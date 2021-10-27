Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Tư ngày 27/10: Tình cảm, công việc, con số và màu sắc may mắn

Tình cảm: Bạch Dương chỉ vì những suy nghĩ thiển cận mà bạn đang đánh mất đi những người yêu thương mình hết lòng.

Công việc: Tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương vì gần vị trí Mặt Trăng nhất nên bạn có thể sẽ phải chịu nhiều uất ức trong công việc.

Bạch Dương ảnh hưởng đến chuyện đại sự cuộc đời. Công việc tiến triển chậm và có thể bị trì hoãn.

Tài chính không quá ổn. Tuy vậy các quan hệ xã giao của Bạch Dương hôm nay lại khá tốt cho nên nếu khó khăn hãy thử nhờ cậy những người này.

Số may mắn: 20, 14

Màu may mắn: Đen

Giờ hoàng đạo: 21h

Người mang đến may mắn: Ma Kết

Kim Ngưu

Tình cảm: Trong chuyện tình cảm Kim Ngưu không muốn người khác biết chuyện của mình nên bạn ra sức để giấu diếm.

Công việc: Chỉ vì có quá nhiều chuyện cần phải suy nghĩ nên bạn đã tạm gác lại công việc sang một bên.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này nên cảm ơn những người đã cho mình vay tiền thì hơn.

Mối quan hệ tình cảm giữa Kim Ngưu và nửa kia ngày càng xuất hiện nhiều hiểu lầm. Lòng tin dành cho đối phương không còn nữa cũng là lúc bạn đang tự tay đánh mất tình yêu này.

Công việc bình ổn khi bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tình trạng sức khỏe không có vấn đề đáng lo ngại.

Số may mắn: 24, 12

Màu may mắn: Hồng san hô

Giờ hoàng đạo: 19h

Người mang đến may mắn: Bạch Dương

Song Tử

Tình cảm: Song Tử đang vướng phải một số tin đồn không hay liên quan đến tình cảm và cần người ấy giúp đỡ nhiều hơn.

Công việc: Trong công việc, Song Tử lên như diều gặp gió vì vậy mà bạn cũng không cần phải lo lắng gì.

Tiền bạc: Bạn cần tiết kiệm số tiền đang có cho những việc sắp tới thì hơn.

Ngày này, vận trình sự nghiệp của Song Tử diễn ra thuận lợi. Bạn hãy cứ nhiệt tình tham gia các buổi tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè để củng cố các mối quan hệ xã hội.

Tuy nhiên, tài chính có dấu hiệu giảm sút. Lời khuyên cho Song Tử hôm nay không phải là một ngày thích hợp để đầu tư tài chính.

Số may mắn: 15, 8

Màu may mắn: Trắng

Giờ hoàng đạo: 6h

Người mang đến may mắn: Cự Giải

Cự Giải

Tình cảm: Cự Giải không mong muốn người khác phải giúp đỡ mình nhưng lúc này thật sự bạn đang rất khó khăn đấy.

Công việc: Trong công việc Cự Giải đã tự giải quyết được một số vấn đề còn tồn đọng tuy nhiên điều này còn chưa triệt để.

Tiền bạc: Cự Giải nên sử dụng tiền tiết kiệm để đầu tư một thứ gì đó là tốt nhất.

Cự Giải hôm nay rủng rỉnh. Thậm chí bạn sẽ có được những cơ hội kiếm tiền giúp cải thiện thu nhập.

Sức khỏe nhìn chung ổn định. Cự Giải chọn ở nhà nghỉ ngơi hay ra ngoài đi chơi đều rất lý tưởng cho ngày này.

Số may mắn: 19, 11

Màu may mắn: Nâu

Giờ hoàng đạo: 9h

Người mang đến may mắn: Kim Ngưu

Sư Tử

Tình cảm: Sư Tử trong ngày vì vận khí từ Mộc Tinh không tốt khiến cho bạn phải chịu nhiều uất ức trong chuyện tình cảm.

Công việc: Trong công việc, cung hoàng đạo này có phúc tinh giúp đỡ nên bạn không cần phải quá lo lắng vì những chuyện mới xảy ra đâu.

Tiền bạc: Sư Tử nên chi tiêu sao cho hợp lý với mình là được.

Sư Tử hứa hẹn gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ. Nhưng trước đó bạn phải bỏ ra một khoản tiền đáng kể để phát triển con đường sự nghiệp.

Sức khỏe về mặt tinh thần chưa ổn định. Sư Tử có thể nghỉ ngơi hay vui chơi theo sở thích của mình để khôi phục lại thể trạng.

Số may mắn: 21, 4

Màu may mắn: Đỏ tươi

Giờ hoàng đạo: 17h30

Người mang đến may mắn: Song Ngư

Xử Nữ

Tình cảm: Trong ngày Xử Nữ chán nản vì người ấy không tin tưởng bạn nhưng đừng lo vì họ cũng sẽ nhìn ra thôi.

Công việc: Xử Nữ cần cố gắng nhiều hơn mới có thể giúp đỡ được những người đồng nghiệp mới của mình.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này có thể sẽ mất hết số tiền mà mình đang có.

Chuyện tình yêu, Xử Nữ và nửa kia có được khoảng thời gian yêu nhau trong yên ắng. Người độc thân dễ gặp được vài đối tượng tiềm năng nhờ mai mối.

