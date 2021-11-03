Thần số học: Từ ngày sinh sẽ biết được vận mệnh của bạn trong tháng 11 này, công việc, tình yêu, tiền tài đều có đủ

Để có được số tháng cá nhân của mình, bạn cần lấy ngày và tháng sinh của mình cộng với 5 (tương ứng với năm 2021 là 2 + 0 + 2 + 1 = 5) và 11 (tương ứng với tháng 11). Sau đó, giảm tổng lại chỉ còn về 1 chữ số từ 1-9.

Để có một dự báo chính xác nhất cho cuộc sống của bạn trong tháng 11 này, hãy làm một vài phép tính cơ bản để tìm ra con số tháng cá nhân của bạn nhé.

Tháng 11 mang lại cho bạn sự kết nối, cộng tác và các quan hệ đối tác. Sau giai đoạn độc lập, tự chủ mà bạn cảm thấy vào tháng trước, đã đến lúc bạn hòa nhập hơn một chút với những người xung quanh. Đây là tháng mà bạn sẽ làm việc cùng người khác, lắng nghe nhu cầu, quan điểm và ý kiến của họ. Bạn không biết được rằng bản thân có thể học được rất nhiều điều từ họ đấy. Nhìn chung, các mối quan hệ cá nhân của bạn sẽ trở nên sâu sắc hơn trong vài tuần tới.

Đây là một tháng mạnh mẽ và đầy biến đổi đối với bạn. Bạn sẽ tràn ngập ý tưởng mới cho những dự án mới mà bạn theo đuổi. Nếu gần đây bạn cảm thấy hơi bế tắc, thì mọi chuyện sắp được thông tỏ rồi. Cơ hội sẽ đến với bạn, cuộc sống sắp mở ra cho bạn rất nhiều hướng đi, không chỉ trong sở thích cá nhân, tình yêu mà còn cả sự nghiệp. Nếu bạn có thể vượt qua được khỏi vùng an toàn, bạn sẽ có cảm giác như được hồi sinh và sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì.

Tháng cá nhân 3

Đây là tháng mà bạn sẽ đón nhận sự sáng tạo chảy cuộn trào trong người cũng như niềm vui phơi phới đang bay đến. Nếu bạn đang muốn khám phá khía cạnh nghệ thuật của mình, thì tháng 11 này là tháng của bạn. Nếu công việc của bạn đang bắt đầu có dấu hiệu chững lại, hãy thử tiếp cận những phương pháp làm việc sáng tạo mới. Các quan điểm về cuộc sống của bạn cũng có xu hướng mở rộng trong tháng này, vì vậy hãy tự tin thể hiện bản thân mình.

Tháng cá nhân 4

Tháng 11 kêu gọi bạn hành động và tái cấu trúc cuộc sống của mình. Những thói quen và kế hoạch chính là những gì bạn cần ngay bây giờ. Bạn sẽ đạt được rất nhiều điều nếu bạn thực hiện được một số kỉ luật và giữ đúng thời gian biểu. Hãy dành ra một ít thời gian đẻ lập kế hoạch cho ngày và tuần, đồng thời đưa ra các mức độ ưu tiên và đặt ra mục tiêu có thể đạt được. Bạn cũng được khuyến khích mở rộng tầm mắt để đón nhận những cơ hội làm việc mới trong tháng 11 này, đây là thời điểm tuyệt vời để chứng minh giá trị của bạn với sếp hoặc nhà tuyển dụng.

Tháng cá nhân 5

Số 5 đại diện cho những cuộc phiêu lưu và sự tự do. Trong tháng 11 này, những thay đổi bất ngờ có thể sẽ ập đến với bạn. Tháng mới này mang đến rất nhiều cơ hội lẫn thách thức để bạn có thể khám phá thêm về bản thân mình. Công việc của bạn sẽ có những hướng đi mới, nếu là một người dễ thích nghi, bạn sẽ thấy đây giống như một làn gió mới trong cuộc sống của mình. Ngược lại, nếu là người ổn định, sợ thay đổi, đây là tháng để bạn bước ra khỏi ranh giới an toàn của mình.

Tháng cá nhân 6

Tháng 11 này, bạn sẽ hướng tới sự phục vụ, chăm sóc và tập trung vào những người khác trong cuộc sống của bạn. Hãy tận hưởng nguồn năng lượng đẹp đẽ từ số 6 bằng cách tụ tập bạn bè, ăn những bữa cơm thân mật cùng gia đình, dành nhiều thời gian cho những người bạn yêu thương nhất. Những cuộc gặp gỡ sẽ nuôi dưỡng cảm xúc của bạn và giúp bạn cân bằng được cuộc sống của mình. Đây cũng là tháng mà bạn trở nên hào phóng hơn, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn không làm cạn kiệt nguồn năng lượng của chính mình bởi việc cho đi quá nhiều.

Tháng cá nhân 7

Tháng 11 này, cuộc sống của bạn dường như chậm lại với một tốc độ khó chịu. Con số 7 là con số mang năng lượng nội tâm, hướng vào bên trong, vì thế nếu bạn không quen với cảm giác này thì bạn sẽ khá lúng túng và hoang mang. Lời khuyên dành cho bạn trong tháng này là đừng thúc ép bản thân cố gắng đạt được những mục tiêu mình tự đặt ra từ nhiều tháng trước. Tháng này, hãy dành nhiều thời gian cho bản thân như đi ngủ sớm, thiền, yoga hoặc đọc sách. Đây cũng là thời điểm quan trọng để bạn tiến sâu hơn vào mối quan hệ lãng mạn, hoặc nếu đang cô đơn, bạn sẽ tìm được một người bạn tâm giao.

Tháng cá nhân 8

Tháng 11 là một tháng tuyệt vời đối với bạn. Số 8 đại diện cho sự giàu có và thành công, vì vậy tháng 11 này của bạn là một tháng thịnh vượng và dồi dào về tài chính. Hãy tập trung vào sự nghiệp, các khoản đầu tư và vấn đề tài chính, và đừng ngại chấp nhận rủi ro, bạn sẽ thấy được kết quả thực sự nhanh chóng. Số 8 cũng là con số của sự cân bằng, bạn hãy cố gắng giữ cho dòng chảy năng lượng lành mạnh trong cuộc sống của mình.

Tháng cá nhân 9

Bất cứ khi nào số 9 xuất hiện, điều đó có nghĩa là một chu kì cuộc sống của bạn sắp kết thúc. Tháng 11 này, những dự án kế hoạch bạn đang theo đuổi sẽ hoàn thành, những mối quan hệ độc hại có thể sẽ kết thúc, những công việc đang khiến bạn mệt mỏi có thể sẽ không còn tiếp tục nữa. Kết thúc có thể đáng sợ, nhưng bằng cách buông bỏ, bạn đã tạo ra một khoảng trống cho những điều mới mẻ ập đến.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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