Các hướng nhà may mắn của 12 cung hoàng đạo trong năm 2022, vận mệnh thay đổi ngay trước mắt nếu biết nắm bắt đúng thời cơ

Hướng may mắn của 12 chòm sao năm 2022 nhắc nhở rằng của cải nhà Bạch Dương trong năm mới sẽ nằm ở phía Tây Nam. Nếu làm việc ở vị trí này sẽ giúp bạn khiêm tốn, biết cách che giấu bí kíp kiếm tiền của mình, điều này cực kỳ tốt cho Cừu.

Khi bạn có cơ hội kiếm tiền, đừng tỏ ra khoe khoang và bớt lo lắng thái quá, vẫn còn quá sớm để vui mừng khi thấy thu nhập đột nhiên dồi dào. Trong năm mới biết sống bớt ghen tuông đố kỵ trong chuyện kiếm tiền thì mọi việc sẽ suôn sẻ hơn.

Kim Ngưu

Hướng may mắn: Đông, Đông Nam, Nam

Vị trí đắc địa: Đông và Đông Nam

Hướng vượng tài cho Kim Ngưu là hướng Đông và Đông Nam, vị trí này sẽ mang lại rất nhiều may mắn cho cung hoàng đạo này đặc biệt là những bạn đang có nghề tay trái.

Bạn được quý nhân giúp đỡ trong việc kiếm tiền, thu nhập ngày càng nhiều. Ngưu cũng biết trân trọng khi gặp những người giúp mình, nắm bắt thời gian vàng, biến những thứ của người khác thành của mình.

Song Tử

Hướng may mắn: Tây, Tây Nam, Đông Bắc

Vị trí đắc địa: Tây và Tây Nam

Cung tài lộc của Song Tử nằm ở hướng Tây và Tây Nam, vị trí này sẽ làm tăng ý tưởng kiếm tiền của bạn. Ở hướng này thì những suy nghĩ sẽ thúc đẩy hành động khiến bạn dần độc lập trong việc kiếm tiền, biết mình nên làm gì.

Nếu tự lực cánh sinh kiếm tiền theo hướng may mắn, cuộc sống sẽ ngày càng ổn định, những rắc rối về kinh tế cũng giảm dần.

Cự Giải

Hướng may mắn: Bắc, Tây Bắc, Tây

Vị trí đắc địa: Bắc và Tây Bắc

Đường kiếm tiền của Cự Giải năm 2022 nằm ở phía Bắc và Tây Bắc, khi đến gần vị trí này, các mối liên hệ làm ăn của Cua sẽ tích tụ lại, dễ dàng có được cơ hội hốt tiền.

Lúc này, chỉ cần bạn nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội thì việc kiếm tiền sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Các kỹ năng xã hội của Cự Giải được cải thiện đáng kể, sự nổi tiếng sẽ tăng lên và vận may từ đó cũng tăng theo.

Sư Tử

Hướng may mắn: Đông, Đông Nam và Nam

Vị trí đắc địa: Đông và Đông Nam

Của cải của Sư Tử sẽ di chuyển về hướng Đông và Đông Nam trong năm này. Nếu có ý định kinh doanh thì hãy đi theo hướng đó để thu được nhiều tiền lãi.

Leo khá thận trọng và can đảm khi đối mặt với các vấn đề tài chính, kinh doanh là lựa chọn cực tốt để tăng thu nhập trong năm. Vị trí này sẽ biến giấc mơ của ông chủ Leo thành hiện thực, cơ hội đạt được sự giàu có và tự do ngày càng đến gần hơn.

Xử Nữ

Hướng may mắn: Đông Bắc, Tây Nam và Tây Bắc

Vị trí đắc địa: Đông Bắc

Dựa vào hướng may mắn của 12 chòm sao năm 2022, kho báu của Xử Nữ sẽ nằm ở hướng Đông Bắc. Vị trí này sẽ mang lại cảm giác cạnh tranh cho Xử Nữ. Không còn bị động khi đối mặt với công việc, thay vào đó, khi có đối thủ xuất hiện, vận trình của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều.

