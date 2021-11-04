Vận mệnh của bạn sẽ có nhiều thay đổi thông qua các đường chỉ tay đặc biệt, có người sinh ra đã được định sẵn là thiên tài

Trong cuộc sống, tướng tay này khá hiếm, không phải ai cũng có được. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực xem tướng tay nhận định, chủ nhân của bàn tay có chữ M là người vô cùng đặc biệt.

Đường chỉ tay chữ M (hay thường được gọi là bàn tay chữ M) được hình thành bởi các đường chỉ tay Tâm đạo, Trí đạo và Sinh đạo. 3 đường này hợp với nhau thành hình chữ M.

Đa phần những người có đường chỉ tay đặc biệt này thường là nhà lãnh đạo tuyệt vời và có sự nghiệp phát triển rực rỡ. Được biết, theo tuvingaynay.com khá nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, bao gồm nhà lãnh đạo, tiên tri đều có dấu hiệu này trên bàn tay.

Chủ nhân của tướng tay chữ M ở tay phải hay tay trái đều được cho là những người rất có tài, có khả năng thiên bẩm đặc biệt, trực giác nhạy bén.

Trong trường hợp cả hai bàn tay đều sở hữu chữ M càng chứng tỏ chủ nhân là người xuất chúng, sinh ra để làm lãnh đạo, chính trị gia giỏi, mang lại nhiều lợi ích to lớn cho xã hội.

Đường chỉ tay thỏi vàng

Đặc điểm: Lòng bàn tay có hình thỏi vàng hay còn gọi là vân Nguyên bảo, có đặc điểm gồm 3 đường vân chính cùng một số đường chỉ tay khác trong lòng bàn tay cùng nối lại tạo thành hình thang, trên rộng dưới hẹp, không bị hở chỗ nào gần giống như hình thỏi vàng.

Tính cách: Đàn ông sở hữu tướng tay này là những người giỏi tích tiểu thành đại, biết cách phát triển sự nghiệp để cải thiện tài chính của mình.

Hơn nữa, kể cả khi đã có một tình hình tài chính ổn định và dư dả, họ cũng không hề tiêu pha xa xỉ, lãng phí. Họ còn biết cách đầu tư và quản lý tài sản để làm giàu thêm những gì mình đang có.

Phụ nữ sở hữu tướng lòng bàn tay có hình thỏi vàng khá cá tính, mọi người kiêng nể về sự mạnh mẽ của họ. Họ làm chủ cuộc sống, quyết định được số phận của bản thân mà không phụ thuộc vào ai cả.

Tự bản thân mình họ tìm cách xây dựng được sự nghiệp, danh tiếng vững chắc. Nếu có cơ hội được phát huy tiềm lực, họ còn trở thành lãnh đạo tài năng và còn là một người vợ quyền lực, có sức ảnh hưởng, mang đến nhiều may mắn cho gia đình.

Vận mệnh: Những năm tháng đầu đời của người có đường chỉ tay hình thỏi vàng có thể gặp đôi chút sóng gió nhưng tất cả những vất vả đó sẽ chấm hết khi họ bước vào giai đoạn trung vận.

Là người có phúc, có mệnh số sang giàu, phú quý, biết cách nắm giữ tài sản và vàng bạc, càng về hậu vận cuộc sống thăng hoa thịnh vượng khó ai sánh bằng. Tuổi già vẫn được hưởng thụ cuộc sống viên mãn, sung túc.

Đường chỉ tay hình chữ Nhất

Bàn tay chữ Nhất “一” có đường Tâm đạo và đường Trí đạo giao nhau, hợp thành một đường ngang rõ nét chạy ngang bàn tay, hoặc không có đường Tâm đạo. Khi nhìn vào đó cảm giác như bàn tay bị chia đôi thành 2 phần rõ rệt.

Bàn tay chữ Nhất được coi là tướng tay hiếm gặp và khá đặc biệt. Cho nên, tính cách, tình duyên, công danh, tài lộc, sự nghiệp, cuộc đời của người có kiểu tay này cũng có những nét thú vị, không giống với người thường.

Tướng tay chữ Nhất chỉ có hai đường là đường Sinh đạo và Trí đạo, không có đường Tâm đạo. Chính vì thế mà chủ nhân của tướng tay này có cá tính mạnh mẽ, độc lập, tự chủ. Phương diện tình cảm khô khan, tính khí thất thường.

Người này hành động lý trí, ít khi bị tình cảm chi phối. Họ ngay thẳng, có năng lực làm việc thực thụ. Một khi đã xác định mục tiêu rõ ràng ắt sẽ theo đuổi đến cùng. Đôi khi họ khá bảo thủ, cứng nhắc, cố chấp, ít khi lắng nghe người khác nhưng họ lại quyết đoán, dũng mãnh, luôn thành công hơn so với những người bình thường.