Số may mắn: 1, 7

Màu may mắn: Vàng chanh

Giờ hoàng đạo: 12h

Người mang đến may mắn: Song Tử

Thiên Bình

Tình cảm: Thiên Bình không nên có những suy nghĩ tiêu cực về tình cảm với người ấy sau khi tiếp xúc với họ.

Công việc: Có thể sẽ phải làm nhiều việc hơn khi đó bạn có thể đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp đấy nhé.

Tiền bạc: Chòm sao này không nên đầu tư những khoản tiền lớn trong lúc này.

Thiên Bình bất ổn. Bạn nên cắt bớt dầu mỡ và đường ra khỏi khẩu phần ăn thường ngày.

Người độc thân khao khát mãnh liệt về tình yêu. Môi trường xung quanh đang tác động bạn khá nhiều trong các nhu cầu về cảm xúc yêu đương.

Số may mắn: 2, 10

Màu may mắn: Xanh lá cây

Giờ hoàng đạo: 22h30

Người mang đến may mắn: Sư Tử

Bọ Cạp

Tình cảm: Bọ Cạp dù muốn hay không muốn cũng đừng khiến người khác phải nhọc lòng vì bạn nữa nhé.

Công việc: Vì có cung số tốt trong ngày nên Bọ Cạp dễ bắt nhịp với công việc mới hơn và đạt được những thành tựu đáng nể.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này nên cẩn thận hơn khi chi số tiền lớn.

Bọ Cạp vẫn là con người của công việc nên không dành nhiều thời gian cho người bạn đời của mình. Sự nghiệp tiến triển hanh thông khi được cấp trên đánh giá cao về năng lực.

Tình trạng mệt mỏi của Bọ Cạp chưa được cải thiện. Thậm chí còn chuyển biến tiêu cực hơn trước nên là hãy chú ý.

Số may mắn: 25, 5

Màu may mắn: Xám

Giờ hoàng đạo: 10h

Người mang đến may mắn: Nhân Mã

Nhân Mã

Tình cảm: Nhân Mã có thể được người ấy giúp đỡ nhiều trong công việc nhưng bạn đang làm cao.

Công việc: Trong công việc người ấy có trợ giúp cho bạn nhưng bạn đang cảm thấy không cần thiết.

Tiền bạc: Thu nhập của cung hoàng đạo này tương đối ổn định.

Sức khỏe của Nhân Mã đang ở trạng thái khá căng thẳng. Bạn hãy dành thời gian nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon và đừng suy nghĩ gì nữa.

Do công việc bận rộn nên Nhân Mã này không còn đủ thời gian để nghĩ đến chuyện hẹn hò. Dù vậy, trong thâm tâm của bạn cũng khao khát yêu đương lắm rồi.

Số may mắn: 16, 9

Màu may mắn: Be

Giờ hoàng đạo: 8h

Người mang đến may mắn: Bảo Bình

Ma kết

Tình cảm: Ma Kết và người ấy có những chuyện khó nói ra thành lời được và bây giờ là lúc cả hai buông xuống tất cả.

Công việc: Cung hoàng đạo này trong ngày đem hết công sức của mình đổ sông đổ biển khi bạn phải chịu quá nhiều chuyện áp lực.

Tiền bạc: Ma Kết đừng cố gắng làm gì để nâng cao tài chính trong thời điểm này.

Công việc của Ma Kết vẫn giậm chân tại chỗ. Bạn nên chủ động sáng tạo, đừng ngại bất cứ khó khăn hay gian khổ gì.

Số may mắn: 6, 18

Màu may mắn: Xanh da trời

Giờ hoàng đạo: 11h

Người mang đến may mắn: Xử Nữ

Bảo Bình

Tình cảm: Bảo Bình là một người thông minh và nhanh nhẹn nhưng bạn đâu có biết rằng người ấy lại xem bạn như trò cười.

Công việc: Cung hoàng đạo này không nên có những suy nghĩ thiển cận trong công việc vì không ai muốn bạn phải như thế cả.

Tiền bạc: Bảo Bình không được tiêu xài thoải mái.

Tài vận của Bảo Bình hôm nay có nhiều chuyển biến khi biết cách nắm bắt các cơ hội đầu tư. Điều bạn cần làm lúc này là tôi luyện bản lĩnh thật tối để mạo hiểm.

Số may mắn: 13, 3

Màu may mắn: Cam đào

Giờ hoàng đạo: 14h30

Người mang đến may mắn: Bọ Cạp

Song Ngư

Tình cảm: Song Ngư đang cố gắng vun đắp tình cảm giữa mình và người ấy nhưng bạn lại không biết rằng họ đang khiến cho công việc của bạn bị cản trở.

Công việc: Song Ngư gặp một số chuyện không hay có liên quan đến tình cảm trong công việc của mình.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này trong ngày không nên tiêu xài hoang phí.

Song Ngư cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Bạn cảm thấy thất vọng khi xung quanh không có lấy một ai nguyện ý chia sẻ.

Có lẽ vì thế mà sức khỏe của Song Ngư có chiều hướng sa sút. Bạn ăn không ngon, ngủ không yên như thể cơ thể đang kiệt sức.

Số may mắn: 22, 17

Màu may mắn: Bạc

Giờ hoàng đạo: 20h

Người mang đến may mắn: Thiên Bình

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet