5 cung hoàng đạo có vận trình kém sắc nhất năm 2022, tình yêu, công việc và gia đình không mấy suôn sẻ

Những bất đồng trong mối quan hệ được bộc lộ rõ hơn bao giờ hết. Song, Cự Giải cần phải là người chủ động hòa giải và nói lên những mong muốn của mình. Mâu thuẫn căng thẳng chủ yếu xảy ra vào thời gian đầu năm và mọi việc sẽ lắng dịu vào giữa năm cho tới cuối năm.

Cung hoàng đạo này chỉ ra rằng, đời sống tình cảm của bạn không có gì khởi sắc nhưng may mắn là vẫn còn tốt hơn so với những cung hoàng đạo trên.

Để làm phong phú cho cuộc sống, bạn có thể mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình bằng cách tham gia một số khóa học như giao tiếp, viết lách hoặc các buổi hội thảo về truyền thông. Thế nhưng cũng nên thận trọng với mối quan hệ mới quen.

Người độc thân năm nay đừng quá trông mong vào những chuyển biến lớn trong chuyện tình cảm. Thay vì lãng phí thời gian cho những mối quan hệ vô vọng thì bạn nên chuẩn bị tinh thần và dành thêm thời gian để đón nhận các mối quan hệ đã bị bỏ quên trước đây.

Bạn không cần phải khép mình lại hay không quen thêm ai cả nhưng đừng cả tin, hãy kiên nhẫn vì chuyện yêu đương cũng cần thời gian tìm hiểu, nếu không sẽ là vội vàng đến, vội vàng đi.

Nhân Mã

Nhân Mã là một trong những cung hoàng đạo có vận trình tình cảm kém sắc năm 2022 cũng chỉ vì bạn không cảm thấy thoải mái lắm với mối quan hệ hiện tại. Con người tự do trong bạn đang “gào thét” khi bạn cảm thấy như đang "nghẹt thở" vì những ràng buộc trong mối quan hệ.

Không những thế, người ấy còn là người rất độc đoán, luôn muốn ép bạn phải thực hiện nhu cầu của họ ngay lập tức càng khiến Nhân Mã cảm thấy khó chịu hơn. Có lúc suy nghĩ tiêu cực, bạn chỉ muốn giải thoát bản thân khỏi mối quan hệ hiện tại để tìm lại sự tự do cho mình mà thôi.

Tuy nhiên, đó chỉ là cảm xúc nhất thời, bạn nên cân nhắc kỹ với các quyết định quan trọng nếu không,sẽ sớm hối hận vì suy nghĩ bồng bột, trẻ con này đấy.

Không những thế, có những gia đình vướng vào rắc rối khi bạn đời của Nhân Mã gặp vấn đề liên quan tới sức khỏe nên cả hai loay hoay với chuyện tiền nong và chạy chữa, ít có thời gian để quây quần, hạnh phúc bên gia đình như trước kia. Nếu không thì cũng là người ấy trở nên hờn ghen, có xu hướng phá phách đồ đạc khiến cho tình cảm cứ thế mà rạn nứt dần.

Chính Nhân Mã lúc này nên là người chủ động hàn gắn tình cảm nếu không muốn sự việc đi quá xa. Khó khăn chỉ là thử thách để hai người tìm cách hóa giải, cùng tìm cách hỗ trợ nhau trong cuộc sống, chớ nên chỉ trích những điểm yếu của nhau.

Nhân Mã cho thấy vẫn có thời điểm vận trình tình cảm khởi sắc đó là từ giữa năm trở đi. Nếu bạn muốn giữ mối quan hệ hiện tại, hãy nỗ lực thật nhiều trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 để đảm bảo tình cảm của hai bạn được cải thiện.

Thiên Bình

Đời sống tình cảm của Thiên Bình gặp khó khăn ngay từ thời điểm đầu năm nên bạn trở thành cung hoàng đạo có vận trình tình cảm kém sắc năm 2022.

Do đó với những mối quan hệ mới chớm nở, bạn nên giữ thái độ vừa phải, đừng quá mơ mộng hão huyền. Hãy cứ để thời gian giúp cho tình cảm hai người lớn dần lên sẽ tốt hơn là vội vàng.

Thực tế là những gì nhanh đến cũng sẽ nhanh đi mà thôi, hơn nữa, sẽ không ít người lợi dụng lòng tốt, sự thơ ngây của bạn chứ không hẳn là có tình cảm thật.

Do đó, bạn nên tỉnh táo, nhất là với đối tượng mới quen đã bắt đầu kêu ca khó khăn tiền bạc và nhờ bạn giúp đỡ, hứa hẹn ngày trả nhưng thực ra đang nói dối, lừa gạt bạn đấy.

Thiên Bình chịu tổn thương trong chuyện tình cảm. Chính bạn còn bi kịch hóa mọi chuyện lên khiến bản thân trở nên đáng thương hơn trên mạng xã hội, điều này càng khiến người ấy khi biết chuyện chỉ muốn xa lánh bạn, do đó lứa đôi càng ít có cơ hội hàn gắn.

