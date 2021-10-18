4 cung hoàng đạo sở hữu sức mạnh toàn diện, chỉ số EQ và IQ cao đều khiến bao người ngưỡng mộ

Song Tử là chòm sao được đánh giá cao về chỉ số IQ lẫn EQ. Trong mắt của mọi người xung quanh, họ là một người bạn thân thiện, tốt bụng và cực kỳ khéo léo. Song Tử sống thực tế, yêu bản thân nhưng họ cũng biết nghĩ cho người khác và đại cục, không bao giờ đưa ra bất kỳ quyết định mang tính ích kỷ để khiến bản thân bị đánh giá.

Ưu điểm lớn nhất của Song Tử là đầu óc thông minh, nhạy bén, biết tận dụng mọi thứ của mình từ thực lực, mối quan hệ xã hội đến nguồn lực kinh tế để đầu tư, gây dựng sự nghiệp vững chắc.

Đôi khi Song Tử thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm làm phật lòng bạn bè nhưng thực tế, họ chỉ muốn tốt cho đối phương mà thôi. Hiểu được tính cách của Song Tử, mọi người sẽ càng yêu mến họ hơn.

Chỉ số EQ và IQ của Song Tử lúc nào cũng song hành giúp họ vượt qua khó khăn và chinh phục các nấc thang danh vọng, sớm muộn cũng có được cuộc đời thành công đáng mơ ước.

Xữ Nữ

Xử Nữ có khả năng quan sát cực kỳ tốt, một phần bởi vì tính cách cầu toàn, không bỏ qua tiểu tiết của họ. Cung Hoàng đạo này có tài quản giao, tinh tế xử lý các tình huống nên luôn làm hài lòng mọi người, đi đến đâu cũng được quý mến.

Xử Nữ sống hết lòng vì bạn bè, không ngại hy sinh lợi ích của mình vì mọi người xung quanh, thậm chí họ còn cảm thấy vui hơn nếu giúp đỡ người khác vượt qua được khó khăn.

Xử Nữ có đầu óc nhanh nhạy, biết tiếp thu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn một cách nhanh chóng. Trong công việc, họ là một chú ong chăm chỉ, có trách nhiệm và không ngần ngại khi đứng trước thử thách khó nhằn. Lý do bởi vì Xử Nữ luôn tự tin vào thực lực và khả năng tìm tòi của họ.Vậy nên mỗi khi được giao nhiệm vụ, dù không phải sở trường nhưng Xử Nữ cũng sẽ dồn hết sức mình để tìm hiểu, học hỏi và đưa ra cách giải quyết hiệu quả nhất. Nỗ lực này của họ thường sẽ được cấp trên nhìn nhận và con đường thăng tiến luôn rộng mở trước mắt.

Bảo Bình

Người thuộc cung Bảo Bình rất có tài ăn nói và chinh phục lòng người bằng sự tốt bụng, hòa nhã của mình. Họ đảm bảo bản thân luôn để lại ấn tượng tốt và sâu sắc trong lòng mọi người, không có gì khó hiểu khi Bảo Bình có nhiều bạn và được mọi người yêu chiều hết mực.

Bảo Bình sở hữu đầu óc sáng tạo cực kỳ, có thể đưa ra những ý tưởng không ai nghĩ tới, lúc nào cũng đi trước người ta một bước. Bảo Bình sống có mục đích và không ngừng tham vọng vươn lên vị trí cao hơn.

Khi đã xác định được điều mình muốn, cung Hoàng đạo này sẽ tự tạo áp lực để thúc đẩy bản thân tiến về phía trước, dù sức lực cạn kiệt cũng không dừng lại cho đến khi đạt được thành quả mới thôi.

Trong quá trình đó, Bảo Bình cũng vận dụng các mối quan hệ xã hội để giúp họ giải quyết vấn đề, dần dần gây dựng sự nghiệp vững chắc. Vậy nên xét về IQ lẫn EQ thì rất ít người có thể bì được với Bảo Bình.

Thiên Bình

Nhắc đến Thiên Bình, người ta sẽ nghĩ ngay đến những con người thân thiện, đáng yêu và nhiệt tình. Sự tinh tế và óc phán đoán nhanh nhạy giúp cung Hoàng đạo này nhận biết được suy nghĩ của những người xung quanh một cách dễ dàng.

Từ đó, Thiên Bình có thể đưa ra cách ứng xử phù hợp, khả năng chinh phục lòng người phải nói là thượng thừa. Chính vì thế mạnh này nên Thiên Bình được nhiều "vệ tinh" vây quanh, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm vì quá khéo léo và đáng yêu.

Nhìn thế thôi nhưng ít ai biết Thiên Bình là một người cứng rắn, mạnh mẽ. Không có thử thách hay khó khăn nào có thể quật ngã được cung Hoàng đạo này bởi vì thực lực và ý chí kiên cường của họ không cho phép điều đó xảy ra.

Thiên Bình sở hữu khả năng vấn đề tốt, làm việc nhóm tốt và thường đưa ra các ý kiến đóng góp được đánh giá cao. Vì lẽ đó nên cung Hoàng đạo này được đánh giá là có tố chất lãnh đạo, biết sắp xếp xử lý công việc một cách khoa học.

Ngoài ra, Thiên Bình còn có lòng tự trọng cao, không chấp nhận thất bại. Tất cả đều trở thành động lực thôi thúc họ làm việc chăm chỉ và duy trì sự xuất sắc của bản thân, việc họ trở nên vượt trội hơn mọi người cũng là chuyện dễ hiểu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Ảnh minh họa: Internet