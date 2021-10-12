Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Ba ngày 12/10/2021: Công việc, tình cảm, tiền bạc, Bọ Cạp cảm xúc mạnh mẽ

Bạch Dương có được nhiều cơ hội để tỏa sáng khả năng của mình. Những ý tưởng sáng tạo và mới mẻ mà chòm sao này nghĩ ra sẽ có thể nhận được không ít lời khen ngợi của cấp trên và mọi người xung quanh. Cung hoàng đạo này ngày hôm nay sẽ đang dần khẳng định được bản thân.

Công việc: Tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương mất quá nhiều thời gian để làm quen với công việc mới của mình.

Tình cảm: Bạch Dương nghi ngờ những việc mà người ấy làm cho bạn vì bạn không đủ tự tin.

Tiền bạc: Trong chuyện tiền bạc, cung hoàng đạo này rất khó có thể hiểu được những chuyện mà mình sẽ phải chi tiền.

Con số may mắn trong ngày: 25, 77

Kim Ngưu

Kim Ngưu ngày hôm nay sẽ đón nhận được những điều rất may mắn và rất bất ngờ. Cơ hội có lẽ đang đến với bạn, hãy nên nhanh chóng chớp lấy thời cơ. Hôm nay có lẽ sẽ là thời điểm quyết định sự thành bại của chòm sao này, hãy luôn nỗ lực hết sức để đạt được kết quả cao nhất.

Tình cảm: Kim Ngưu được mặt trăng trợ giúp nên bạn và người ấy cũng sớm làm lành với nhau thôi.

Công việc: Bạn luôn chủ động trong công việc nhưng do ảnh hưởng của số 1 nên mọi thứ đang dần tụt xuống đáy.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này cần phải chi tiêu một cách hợp lý thì hơn.

Con số may mắn trong ngày: 24, 60

Song Tử

Song Tử trong ngày hôm nay sẽ phải đối mặt với những vấn đề nảy sinh một cách rất bất ngờ. Trong phương diện công việc và cuộc sống thì những rắc rối phát sinh sẽ rất khó có thể lường được. Quan trọng là cung hoàng đạo này cũng nên có cái nhìn tích cực hơn thì mọi vấn đề để giải quyết.

Tình cảm: Song Tử rất muốn chia sẻ với người ấy những mẩu chuyện hay trong ngày nhưng không thể vì họ không muốn nghe.

Công việc: Trong công việc, Song Tử rất cần có một định hướng rõ ràng nhưng rất khó có thể đạt được.

Tiền bạc: Song Tử nên rành mạch hơn với bạn bè về tiền bạc.

Con số may mắn trong ngày: 24, 44

Cự Giải

Cự Giải trở nên rất nóng nảy và bốc đồng hơn ngày bình thường, bạn rất khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Nguyên nhân chính của những rắc rối chính bởi vì sự tham vọng quá lớn trong chính con người bạn. Có vẻ như là chòm sao này đã hành động một rất liều lĩnh.

Tình cảm: Với sự quan tâm của người ấy, bạn đã vượt qua được tất cả những trở ngại về công việc trong ngày.

Công việc: Trong công việc, Cự Giải mong muốn mình nhận được nhiều hơn nhưng gì mà bạn đang có nhưng điều đó là không thể.

Tiền bạc: Cự Giải được gia đình trợ cấp cho nhiều khoản chi tiêu.

Con số may mắn trong ngày: 33, 40

Sư Tử

Sư Tử trong ngày hôm nay gặp được rất nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ. Cung hoàng đạo này sẽ có thể hoàn thành xuất sắc được mọi nhiệm mà sếp giao và sẽ không gặp phải trở ngại nào cả. Chòm sao này còn không ngần ngại hỗ trợ và giúp đỡ mọi người xung quanh để thành công hơn.

Tình cảm: Dù bạn có cố gắng đến mấy thì người kia cũng không thật lòng với bạn đâu.

Công việc: Vận khí xấu đeo bám nên cung hoàng đạo nên bị vấp phải một số chỉ tiêu không tốt mà cấp trên đã đặt ra.

Tiền bạc: Sư Tử hãy cố gắng chi tiêu vừa đủ với số tiền bạn kiếm được thì hơn.

Con số may mắn trong ngày: 56, 78

Xử Nữ

Xử Nữ hôm nay có được nguồn năng dồi dào tích cực hơn rất nhiều, để có thể xử lý được mọi vấn đề. Hôm nay cung hoàng đạo này sẽ không ngần ngại khi đứng trước mọi khó khăn thử thách mà sẽ đối đầu và giải quyết với chúng đến cùng.

Tình cảm: Xử Nữ vì những chuyện không hay từ người khác nên ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện tình cảm của bạn.

Công việc: Trong công việc, Xử Nữ rất mong muốn người khác nghĩ cho mình nhưng đồng nghiệp lại không nghĩ vậy.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này không nên đầu tư khoản nào trong lúc này.

Con số may mắn trong ngày: 60, 89

Thiên Bình

Thiên Bình sẽ cảm thấy rất thoải mái và đầy niềm vui. Mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ và thuận lợi theo đúng như những dự tính của bạn nên sẽ không khiến bạn cảm thấy phải lo lắng về vấn đề gì. Những mối quan hệ xã giao cũng làm cho môi trường làm việc của chòm sao này trở nên thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều.