Mặc dù cạnh tranh không phải là điều dễ dàng nhưng chỉ cần bạn nghiêm túc đối mặt với nó thì sẽ đạt được mọi thứ, tiền bạc ào ào tìm tới.

Thiên Bình

Hướng may mắn: Đông Bắc, Tây Nam và Nam

Vị trí đắc địa: Đông Bắc



Không cần phải thắc mắc nữa, của cải tiền bạc của Bình Nhi năm 2022 sẽ nằm ở phía Đông Bắc. Vị trí này giúp khoản thu nhập đến từ công việc chính tăng nhanh chóng mặt.

Ngoài ra hướng này còn giúp bạn phát triển sự nghiệp. Một khi sự nghiệp phát triển tốt thì thu nhập sẽ tự nhiên tăng lên, bản thân bỗng dưng cảm thấy tự tin ngước mặt nhìn đời.

Bọ Cạp

Hướng may mắn: Tây, Tây Bắc và Bắc

Vị trí đắc địa: Tây Bắc

Tài vị của Hổ Cáp nằm ở phía Tây và Tây Bắc, hướng này nâng cao ý thức bảo vệ bản thân của bạn. Vị trí này sẽ giúp cho cách nhìn nhận đúng sai của bạn trở nên rõ ràng hơn, khi đối mặt với những người có động cơ thầm kín cạnh tranh làm ăn, Cạp Nhi sẽ có đủ cách đối phó đánh bại họ.

Nhân Mã

Hướng may mắn: Nam, Tây Bắc

Vị trí đắc địa: Tây Bắc

Sự giàu có của Nhân Mã nằm ở phía Tây Bắc. Vị trí này sẽ kiểm soát ham muốn của Nhân Mã. Khi bạn đến gần vị trí này, các mối quan hệ ngoại giao được củng cố mang lại nhiều cơ hội làm ăn lớn. Nhiều khả năng những nỗ lực của Nhân Mã sẽ được đền đáp.

Ma Kết

Hướng may mắn: Nam, Đông, Đông Nam

Vị trí đắc địa: Đông Nam

Sự giàu có của Ma Kết nằm ở phía Nam và Đông Nam. Vị trí này mang lại nhiều cơ hội kiếm tiền ổn định cho Ma Kết. Một số tiềm năng trong bạn sẽ được khám phá nên có thể tạo ra giá trị của riêng mình.

Thường thì Kết sẽ trở nên rất nổi trội nếu đi về hướng Nam, hãy sử dụng sự phát triển của sự nghiệp để chứng minh rằng mình không hề bất tài như mọi người nghĩ, nhất là những bạn làm nghệ thuật.

Bảo Bình

Hướng may mắn: Đông Nam, Nam và hướng Bắc

Vị trí đắc địa: Hướng Nam

Sự thành công và tiền tài của Bảo Bình tập trung ở hướng Nam theo hướng may mắn của 12 chòm sao năm 2022, đây không chỉ là hướng của sự giàu có mà nó còn cải thiện tính cách của bạn.



Cố lên Bảo Bình đừng sợ, bạn rất can đảm vì dám thừa nhận thất bại. Càng thư giãn thì càng gặt hái được nhiều thành công, kiếm tiền không khó, từ từ sẽ tìm ra cách kiếm tiền phù hợp với mình.

Song Ngư

Hướng may mắn: Đông Bắc và Đông Nam

Vị trí đắc địa: Đông Nam

Những hướng trên mang lại quý nhân cho Ngư. Sự giúp đỡ của quý nhân sẽ khiến công việc của Song Ngư trôi chảy hơn trước, bạn có được chỗ đứng trong xã hội. Một khi đã có quyền lực trong tay thì chuyện tiền nong không còn là vấn đề nữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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