Bạn nên cân nhắc kỹ từng việc, nên tỉnh táo, đừng đẩy sự việc đi quá xa, quan trọng nhất là việc mình thì mình tự tìm cách xử lý, chớ đăng lên mạng xã hội làm gì để cho người ta phải xì xào bàn tán những điều không hay về gia đình của mình.

Những sự việc xảy ra còn giúp bạn nhận ra bài học là phải yêu thương bản thân nhiều hơn, đừng nghĩ rằng mình hi sinh càng nhiều thì nhận về càng nhiều vì cuối cùng bạn là người chịu thiệt thòi mà thôi.

Bạn mới là người duy nhất yêu thương bản thân mình, thế nên, ngay từ đầu năm luôn ý thức việc ưu tiên chăm sóc bản thân trước thì khi có vấn đề xảy ra bạn mới có thể lấy lại niềm tin nhanh chóng, lấy lại được sự cân bằng để không chìm sâu vào những đau buồn hay tổn thương.

Bảo Bình

Đời sống tình cảm của Bảo Bình khá tẻ nhạt nhưng bạn cũng không có ý thức trong việc chỉnh sửa và đó là lý do bạn trở thành cung hoàng đạo có vận trình tình cảm kém sắc năm 2022 đấy.

Những Bảo Bình độc thân sống rất khép kín nên nếu có cơ hội chung đôi thì đó cũng phải là người bạn cũ mà bạn quen đã lâu mang lại cho bạn cảm giác an toàn, yên ổn. Còn nếu không thì bất cứ người mới nào bạn cũng không cảm thấy đáng tin, khó có tình cảm với họ.

Nhìn chung, trong năm nay, người độc thân cũng đừng quá hi vọng gì nhiều vào chuyện tình cảm vì thứ bạn nhận được chỉ là nỗi thất vọng và hoang mang mà thôi. Thay vào đó, bạn nên dành thời gian cho mối quan hệ bạn bè, gia đình, hoặc nâng cao các kỹ năng trong nghề nghiệp.

Thay vì ngồi lướt các app hẹn hò thì hãy tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi để nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi.

Thay vì ở mãi trong vùng an toàn, hãy thử vạch ra những mục tiêu lớn, kiên trì theo đuổi và bạn sẽ có những bước phát triển lớn từ đây đến cuối năm.

Bảo Bình chỉ ra rằng, với những cặp đôi đang yêu cũng nên cẩn thận hơn trong cách giao tiếp nếu không muốn nổ ra những mâu thuẫn, hơn nữa, đây không phải là một năm thuận lợi để thực hiện các kế hoạch cưới hỏi.

Đời sống hôn nhân của Bảo Bình trong năm nay cũng không thực sự suôn sẻ, vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi. Bạn cảm thấy dường như chẳng ai hiểu mình khi trong nhà luôn xảy ra tình trạng "ông nói gà bà nói vịt".

Do đó, bạn dễ nóng nảy, nói những lời khó nghe và xung đột cứ thế bùng phát, hiếm có cơ hội để hóa giải. Để mọi chuyện không đi quá xa tới mức không kiểm soát nổi, Bảo Bình nên để ý hơn tới cảm xúc của mình, đừng nghĩ gì nói nấy, nhất là trong lúc nóng giận.

Song Ngư

Song Ngư cho thấy bạn có thái độ tiêu cực trong chuyện tình cảm chỉ vì bạn đánh mất niềm tin vào thứ tình yêu mong manh sớm nở tối tàn này sau vài lần thử yêu. Đó là lý do năm nay bạn không có mục tiêu nào liên quan tới đời sống tình cảm cả.

Thực ra Song Ngư rất thu hút nên dù bạn có muốn tìm cách trốn tránh cũng có không ít người theo đuổi. Thế nhưng bạn không cảm thấy vui mà chỉ thấy phiền phức mà thôi. Trong suy nghĩ của mình, bạn cho rằng vướng vào chuyện tình cảm chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả.

Bạn đang "vơ đũa cả nắm" mà không hay, đừng vì vài người xấu xuất hiện trong cuộc đời mà bạn đánh đồng rằng ai cũng xấu, ai cũng không hề đáng tin.

Đời sống tình cảm của các cặp đôi Song Ngư cũng không khá gì hơn khi bạn cũng như người ấy cứ duy trì cảm giác quen thuộc mà không tìm cách làm mới tình yêu. Đó chính là nguyên nhân khiến mọi thứ cứ thế mà nhạt nhòa.

Hơn nữa, việc đối phương luôn là người vun vén tình cảm nhưng không được bạn hào hứng đáp lại lâu dần họ cảm thấy chán nản và không duy trì được điều này nữa.

Thậm chí để cứu vãn hạnh phúc, cả hai còn phải tìm tới một người trung gian giúp khơi gợi câu chuyện cho hai bạn cùng đối diện để đối thoại, nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình rồi từ đó tìm cách chỉnh sửa.

Nếu nghĩ tới chuyện kết hôn thì những cặp đôi cũng nên cân nhắc kỹ, đừng chỉ kết hôn cho có hay cho bằng bạn bằng bè. Dù sao, cũng nên xuất phát từ tình yêu, tình cảm chân thành sẽ tốt hơn bạn nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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