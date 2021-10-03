Tử vi của 12 cung hoàng đạo Chủ Nhật ngày 3/10/2021: Song Ngư gặp sự cố lớn trong công việc, Kim ngưu không nên quá tự cao

sao Kim tạo thành góc 135 độ với tiểu hành tinh cho thấy, Bạch Dương dè dặt, thận trọng trước những điều mà bạn cảm thấy không đáng tin trong cuộc sống và qua đó cũng không thoải mái trong việc thể hiện cảm xúc của mình.

Công việc: Tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương bạn đang bị một số thế lực thù địch hãm hại.

Tình cảm: Bạch Dương có cố gắng đến mấy cũng không hàn gắn được mối quan hệ với người ấy đâu.

Tiền bạc: Bạch Dương có sự chuẩn bị rất tốt cho những khoản chi tiêu trong lúc này.

Con số may mắn trong ngày: 25, 89

Kim Ngưu

Mặt Trăng và tiểu hành tinh nằm ở góc 180 độ, Kim Ngưu tỏ ra nhún nhường quá mức trước ý kiến của người khác. Nếu điều này xảy ra quá thường xuyên thì chứng tỏ bạn đang dần đánh mất vị trí của chính mình.

Tình cảm: Kim Ngưu đang có một số sự chuẩn bị về tinh thần vì người ấy chuẩn bị công khai một số chuyện sốc với bạn đấy.

Công việc: Kim Ngưu do có sự ảnh hưởng tiêu cực từ Mặt Trời nên bạn cố đến mấy cũng không làm tốt được mọi thứ.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này dù bạn không muốn nhưng vẫn phải chi tiền.

Con số may mắn trong ngày: 12, 89

Song Tử

Ngày Mặt Trăng và sao Mộc nằm cách nhau góc 120 độ, Song Tử có xu hướng nuông chiều bản thân và thậm chí là có đôi chút phá cách hơn trong ngày hôm nay.

Tình cảm: Song Tử liên tục có những kỉ niệm đẹp với người ấy sau thời gian dài cả hai xa cách nhau.

Công việc: Trong công việc, Song Tử vẫn nên an phận thì hơn đừng để người khác để ý đến sự khác biệt của bạn.

Tiền bạc: Trong chuyện tiền bạc, Song Tử rất khó có thể cân đối được.

Con số may mắn trong ngày: 14, 67

Cự Giải

Mặt Trăng 144 độ với sao Diêm Vương, Cự Giải thể hiện được năng lực của bản thân. Bạn có khá nhiều tham vọng, mong muốn thực hiện được nhiều điều trong tương lai nữa.

Tình cảm: Mỗi khi bạn cảm thấy mất năng lượng người ấy sẽ ở bên động viên và giúp đỡ cho bạn.

Công việc: Trong công việc, Cự giải luôn là người biết cố gắng vì vậy mà đồng nghiệp luôn nguyện ý giúp đỡ cho bạn.

Tiền bạc: Cự Giải có thể tiêu xài tùy ý với số tiền mà mình kiếm được.

Con số may mắn trong ngày: 14, 78

Sư Tử

Góc 144 độ của Mặt Trăng và tiểu hành tinh cho thấy Sư Tử trở nên ham học hỏi, ham tìm hiểu thêm những kiến thức mới mà bạn chưa có nhiều hiểu biết.

Tình cảm: Sư Tử thất lễ với gia đình đối phương nên người ấy cũng bày tỏ không muốn tha thứ cho bạn nữa.

Công việc: Trong công việc gần đây Sư Tử vì có một người nào đó giúp đỡ nên bạn cũng đặng lên rất nhanh.

Tiền bạc: Sư Tử được gia đình giúp đỡ về vốn kinh doanh.

Con số may mắn trong ngày: 40, 66

Xữ Nữ

Góc 150 độ của Mặt Trăng và sao Thổ cho thấy Xử Nữ cần phải giữ thái độ bình tĩnh và lý trí khi đối diện với tình huống phức tạp và mang tính cấp bách.

Tình cảm: Xử Nữ có thể vì một số lý do mà không thể tiếp tục với người ấy được nữa vì bạn cần phải thay đổi quan điểm của mình.

