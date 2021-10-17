Thay vì né tránh, Kim Ngưu luôn tìm cách vượt qua, nắm chắc cơ hội. Quý nhân của Kim Ngưu sẽ xuất hiện giúp đỡ bạn trong sự nghiệp, cũng như các mối quan hệ xã giao.

Càng gần về cuối năm 2021 lại là thời điểm Kim Ngưu "chạy đà", liên tục học hỏi và nạp năng lượng, củng cố lý tưởng để chờ đón cú đột phá. Điều này đồng nghĩa với những áp lực trong công việc ngày càng tăng lên.

Cự Giải là một trong những chòm sao sẽ được quý nhân phù trợ cuối năm 2021. Không ít cơ hội tốt đẹp đang chờ đón phía trước, chỉ cần bạn nhanh tay nắm bắt.

Đường tài lộc nhờ vậy rất sáng, Kim Ngưu không chỉ có thể kiếm tiền hiệu quả mà còn biết cách đầu tư khôn ngoan để tài chính ngày càng sinh sôi. Qua đó, sự nghiệp đạt thành tích vang dội khiến mọi người xung quanh ghen tị.

Nhờ quý nhân dìu dắt, Cự Giải mạnh dạn thay đổi cách làm việc. Mọi chuyện ngày càng suôn sẻ, hiệu suất nâng cao đáng kể và bạn rất nhanh khẳng định được vị trí của mình trong mắt cấp trên.

Chẳng những vậy, mối quan hệ xã giao của Cự Giải cũng tăng lên. Bạn sẽ có duyên gặp được một người bạn, đối phương hứa hẹn trở thành quý nhân, mang tới cho Cự Giải không ít cơ hội.

Xử Nữ

Cuối năm 2021 sẽ là giai đoạn vô cùng may mắn đối với sự nghiệp của Xử Nữ khi mở ra một lộ trình suôn sẻ và hanh thông. Nếu trước đó bạn vốn đã cần mẫn thì nay lại càng nỗ lực cống hiến nhiều hơn.

Xử Nữ sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, các hạng mục cá nhân đều hoàn thành xuất sắc. Với những biểu hiện này, bạn được cấp trên đánh giá cao, vận quý nhân càng thêm vượng.

Chưa kể vào cuối năm, quý nhân của Xử Nữ còn có thể đến từ sự giới thiệu của bạn bè. Các hoạt động xã giao của bạn sẽ rất phong phú trong thời gian này.

Ma Kết

Vận may của Ma Kết trong công việc vào cuối năm thực sự tốt đến mức khiến người khác phải ao ước. Thần May Mắn che chở giúp các mối quan hệ xã giao của bạn hài hòa.

Ma Kết còn thể hiện khả năng lãnh đạo, nhiều lần đưa ra sáng kiến giúp tập thể vượt qua khó khăn. Nhờ thái độ làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, rất có thể bạn sẽ được thăng chức và tăng lương cuối năm.

Tài chính nhờ vậy dồi dào khó tin. Không chỉ ở công việc chính, Ma Kết rất có thể kiếm được khoản lợi nhuận từ nghề tay trái, cứ thế cuối năm an nhàn hưởng phúc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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