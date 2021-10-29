Giờ sinh của những người có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy và mang tiền tài cho cả gia đình

Tâm linh - Tử vi 29/10/2021 19:31

Hai người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng chỉ cần lệch nhau vài phút thôi, số mệnh của họ lại vô cùng khác nhau.

Giờ Mão 5:00-7:00

Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, hầu hết những đứa trẻ sinh vào giờ này đều mang trong mình chiếc chìa khóa vàng, may mắn cả đời có cơm ăn áo mặc. Họ có thể được cha mẹ ưu ái và nâng cao sự giàu có của gia đình. Có thể nói, gia đình nào may mắn sinh con vào khung giờ này thì sẽ được hạnh phúc, ấm no. Cuộc sống sung túc, đủ đầy và sau khi trưởng thành làm nên chuyện cho dòng họ nở mày nở mặt.

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Nếu đứa trẻ là con trai sẽ mang lại nhiều may mắn, nếu là con gái sẽ cải thiện được sự giàu có. Không những vậy, những đứa trẻ sinh vào giờ này đều là những người có tài, có số mệnh đạt được sự nghiệp lớn nhờ nỗ lực của bản thân và giàu sang phú quý.

Giờ Tỵ 9:00-11:00

Người sinh giờ Tỵ có vận may tài chính rất mạnh mẽ và có tài quản lý tuyệt vời, họ nhạy cảm bẩm sinh với các con số và là người rất sáng tạo. Đứa trẻ sinh vào giờ này sẽ mang đến cho gia đình bạn một cuộc sống hoàn toàn mới. Công việc thuận lợi, tài chính vững vàng và dư dả, cuộc sống sau này chỉ nhận những điều may mắn.

 

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Ngay từ khi còn là một đứa trẻ họ đã tích cực giúp đỡ những người xung quanh và tích lũy nhiều kinh nghiệm cho bản thân cũng như được mọi người xung quanh biết đến.

Khi lớn dần họ biết cách tận dụng các mối quan hệ và khéo léo lên kế hoạch trước khi làm việc nên phần lớn tiến triển sự nghiệp khá thuận lợi. Cuộc đời trôi qua yên bình hạnh phúc là những điều thường được miêu tả về người sinh giờ Tỵ.

Giờ Tý 23:00-1:00

Từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng là khoảng thời gian sinh ra những người có nhiều phước lành may mắn khi mặt trăng đang lên tới đỉnh, và là khoảng thời gian tốt nhất trong ngày để âm dương chuyển giao. Gia đình bạn đón một đứa trẻ vào khung giờ này không khác gì thần tài gõ cửa. Của cải đủ đầy, gia đình viên mãn và hạnh phúc đến về sau.

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Vì vậy, những đứa trẻ khi sinh ra trong khoảng thời gian này đều có chỉ số IQ cao và khả năng học tập mạnh mẽ. Tất nhiên, đường tài lộc của họ cũng thuận lợi và rất may mắn, vận may sẽ đi cùng họ trong suốt cuộc đời và nhận được nhiều sự giúp đỡ trong cuộc sống.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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