Công việc: Xử Nữ nên cảm thấy vui vẻ vì những gì mình làm đang được công nhận và đánh giá cao.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này khó có thể tiêu xài thoải mái vì tiền bị hạn chế.

Con số may mắn trong ngày: 15, 55

Thiên Bình

Mặt Trăng 45 độ với sao Thủy, Thiên Bình cảm thấy rất bức bối trong hôm nay khi những gì bạn cố gắng nhưng lại không đạt được kết quả như mong ước.

Tình duyên: Thiên Bình không nên vì một hai lời nói của người ngoài mà đối xử tệ với người mà mình yêu thương.

Công việc: Thiên Bình có những sự thay đổi tích cực khi bạn liên tục được cấp trên ghi nhận sự cố gắng của chính mình.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này thường xuyên gặp phải những chuyện khó khăn trong tiền bạc.

Con số may mắn trong ngày: 32, 78

Bọ Cạp

Mặt Trăng 135 độ với sao Diêm Vương, Hổ Cáp đang gặp phải cảm xúc tiêu cực, khiến bạn ngày càng mệt mỏi và bị tổn thương. Dù sao, trốn chạy cũng không phải là một cách hay đâu, hãy thẳng thắn đối diện với nó.

Tình cảm: Bọ Cạp rất cố gắng trong chuyện tình cảm dù biết không đi đến đâu nhưng bạn vẫn cố gắng để thỏa lòng.

Công việc: Trong công việc, Bọ Cạp thường tỏ ra tinh thông mọi vấn đề nhưng thực chất bạn không hiểu gì cả.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này nên chuẩn bị thật kỹ về tài chính thì tốt hơn.

Con số may mắn trong ngày: 20, 66

Nhân Mã

Mặt Trăng 150 độ tiểu hành tinh, Nhân Mã trở nên khá nhạy cảm và dễ bị tổn thương nếu bị ai đó phê bình, chê trách. Song đừng quá để tâm tới những điều người khác nói về mình.

Tình cảm: Nhân Mã được bù đắp tình cảm gia đình vì gần đây mọi người có hơi xao nhãng đối với bạn.

Công việc: Nhân Mã được giúp đỡ trong công việc nhưng cũng không quên trả ơn những người đã giúp đỡ cho mình.

Tiền bạc: Bạn chỉ cần chi tiêu vừa đủ với mức mình đang có là được.

Con số may mắn trong ngày: 15, 89

Ma Kết

Sao Kim và tiểu hành tinh tạo thành góc 135 độ, Ma Kết có một ngày bận rộn với nhiều điều sự thay đổi bất ngờ trong kế hoạch đã lên của mình.

Tình cảm: Ma Kết không nên để người ấy thấy những điểm xấu của mình trong khi cả hai đang bên nhau mặn nồng.

Công việc: Cung hoàng đạo này có sự thay đổi đột ngột về công việc mà không cần đợi sự cho phép của ai cả.

Tiền bạc: Chòm sao này cần có kế hoạch chi tiêu tốt hơn.

Con số may mắn trong ngày: 11, 78

Bảo Bình

Sao Kim 135 độ tiểu hành tinh, Bảo Bình có thể cảm thấy không thoải mái khi giao tiếp với người khác. Bạn có xu hướng thu mình lại trong không gian của riêng mình.

Tình cảm: Bảo Bình có thể tìm được cho mình người bạn đời tâm đầu ý hợp nhưng duyên không được lâu.

Công việc: Cung hoàng đạo này nên tránh làm việc không đúng với phận sự của mình thì hơn.

Tiền bạc: Bảo Bình liên tục vướng phải những khoản nợ nần không đâu.

Con số may mắn trong ngày: 10, 89

Song Ngư

Sao Thủy 120 độ sao Mộc, Song Ngư trở nên độc lập hơn, quyết đoán hơn và chẳng chần chừ, do dự mãi như mọi khi nữa.

Tình cảm: Song Ngư đang gặp phải một sự cố lớn trong công việc nên không để ý về tình cảm cho lắm.

Công việc: Song Ngư trong ngày chỉ vì sự tham lam của mình mà bạn đã làm mất đi giá trị của bản thân.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo đừng cho người khác vay tiền trong thời điểm này thì tốt hơn.

Con số may mắn trong ngày: 10, 56

*Bài viết chỉ mang tính kham khảo chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

Ảnh minh họa: Internet