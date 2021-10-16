5 cung hoàng đạo hình mẫu bạn trai hoàn hảo nhất khiến mọi cô gái đều muốn có

Tâm linh - Tử vi 16/10/2021 16:26

Nếu như Thiên Bình vô cùng hiểu chuyện và ôn hòa thì Cự Giải lại quan tâm sâu sắc đến nửa kia. Song Tử vừa sôi nổi vừa nghiêm túc, cũng như vô cùng lãng mạn, họ biết chính xác khi nào thì nên vui vẻ và khi nào thì hai người cần có một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

Bọ Cạp

Đàn ông thuộc cung hoàng đạo này rất quyến rũ, bí ẩn và thú vị. Họ có một ánh hào quang hấp dẫn và thu hút mọi người rất dễ dàng. Họ trung thành và biết cách lấy lòng nửa kia của mình.

12 cung hoang dao 1

Ban đầu, Bọ Cạp có thể hơi khó mở lòng nhưng một khi đã vượt qua được, họ sẽ thể hiện tình yêu của mình một cách quan tâm và thuần khiết nhất. Họ hiểu tầm quan trọng của việc cho nhau không gian riêng trong một mối quan hệ. Đó là điều khiến Bọ Cạp trở nên đặc biệt.

Thiên Bình

Thiên Bình vô cùng hiểu chuyện và ôn hòa. Những người đàn ông thuộc cung hoàng đạo này biết cách tránh xa những cuộc chiến và tranh cãi, những thứ có thể làm rạn nứt một mối quan hệ.

12 cung hoang dao 2

Sự hiểu biết của họ giúp họ đánh giá và nắm bắt được cảm xúc của nửa kia. Thiên Bình đáng tin cậy, lãng mạn và đối xử với nửa kia của họ bằng sự quan tâm và vui vẻ nhất.

Cự Giải

Mỗi người đàn ông Cự Giải đều là một kho báu đáng để trông đợi, họ rất nhạy cảm và dễ xúc động khi nói đến cảm xúc của chính mình. Họ quan tâm sâu sắc đến nửa kia của mình và nắm chắc phương pháp có thể làm hài lòng người ấy về cả mặt thể chất và tình cảm.

12 cung hoang dao 3

Họ cũng sẽ tặng quà và nói lời tình cảm một cách ngẫu nhiên, khiến nửa kia của họ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.

Song Tử

Song Tử là những con bướm xã hội, họ thân thiện đến mức mọi người đều muốn được ở xung quanh họ. Nhưng khi họ để mắt đến ai đó, họ sẽ trở nên vô cùng trung thành, khiến người khác phải cảm thấy ghen tị.

12 cung hoang dao 4

Song Tử vừa sôi nổi vừa nghiêm túc, cũng như vô cùng lãng mạn, họ biết chính xác khi nào thì nên vui vẻ và khi nào thì hai người cần có một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Họ sẽ không bao giờ để nửa kia của họ thất vọng.

Bạch Dương

Bạch Dương có thể sẽ là người chi phối trong một mối quan hệ, nhưng theo một cách rất quyến rũ. Họ biết chính xác cách làm cho nửa kia của mình cảm thấy rằng, người ấy là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt.

12 cung hoang dao 5

Ấn tượng ban đầu về Bạch Dương của những người khác có thể hơi sai sót, nhưng khi bạn hiểu biết về họ, bạn sẽ biết họ thực ra là một người rất chu đáo, tinh tế và tuyệt vời. Làm bạn trai à? Không ai làm điều đó tốt hơn Bạch Dương đâu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

Những cung hoàng đạo 'khẩu xà tâm phật' khiến nhiều người khó đoán được lòng

Những cung hoàng đạo 'khẩu xà tâm phật' khiến nhiều người khó đoán được lòng

Thực tế có nhiều người họ hầu như không bộc lộ hết những gì trong lòng, hoặc là chôn sâu trong lòng, hoặc là họ bộc lộ hoàn toàn, và có những người thì ngược lại, họ rất thẳng thắn và bộc trực khi nói. Nhưng trong lòng họ luôn muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với đối phương và không hề có dã tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   12 cung hoàng đạo 12 cung hoàng đạo tử vi chiêm tinh học

TIN MỚI NHẤT

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 43 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 52 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 57 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 58 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 58 phút trước
Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình