà họ chẳng thể hiện ra bên ngoài. Khi ấy, hãy cố gắng bình tĩnh và thả lỏng bản thân, sắp xếp và giải quyết dần từng thứ một. Rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi!

Trong tháng này, nhiều chuyện phiền toái lặt vặt cũng xảy đến khiến bạn dễ bực mình, nhìn đâu cũng thấy khó chịu, đụng đâu hỏng đấy. Điều này hết sức bình thường và bạn phải chấp nhận rằng trong cuộc sống, sẽ có những lúc mọi việc không như mong muốn.

Ma Kết

Sau Tết Âm lịch là lúc phải bù đầu giải quyết mớ công việc còn tồn đọng suốt thời gian qua, cũng vì thế mà bạn dễ rơi vào tình trạng quá căng thẳng, dẫn đến buông lỏng, lơ là. Từ một việc đáng lẽ được cấp trên khen ngợi, bạn có thể khiến nó quay ngoắt 180 độ, trở thành bị khiển trách bất cứ lúc nào.

Sức khỏe cũng là vấn đề mà Ma Kết cần lưu ý, đặc biệt là các bệnh về dạ dày và nội tiết.

Về tài chính, đây cũng không phải một tháng đem lại may mắn tài lộc. Nguồn thu nhập bên ngoài của bạn có thể giảm sút, bên cạnh đó là những khoản chi tiêu cuối năm có phần phát sinh. Ma Kết cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể ngay từ bây giờ để tránh tình trạng “cháy ví” cuối tháng nhé!

Xử Nữ

Bản chất Xử Nữ là những người điềm đạm, hiền lành và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Thế nhưng đôi lúc, chính vì sự nhiệt tình, dễ mủi lòng ấy mà bạn chẳng khác nào đeo thêm mớ bòng bong bên người.

Trong tháng này, bạn nên tránh cả nể mà rước họa vào thân, hãy một lần thử nói “Không” thay vì “Có” như mọi khi. Bạn nên xác định rõ ràng những việc cần phải ưu tiên, việc nào là quan trọng cho bản thân mình.

Trong chuyện tình cảm, Xử Nữ còn đang độc thân không nên cố gượng ép mình bước vào một mối quan hệ mới. Nếu càng cố bạn chỉ càng nhận về đau thương. Lúc này, cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống tự do, chăm sóc và yêu thương bản thân.

Còn với những ai đang trong mối quan hệ, hãy hạ cái tôi của mình xuống để làm hòa với đối phương. Thay vì né tránh, bạn cần thẳng thắn chia sẻ, giải quyết khúc mắc với một nửa của mình.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).