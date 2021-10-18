5 kẻ thích mộng mơ trên bầu trời hoàng đạo, đôi khi gặp không ít rắc rối vì sự mộng mơ đó

Tâm linh - Tử vi 18/10/2021 11:39

Trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo không giới hạn khiến họ luôn sống với những mộng mơ. Tuy nhiên họ cũng gặp không ít rắc rối vì sự mộng mơ đó. Đôi khi những mộng mơ đó khiến họ cứ đắm chìm mãi mà khó lòng vứt ra được.

Song Tử

Bạn thích dành thời gian ở trong không gian tưởng tượng của mình. Trí tưởng tượng của bạn cho phép bạn trì hoãn và bỏ qua tất cả các công việc nhàm chán và nhạt nhẽo mà bạn phải làm.

12 cung hoang dao 1

Mặc dù bạn vui vẻ và bốc đồng, bạn vẫn có thể tập trung hoàn thành công việc khi được yêu cầu và bạn cũng có xu hướng thực hiện công việc một cách vui vẻ hơn.

Song Ngư

Bạn phát huy khả năng sáng tạo, bộc lộ trí tưởng tượng và ngập tràn những ý tưởng hay ho nhất của mình, tất cả đến từ những giấc mơ đầy sắc màu mà bạn thường có.

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Bạn có xu hướng nhìn thế giới qua một lăng kính sáng tạo, kể cả trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Sự mơ mộng đối với bạn cũng quan trọng như những điều cần thiết hàng ngày khác của bạn vậy.

Xữ Nữ

Trí tưởng tượng và thực tế của bạn hoà trộn hoàn hảo lẫn nhau và kết quả là, những ý tưởng tuyệt vời ra đời. Bạn không thể hoàn toàn thực tế hoặc hoàn toàn mơ mộng, hai đặc điểm này của bạn bổ sung cho nhau.

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Bạn cực kỳ không thích những thứ nhàm chán và cũng thường xuyên tìm cách để có được một tâm trạng nhẹ nhàng và tràn đầy sinh lực nhất có thể.

Bảo Bình

Việc mơ mộng giữa ban ngày nhiều lần cũng thường xuyên khiến bạn gặp một chút khó khăn. Bạn bỏ lỡ các cuộc tụ họp hoặc đi chơi với bạn bè. Nhiều người không thích mặt này của bạn chút nào, nhưng lại luôn thích kể cho bạn nghe rất nhiều điều về nó.

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Tuy nhiên, mặt tích cực của sự mơ mộng này là bạn có xu hướng tạo ra những ý tưởng đột phá và chuyên nghiệp, thông qua thế giới tưởng tượng của mình.

Cự Giải

Dễ bị phân tâm đã trở thành một trong những tài năng của bạn. Điều này có thể khiến bạn gặp rắc rối, nhưng cũng nhờ những ý tưởng kỳ quặc và sáng tạo của mình, bạn lại có thể thoát khỏi những tình huống đó.

12 cung hoang dao 5

Bạn thích tưởng tượng ra một thế giới giống như trong những giấc mơ của mình. Bạn là một người mơ mộng vô định, người có thể hoàn thành bất cứ điều gì họ muốn nếu họ quyết tâm thực hiện.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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