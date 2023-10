Giờ sinh của những người có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy và mang tiền tài cho cả gia đình

Giờ Mão 5:00-7:00

Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, hầu hết những đứa trẻ sinh vào giờ này đều mang trong mình chiếc chìa khóa vàng, may mắn cả đời có cơm ăn áo mặc. Họ có thể được cha mẹ ưu ái và nâng cao sự giàu có của gia đình. Có thể nói, gia đình nào may mắn sinh con vào khung giờ này thì sẽ được hạnh phúc, ấm no. Cuộc sống sung túc, đủ đầy và sau khi trưởng thành làm nên chuyện cho dòng họ nở mày nở mặt.