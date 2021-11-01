Tử vi tuần mới 1/11 - 7/11 của 12 cung hoàng đạo: Công việc, tình cảm, tài chính, Song Ngư nhận được món quà yêu thích từ một người quen

Những ai đang độc thân sẽ bắt đầu biết chú ý đến ngoại hình của bản thân hơn. Cung hoàng đạo này sẽ không còn ăn mặc xuề xòa hoặc là ăn nói suồng sã nữa, do đó mà Bạch Dương nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh. Nếu bạn đã có nửa kia, chòm sao này luôn quan tâm và bảo vệ đối phương.

Tuần mới Bạch Dương sẽ có được tâm thái vô cùng là thoải mái và rất lạc quan, tích cực trong khoảng thời gian sắp tới. Có thể thấy được rằng những công việc phát sinh sẽ khiến cho bạn thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng nếu không muốn giậm chân tại chỗ thì bạn hãy cố gắng và nỗ lực hết sức để hoàn thành mọi việc.

Kim Ngưu hãy tự biến những kế hoạch trên giấy trở thành hiện thực, chòm sao này đừng nên mãi theo đuổi những mơ ước xa vời. Cung hoàng đạo này hãy nên nhìn nhận vào thực tế để biết rằng bản thân là ai và mình sẽ có thể đảm nhiệm và thực hiện được điều gì.

Trong phương diện công việc của bạn vào trong thời gian này sẽ tương đối ổn định. Chòm sao này chưa thật sự cẩn thận cho mấy trong công việc của bản thân, do đó mà đôi khi Bạch Dương cũng sẽ mắc phải những sai lầm vô cùng đáng tiếc.

Nếu như Kim Ngưu còn đang độc thân, thì bạn có lẽ đang không nhiệt tình với những đối tượng có ý định tán tỉnh mình cho lắm. Dù cho được một vài người ngỏ ý làm quen, tuy nhiên chòm sao này lại thường kiếm cớ để từ chối lịch sự. Nếu đã tìm được người phù hợp với mình, bạn cảm thấy lo lắng vì sợ đối phương sẽ không trân thành trong mối quan hệ này.

Công việc của bạn trong tuần này nhìn chung sẽ rất thuận lợi, và suôn sẻ trong tuần này. Chòm sao này sẽ hiểu được ý của cấp trên, do đó mà mọi công việc của bạn sẽ đều được tiến hành theo như ý muốn của bạn. Cung hoàng đạo này sẽ có được cơ hội chinh phục được lòng tin lãnh đạo.

Song Tử

Song Tử sẽ cần phải chú tâm hơn vào bất cứ việc gì mà mình đang thực hiện nhé. Cung hoàng đạo này đừng nên để lòng hiếu kỳ khiến cho bản thân thành người bao đồng, xen vào chuyện của người khác. Chỉ có sự tập trung và cố gắng mới là bí quyết giúp cho bạn sớm gặt hái được thành công.

Nếu như bạn vẫn còn đang độc thân thì hãy nên nói chuyện và giao lưu với thật nhiều người để quen biết những đối tượng phù hợp với mình. Nếu bạn đã có nửa kia, thì cả hai sẽ thường trao đổi với nhau những vấn đề trong cuộc sống thường nhật dù không được gặp nhau thường xuyên.

Công việc trong tuần mới của chòm sao này sẽ cần phải nên chủ động hơn nữa trong mọi chuyện nhé. Bạn sẽ không cần phải đợi phân công nữa mà sẽ tự giác nhận nhiệm vụ cho bản thân mình. Chính điều đó sẽ giúp cho Song Tử có được sự tín nhiệm và đánh giá cao từ cấp trên hơn.

Cự Giải

Tinh thần của Cự Giải cần phải giữ thái độ khiêm tốn học hỏi trong tuần này, dù cho bạn đạt được bất kể thành tích cao đến mấy đi chăng nữa. Thái độ khi đối diện với mọi chuyện dù thành công hay thất bại của cung hoàng đạo này sẽ mới chính là điều mọi người phải thán phục.

Tình yêu của những bạn còn đang độc thân sẽ có thể nhận được sự quan tâm, chăm sóc đến từ những người khác giới. Chính chòm sao này cũng cảm nhận được rằng nửa kia rất chân thành với bạn. Nếu đã tìm được người phù hợp với mình, Cự Giải mong muốn người ấy luôn quan tâm và yêu thương bạn.

