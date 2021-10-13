3 cung hoàng đạo trong 2 năm tới thăng tiến làm bà chủ, 'tiền vào như nước' may mắn liên tục kéo đến

Tâm linh - Tử vi 13/10/2021 17:19

3 cung hoàng đạo trong 2 năm tới lên như diều gặp gió may mắn, thuận lợi, thăng tiến làm bà chủ.

Bảo Bình

Bảo Bình may mắn gặp được quý nhân, công việc vô cùng tốt đẹp. Trong thời gian này tự nhiên có người mang cơ hội đến cho bạn khiến bạn tự tin bản lĩnh hơn rất nhiều.

12 cung hoang dao 1

Cũng chính vì lý do này mà Bảo Bình có được bàn đạp tốt, thăng tiến trông thấy trong sự nghiệp của mình. 2 năm tới đây là thởi điểm khiến Bảo Bình khẳng định tên tuổi, nhiều người ngưỡng mộ, sắm nhà sắm xe là điều đương nhiên. 

Song Ngư

Song Ngư thông minh tháo vát, làm việc chăm chỉ, chịu khó, cung hoàng đạo này luôn khiến người khác tin tưởng mình. Vậy nên dù làm bất cứ công việc thì thì Song Ngư cũng gây dựng được niềm tin.

12 cung hoang dao 2

Trong 2 năm tới đây công việc kinh doanh cực kì phát đạt. Khi có tên tuổi trong thị trường rồi bạn càng dễ làm việc hơn, vậy nên thời gian tới đây bạn chắc chắn có được vị trí xứng đáng, được thăng quan tiến chức. 

Bạch Dương

Bạch Dương là người tính tình chân thật, hiền lành, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn. Con giáp này đã làm gì thì 80% thắng vậy nên cấp trên và đồng nghiệp rất trọng dụng họ. Nhờ vậy mà dù làm trong bất cứ môi trường nào Bạch Dương cũng có khả năng được thăng chức. 

12 cung hoang dao 3

Là nữ giỏi ngoại giao, có ngoại hình lại đúng là người tốt thêm ưu điểm. Vậy nên 2 năm tới đây Bạch Dương rất có khả năng trở thành  sếp lớn, tiền bạc không cần phải lo. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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