Tình cảm: Thiên Bình rất can đảm khi dám nói ra tất cả những uất ức mà bạn phải chịu trong thời gian qua.

Công việc: Bạn được vận khí từ Mặt trời nên lúc nào cũng nhiệt huyết và có sự đóng góp lớn trong công việc.

Tiền bạc: Chòm sao này rất tự tin với khoản tiền mà mình đang có.

Con số may mắn trong ngày: 42, 56

Bọ Cạp

Bọ Cạp vào ngày hôm nay sẽ có cảm xúc mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên sự mạnh mẽ quyết đoán của cung hoàng đạo này lại rất được đề cao trong phương diện công việc. Nếu như gặp phải bất cứ thử thách, hay là khó khăn gì thì bạn cũng sẽ đều đưa ra được phương hướng giải quyết đúng đắn và chính xác nhất.

Tình cảm: Bọ Cạp do ảnh hưởng của một số chòm sao đụng phải nên tâm lý bất ổn và bạn cũng không có ý định tiếp tục chuyện yêu đương với ai cả.

Công việc: Bọ Cạp đang ôm quá nhiều việc về mình nên bạn không thể làm tốt việc gì.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này đừng để người khác lợi dụng mình về tài chính nhé.

Con số may mắn trong ngày: 42, 79

Nhân Mã

Nhân Mã trong ngày hôm nay sẽ gặp phải một số những phiền toái và rắc rối rất lớn. Thế nhưng, cung hoàng đạo này cũng không cần phải quá lo lắng, bởi những rắc rối này sẽ đều được giải quyết dứt điểm. Điều cần thiết là bạn nên giữ được sự bình tĩnh thì mới có thể đưa ra được phương hướng giải quyết đúng đắn nhất.

Tình cảm: Nhân Mã chỉ vì một số khoản chi tiêu vặt vãnh mà giận dỗi với người kia là điều không nên chút nào.

Công việc: Luôn có những khoảng thời gian bạn phải chịu đựng nhiều sự bất công trong công việc nhưng không nói ra.

Tiền bạc: Chuyện tiền bạc của cung hoàng đạo này không có gì thay đổi.

Con số may mắn trong ngày: 12, 44

Ma Kết

Ma Kết rất ghét sự gò bó và căng thẳng, chòm sao này dường như mong muốn có thể thoát ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Một khi đã thích đồ vật gì đó thì bạn sẽ tìm tòi và khám phá để sở hữu được mới thôi. Nhờ vào sự ham học hỏi và cầu tiên này đã giúp cho Ma Kết có thể đạt được rất nhiều những thành công lớn cho mình.

Tình cảm: Ma Kết muốn người ấy hiểu được hết tình cảm mà bạn dành cho họ nhưng không thể hiểu được tại sao họ lại có hành động như thế.

Công việc: Cung hoàng đạo này có những suy nghĩ rất thiển cận trong công việc, vì vậy chẳng ai muốn ở bên cạnh bạn cả.

Tiền bạc: Ma Kết mong muốn có được khoản thu nhập như ý muốn nhưng hiện tại thì không thể rồi.

Con số may mắn trong ngày: 10, 66

Bảo Bình

Bảo Bình vào ngày hôm nay sẽ thể hiện được năng lực của mình. Sự hăng hái và chính tinh thần nhiệt huyết của chòm sao này trong ngày hôm nay sẽ khiến cho bầu không khí trở nên rất hào hứng và sôi động hơn nhiều. Mọi vấn đề đang đi theo đúng dự tính của bạn, sớm muộn Bảo Bình cũng sẽ gặt hái được thành công.

Tình cảm: Bảo Bình bị người ấy mắng mỏ vì bạn làm không đúng ý của họ đồng thời cũng chính bạn là người tạo ra nhiều sự xung đột giữa cả hai.

Công việc: Cung hoàng đạo này được cấp trên trợ giúp nhưng không có nghĩa là bạn được tự do nói ra những điều không hay về đồng nghiệp.

Tiền bạc: Bảo Bình không biết cách giữ tiền nên làm gì cũng không được tốt.

Con số may mắn trong ngày: 23, 50

Song Ngư

Song Ngư hôm nay sẽ có khả năng phải đối mặt với không ít chuyện rắc rối trong vấn đề công việc và cả chuyện tình cảm. Chỉ với một sai sót nhỏ cũng sẽ khiến mọi vấn đề đi lệch hướng và mục tiêu mà bạn đã đặt ra từ trước. Chính vì vậy, chòm sao này hãy nên kiên trì và cố gắng sửa chữa những lỗi lầm của bản thân.

Tình cảm: Song Ngư thường xuyên có những suy nghĩ thiển cận về cuộc sống gia đình nên bạn cần phải thay đổi ngay đi nhé.

Công việc: Song Ngư có quá nhiều công việc cần phải thực hiện một lúc nên hãy cân đối lại thời gian đi.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này có sự thay đổi về mặt tài chính lớn.

Con số may mắn trong ngày: 10, 67

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Ảnh minh họa: Internet