Tình hình tài chính của chòm sao này vào trong tuần tới sẽ tương đối ổn định và dư dả, nhưng phần bạn tự lực thì ít, chủ yếu sẽ đến từ sự hỗ trợ và giúp đỡ của người thân trong gia đình của bạn. Do đó, bạn cũng cần biết chi tiêu đúng chỗ, đúng lúc nhé.

Sư Tử

Sư Tử vào trong tuần mới sẽ cần phải hết sức bình tĩnh để lắng nghe được những điều mà trái tim mình đang muốn nói. Cung hoàng đạo này sẽ cần phải xác định mục tiêu rõ ràng cho tương lai và phấn đấu nhiều hơn nữa để thực hiện chúng.

Trong phương diện tình cảm những bạn còn đang độc thân vẫn rất tận hưởng cảm giác tự do, và thoải mái. Cung hoàng đạo này chưa định dành thời gian của mình cho bất cứ một ai cả. Nếu đã có người yêu, bạn luôn tạo ra những sự bất ngờ và quan tâm đến đối phương, do đó mà mối quan hệ của cả hai luôn rất thân thiết và gần gũi.

Về vấn đề công việc của bạn trong tuần tới sẽ vất vả hơn rất nhiều khi mà bạn chủ động tiếp quản một số công việc khác nữa. Có lẽ Sư Tử không nên ôm quá nhiều việc vào mình như thế. Hãy biết dành thời gian để chăm sóc bản thân nữa bạn nhé.

Xử Nữ

Xử Nữ sẽ học được cách buông bỏ quá khứ và hướng đến tương lai. Cứ nghĩ về những vấn đề đã qua thì cung hoàng đạo này lại không thể nào tiến bước được. Chòm sao này cũng không muốn bị mọi người xung quanh bỏ lại đâu nhỉ?

Nếu như mà Xử Nữ vẫn còn đang độc thân, cung hoàng đạo này có thái độ rất lạnh lùng với người khác, khiến cho những đối tượng muốn theo đuổi bạn cũng phải cảm thấy nản chí. Nếu như bạn đã có nửa kia, Xử Nữ cần học được cách tha thứ cho những lỗi lầm mà người ấy không có ý gây ra với bạn.

Cung hoàng đạo này sẽ phải ra ngoài để tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Bạn sẽ có cách thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ra được sự ấn tượng với cấp trên hơn nữa nhé. Có như vậy Xử Nữ mới có thể tiến xa và thăng tiến hơn trong công việc sắp tới nữa nhé.

Thiên Bình

Thiên Bình cần học cách khoan dung hơn với người khác và với bất cứ mọi chuyện xảy ra xung quanh chính mình, đừng để những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống gây ra ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn.

Nếu như Thiên Bình vẫn còn đang độc thân, cung hoàng đạo này sẽ có thể được mọi người xung quanh giới thiệu với những đối tượng để làm quen, tuy nhiên chòm sao này lại không cảm thấy có chút hứng thú nào cả. Cung hoàng đạo này thích những cuộc gặp gỡ tình cờ hơn là có sự sắp xếp như thế.

Trong công việc, chòm sao này sẽ rất cố gắng phấn đấu trong tuần mới. Chòm sao này không những hoàn thành được tất cả mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó mà bạn còn nhận thêm nhiều công việc làm thêm để kiếm thêm thu thập cho bản thân nữa. Điều đó tuy rằng sẽ khiến cho chòm sao này cảm thấy mệt mỏi, tuy nhiên bù vào đó bạn lại có thêm được một khoản tiền cho mình.

Bọ Cạp

Bọ Cạp vào trong tuần này sẽ cần tìm ra phương hướng để có thể nâng cao hiệu suất công việc của bản thân, bạn đừng mãi lơ là hay là trì trệ, chòm sao này sẽ bị những người bạn đồng trang lứa bỏ xa mình. Điều này thật sự tệ và bạn đang tự đẩy mình vào tình huống khó.

Trong phương diện tình cảm nếu chòm sao này đang độc thân sẽ mong muốn tìm ra một người đích thực yêu mến bạn, vì vậy, bạn sẽ không dễ mở lòng với bất cứ ai cả. Nếu đã tìm được người thương, cả hai người đang ngày càng ăn ý với nhau hơn. Hơn thế nữa, đối phương chưa cần nói thì bạn đã hiểu được ý của họ.

