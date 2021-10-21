3 cung hoàng đạo rất giỏi trong việc che giấu chuyện ngoại tình dù đang có một tình yêu mặn nồng

Tâm linh - Tử vi 21/10/2021 07:41

Khi đã ở trong một mối quan hệ đã hứa rằng sẽ luôn yêu nhau, tuy nhiên không phải mọi chuyện lúc nào cũng suôn sẻ như thế.

Bạch Dương

Có một số người sau khi dang díu bên ngoài hoặc làm điều có lỗi với bạn đời của mình sẽ ngay lập tức bị mặc cảm tội lỗi đến nỗi phải thú nhận ngay. Nhưng Bạch Dương thì rất dễ dàng hơn trong việc che đậy sự bừa bãi của mình.

12 cung hoang dao 1

Bạch Dương có thể thoát khỏi cảm giác mặc cảm và làm như không có chuyện gì xảy ra vì mấu chốt trong bản tính là họ chỉ muốn làm gì họ muốn. Bạch Dương luôn có cách để biện minh cho hành động của mình để làm dịu ý thức của đối phương.

Song Tử

Có những người sẽ thấy hạnh phúc và may mắn khi ở bên cạnh một người mãi mãi, nhưng cũng có những người sẽ thấy buồn chán khi thời gian dần trôi qua và có xu hướng tìm kiếm điều gì đó mới mẻ hơn. Song Tử là một người như vậy.

12 cung hoang dao 2

Một Song Tử sẽ bồn chồn nếu họ cứ ở mãi một vị trí nào đó, điều này được biểu hiện trong cả những mối quan hệ. Được cai trị bởi sao Thủy – một hành tinh của sự giao tiếp, Song Tử được trang bị tốt nhất để dễ dàng và hùng hồn chối bỏ việc mình lừa dối người khác.

Cự Giải

Giữ bí mật không nhất thiết là một điều xấu, nhiều khi việc này khiến bạn trở thành một người rất đỗi trung thành. Nhưng khi nói đến sự gian lận trong một mối quan hệ, việc thành thạo chuyện giữ bí mật để qua mặt người yêu là một vấn đề. Điều này đúng với Cự Giải.

12 cung hoang dao 3

Họ rất giỏi trong việc giữ bí mật và nếu một khi họ lừa được đối phương của mình thì rất có thể nửa kia sẽ không bao giờ biết.

Tóm lại, nếu bạn đã có nghi ngờ rằng đối phương không chung thủy, hãy đối diện trực tiếp với họ. Nếu họ vẫn quanh co từ chối, hãy cân nhắc bởi khi họ đã không khiến bạn tin tưởng được nữa, đừng ngần ngại tiến về phía trước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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