Theo một số tài liệu nhân tướng học cho rằng, người sở hữu đường chỉ tay chữ Nhất có khả năng tập trung phi thường vào một việc nào đó, nên có nhiều ý tưởng sáng tạo, biết cách làm chủ tình thế, biến việc không thể thành có thể.

Họ mạnh mẽ, quyết đoán đến mức chuyên quyền, độc đoán, bỏ qua những ý kiến của người xung quanh. Đây là nét tính cách có thể giúp mà cũng có thể hại chính bản thân, cần biết phát huy tính tốt và hạn chế tính xấu, có như vậy mới thực sự có được thành công lớn lao trong đời.

Đường chỉ tay chữ X

Đường chỉ tay hình chữ X được hình thành ở giữa 2 đường chỉ tay, ở phía 4 ngón tay, không nằm ở dưới ngón cái. Chữ X hiện lên rõ ràng, 2 nét đậm đều nhau, không phải do sự giao thoa của 2 đường chỉ tay dài cũng như các đường chỉ tay nhỏ lẻ khác trên lòng bàn tay.

Những người sở hữu đường chỉ tay chữ X được đánh giá là sở hữu giác quan thứ 6 cực nhạy bén, tức là cảm nhận được những mối hiểm nguy xung quanh, từ đó có cơ chế tự bảo vệ bản thân và đưa ra những hướng giải quyết hợp tình hợp lí.

Trải qua thời gian, họ hình thành nên một nguồn năng lượng bao bọc xung quanh họ mà người ngoài khó có thể xâm nhập được.

Đa phần những ai sở hữu kí tự X trong 1 lòng bàn tay sẽ trở thành những cá nhân rất thành công và nổi trội. Vì thế, cuộc sống luôn sung túc, giàu sang, được người đời kính trọng.

Con đường sự nghiệp của người có đường chỉ tay hình chữ X vô cùng tươi sáng và tốt lành. Trước khi thực hiện việc gì đó, họ luôn lập kế hoạch thật rõ ràng và chi tiết. Để đưa ra một quyết định nào đó, người này luôn cân nhắc, suy tính rất cẩn thận và chu đáo.

Đường chỉ tay quý nhân

Đặc điểm: Đường chỉ tay này có đặc điểm chỉ tay nằm dưới ngón cái, song song với đường sinh mệnh. Điều này hàm ý rằng chủ nhân luôn có người che chở, theo dõi và bảo vệ.

Tính cách: Người có đường chỉ tay quý nhân tính cách quảng giao, dễ gần, có nhiều bạn bè, nhưng nên chọn lọc nếu không muốn vướng vào những kẻ xấu.

Cuộc sống của họ trở nên dễ dàng hơn vì tính cách xởi lởi, đi đâu cũng luôn có người giúp đỡ nhiệt tình. Thậm chí, người giúp đỡ lại là ý trung nhân. Vậy nên cả đời này sẽ được bảo vệ, sống hạnh phúc.

Vận mệnh: Trong cuộc đời, để gặp được quý nhân không phải là dễ. Nhưng đối với người ở hữu đường chỉ tay đặc biệt thì lại rất dễ gặp. Dường như quý nhân luôn ở quanh người sở hữu đường chỉ tay quý nhân.

Đường chỉ tay tam xiên (chỉ tay ba nhánh)

Đặc điểm: Đường tam xiên là đường chỉ tay có hình như một nhánh cây và tỏa ra ba hướng khác nhau. Đặc biệt, cả ba đường tỏa ra này đều cắt ngang qua đường cảm xúc trên lòng bàn tay.

Tính cách: Những người sở hữu đường chỉ tay tam xiên này thường là người có óc quan sát cực tốt, suy nghĩ logic và rất biết cách cân bằng lí trí và cảm xúc nên họ luôn bình tĩnh vượt qua mọi khó khăn gian khổ của cuộc đời một cách dễ dàng. Họ có nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội, luôn cố gắng và nỗ lực với công việc và dựa trên sức mình để làm giàu cho bản thân và gia đình.

Vận mệnh: Ai có đường chỉ tay tài vận này cuộc sống vô cùng thuận lợi, rất dễ phú quý cả đời.

Trên đây là tổng hợp những thông tin chi tiết về các đường chỉ tay trong cuộc sống. Hy vọng bài viết này, sẽ phần nào giúp bạn đọc của Phụ nữ và Gia đình có câu trả lời cho vấn đề xem chỉ tay đoán vận mệnh nhé!

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.