Được coi là cung hoàng đạo giàu lòng trắc ẩn nhất trong "vũ trụ Chiêm tinh", Cự Giải lúc nào cũng là bờ vai đáng tin cậy cho mọi người gục vào những lúc mệt mỏi. Họ đồng cảm và biết quan tâm. Khi có bạn đời/người yêu hay bạn thân thuộc cung này, bạn hoàn toàn có thể yên tâm và tin tưởng rằng họ sẽ hỗ trợ bạn vô điều kiện.

Cự Giải không bao giờ phán xét và sẽ hướng đến bạn theo cách không ai làm được. Kể cả bạn "dựng" họ dậy lúc 2 giờ sáng và kể cho họ về vấn đề của mình, họ cũng sẽ vui lòng lắng nghe.

Xử Nữ thường bị nhận xét khó tính, hay phán xét và luôn hướng tới sự hoàn hảo. Điều này đúng. Họ có thể chỉ trích bạn, trách bạn khi thấy bạn sai nhưng sẽ luôn ở bên bạn thay vì quay lưng bỏ đi.

Người bạn Xử Nữ có thể nổi cơn thịnh nộ và nói những lời cay độc khi bạn chọc tức họ, nhưng hãy yên tâm rằng họ thực sự "khẩu xà tâm Phật".

Thiên Bình

Họ giàu lòng nhân ái, luôn hết mình giúp đỡ, quan tâm những người yêu thương. Điều tuyệt vời nhất ở Thiên Bình là họ không bảo thủ. Họ nhìn mọi thứ theo góc độ khách quan nhất, điều đó biến họ trở thành người lắng nghe, người chia sẻ... tuyệt vời.

Song Ngư

Song Ngư là cung hoàng đạo vị tha nhất. Họ lãng mạn, tử tế, luôn đặt lợi ích của bạn bè, người thân... lên trên nhu cầu của chính họ, khi được yêu cầu. Ngoài ra, Song Ngư cũng có năng lực "chữa lành" tâm lý đáng nể. Họ là người "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu", sẽ cho bạn lời khuyên và sự động viên tích cực, giúp tinh thần bạn tốt lên trông thấy.

Kim Ngưu

Kim Ngưu "nói ít, làm nhiều". Lời họ nói có thể không đủ để bạn hài lòng, nhưng cách họ hành động sẽ khiến bạn an tâm. Cá nhân thuộc cung hoàng đạo này sẽ dốc sức tạo ra một môi trường ấm áp và trọn tình yêu thương cho những người gần gũi nhất với họ. Kim Ngưu cũng tinh tế và chu đáo, đảm bảo làm bạn thoải mái trong mọi tình huống.

Bọ Cạp

Người thuộc cung hoàng đạo này đôi khi tỏ ra lạnh lùng, cứng nhắc, thậm chí tự dựng lên những bức tường xung quanh trái tim để bảo vệ cảm xúc của mình. Họ làm vậy chỉ là vì sợ mình sẽ để lộ bản chất yếu đuối và cảm tính. Khi thực sự thân thiết hay yêu ai đó, Bò Cạp sẽ cho bạn thấy sự thấu hiểu và quan tâm bằng cả trái tim chính là một trong những thế mạnh tuyệt vời của họ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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