Về mặt công việc, Bọ Cạp sẽ có thể tìm được cho mình những cơ hội để thể hiện giá trị của bản thân, và từ đó gây ấn tượng tốt với cấp trên. Chính vì vậy, bạn cần hết sức thận trọng và cố gắng để nắm bắt lấy cơ hội lần này đấy nhé.

Nhân mã

Chòm sao này có một tuần khá là nhẹ nhàng và thoải mái. Việc Nhân Mã cần làm lúc này là hãy tận hưởng cuộc sống và đừng để thời gian trôi qua lãng phí. Hãy tích cực học hỏi thêm điều mới và vận may sẽ mỉm cười với bạn.

Trong phương diện tình cảm, cung hoàng đạo này nếu còn đang độc thân, sẽ có vẻ khá thú hút với những đối tượng khác giới. Cung hoàng đạo này sẽ có thể cho người ta cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về bản thân. Nếu đã tìm được nửa kia, có lẽ thời điểm hiện tại cả hai vẫn đang rất hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh nhau.

Nhân Mã sẽ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến vấn đề quản lý tài chính của mình, bạn đã không còn tiêu xài cho những thứ không thật sự cần thiết nữa. Chòm sao này mong muốn có thể tích góp tiền cho mình một mục tiêu cao hơn nữa.

Ma Kết

Ma Kết sẽ phải thận trọng hơn khi quyết định bất kỳ vấn đề nào, đừng cho rằng bản thân đã quá quen thuộc với công việc mà trở nên lơ là, thiếu chú ý. Cung hoàng đạo này không muốn bản thân vướng phải những rắc rối và bị mọi người chú ý đến.

Trong phương diện tình cảm, nếu như bạn đang độc thân sẽ có vẻ khá khép kín khi nghĩ đến vấn đề yêu đương. Ma Kết sẽ chưa sẵn sàng để bất cứ ai mở cửa trái tim của mình. Có lẽ hình bóng về một cuộc tình cũ vẫn như đang ám ảnh bạn, khiến cho Ma Kết không khỏi thương nhớ người cũ.

Ma Kết có một số quan điểm mới trong công việc và mong muốn có thể áp dụng ngay. Tuy nhiên, chòm sao này sẽ cần phải xác định rõ tình hình hiện tại trước mắt, khi mà muốn bắt tay vào bất kỳ công việc nào nhé.

Bảo Bình

Bảo Bình sẽ cần phải dành nhiều thời gian để suy nghĩ về mọi việc trước khi đưa ra lực chọn nhé. Nếu chịu khó động não, chòm sao này sẽ tìm ra những phương hướng mới mẻ và sáng tạo hơn để giải quyết các vấn đề rắc rối xảy ra.

Những bạn còn đang độc thân sẽ có quan điểm mới mẻ và cởi mở hơn trong vấn đề tình cảm, nhưng Bảo Bình vẫn chưa tìm được ai thực sự thích hợp với những tiêu chuẩn mà mình đặt ra. Có lẽ cung hoàng đạo này sẽ cần phải có thêm thời gian hơn nữa. Nếu đã tìm được một nửa kia, cả hai sẽ có thể gặp phải những mâu thuẫn và tranh cãi không đáng có.

Trong phương diện công việc, Bảo Bình có thể thể hiện được điểm mạnh và điểm yếu của mình, từ đó bạn sẽ cố gắng để thực hiện những công việc phù hợp với khả năng của mình, do đó chòm sao này sẽ gặt hái được rất nhiều thành công và may mắn đấy nhé.

Song Ngư

Song Ngư có lẽ hãy tìm cơ hội để phát huy điểm mạnh của bản thân, khiến cho mọi người xung quanh phải trầm trồ khen ngợi và ngưỡng mộ. Chỉ cần cung hoàng đạo này chú tâm vào công việc, thì chắc chắn Song Ngư sẽ có thể chinh phục bất cứ đỉnh cao nào.

Trong phương diện công việc của bạn vào tuần này sẽ có thể đưa ra các quan điểm rất riêng và có phần độc đoán về công việc mà bạn đang phụ trách, nhưng bạn đừng có quá cứng đầu cứng cổ, và không chịu tiếp thu ý kiến từ phía của người khác.

Song Ngư sẽ có thể nhận được món quà mà bản thân yêu thích từ lâu khi không cần phải tốn tiền mua. Do đó mà chòm sao này sẽ cảm giác bản thân không bị thâm hụt tài chính mà bên cạnh đó thì món đồ mà mình yêu thích vẫn rất đầy đủ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet