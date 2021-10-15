Những cung hoàng đạo 'khẩu xà tâm phật' khiến nhiều người khó đoán được lòng

Thực tế có nhiều người họ hầu như không bộc lộ hết những gì trong lòng, hoặc là chôn sâu trong lòng, hoặc là họ bộc lộ hoàn toàn, và có những người thì ngược lại, họ rất thẳng thắn và bộc trực khi nói. Nhưng trong lòng họ luôn muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với đối phương và không hề có dã tâm.

Bạch Dương

Trước khi nói, họ không bao giờ cân nhắc xem mình có đang lắng nghe hay không mà chỉ trực tiếp bày tỏ ý kiến ​​và suy nghĩ thực sự của mình, hơn nữa, những người thuộc cung hoàng đạo này có tính khí hoàn toàn chân thật.

Họ cảm thấy có nghĩa vụ đảm bảo rằng người khác hiểu đúng về mình. Chỉ bằng cách nói những lời trung thực, chúng ta mới có thể đảm bảo rằng chúng ta có những trao đổi sâu mà không đắn đo và nghi ngờ, để thúc đẩy giải pháp của vấn đề và sự phát triển của sự thật.

Nhưng những người luôn thích nói sự thật sẽ luôn không dễ nghe, điều này dễ xâm phạm người khác khi nói.

Bọ Cạp

Lý do tại sao những người thuộc cung Bọ Cạp không thích vòng vo là vì những người thuộc cung hoàng đạo này không thích lãng phí thời gian. Họ cảm thấy rằng họ hiệu quả hơn khi nói ra những vấn đề và suy nghĩ của họ, và họ sẽ xử lý mọi việc tốt hơn.

Vì vậy, ngay cả khi họ gặp phải những vấn đề đặc biệt khó hiểu hoặc những điều khó hiểu, Bọ Cạp sẽ luôn tìm cách để đơn giản hóa những vấn đề phức tạp và nói càng nhiều càng tốt.

Họ quá thẳng thắn nên những gì họ nói hay bị tổn thương người khác, tuy họ cứng miệng nhưng thực ra trong lòng mềm yếu, họ không thực sự không có ý chỉ trích và làm tổn thương ai đó.

Kim Ngưu

Những người thuộc cung Kim Ngưu có tính khí cứng đầu. Những góp ý và ý kiến ​​đều vô ích, dù có bao nhiêu người cố gắng thuyết phục họ cũng không chấp nhận sự thật của chính họ.

Kim Ngưu không thích nói những lời xu nịnh để phục vụ thiên hạ. Đối với cùng một vấn đề, có thể người khác sẽ xu nịnh và khen ngợi, nhưng những người thuộc cung Kim Ngưu lại muốn phân tích bản chất thông qua hiện tượng.

Thay vào đó họ cố tình nói những điều khó nghe, tuy lời nói không dễ chịu và có phần tổn thương, bộc trực nhưng đều là những xuất phát điểm vì lợi ích của mọi người.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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