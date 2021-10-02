Vận trình sự nghiệp của Bạch Dương tiến triển hanh thông. Sao Bạch Dương vốn là chòm sao tham vọng và nhiệt tình trong công việc. Bạch Dương luôn nỗ lực hết mình với mong muốn chứng tỏ thực lực với những người xung quanh.

Công việc: Tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương nên tập trung hơn vào mục tiêu mới của mình.

Tình cảm: Bạch Dương gặp được người mới nên bạn cũng mở lòng hơn với họ cũng vì thế mà bạn sẽ có một cái kết đẹp.

Tiền bạc: Bạch Dương cần tập trung hơn vào mục tiêu kiếm tiền của mình.

Con số may mắn trong ngày: 25, 89

Kim Ngưu

Vận trình sự nghiệp của Kim Ngưu hung cát đan xen. Kim Ngưu luôn tỏ ra cố chấp và đôi khi không muốn nghe góp ý từ bất cứ người này. Bù lại, phương diện tài chính của Kim Ngưu gặp nhiều may mắn, đặc biệt với những ai làm nghề liên quan tới kinh doanh.

Tình cảm: Kim Ngưu có làm gì thì cũng nên nghĩ cho gia đình một chút vì họ là những người đứng ngay sau bạn đấy.

Công việc: Thời điểm này Kim Ngưu được rất nhiều người quý trọng nên bạn cảm thấy rất tự tin trong công việc.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này không muốn chi tiêu nhiều nhưng mọi việc cứ ập đến.

Con số may mắn trong ngày: 12, 89

Song Tử

Công việc của Song Tử diễn ra còn khá vất vả. Tử vi ngày mới khuyên chòm sao này nên tập trung hơn vào công việc đang làm. Sự thất thường trong cảm xúc và cách xử lý công việc có thể gây ra nhiều cản trở cho chính bản thân Song Tử.

Tình cảm: Song Tử vì có Mặt Trăng đứng tại ngôi nhà nên bạn không có gì cần phải lo lắng sóng gió nữa đâu.

Công việc: Trong công việc, Song Tử chỉ nên quan tâm vào nhiệm vụ của mình thì hơn đừng quan tâm người khác nghĩ gì.

Tiền bạc: Trong chuyện tiền bạc Song Tử rất sòng phẳng.

Con số may mắn trong ngày: 14, 67

Cự Giải

Vận trình sự nghiệp của Cự Giải đang gặp ngáng trở. Cự Giải dường như không có hứng thú để làm bất cứ việc gì, ngay cả khi đã bắt tay vào thực hiện thì cũng khó đạt được hiệu quả như mong đợi. Một vài sai lầm cũng đủ khiến Cự Giải phải hối hận về những gì mình đã gây ra.

Tình cảm: Cự Giải trong ngày gặp được Ngư Tinh nên chuyện tình cảm cũng vì vậy mà thuận lợi hơn rất nhiều.

Công việc: Trong công việc Cự Giải đừng cố gắng giúp ai trong khi mình còn đang gặp khó khăn nhé.

Tiền bạc: Cự Giải đang gặp một số vấn đề cần phải chi tiêu nhiều tiền.

Con số may mắn trong ngày: 34, 66

Sư Tử

Vận trình sự nghiệp của Sư Tử không cần lo ngại. Sư Tử thông minh và được đánh giá cao bởi tài dẫn dắt của mình. Túi tiền rủng rỉnh, bạn cần đợi mọi thứ đi vào khuôn khổ ổn định mới lên kế hoạch cho một chuyến du lịch cải thiện tinh thần.

Tình cảm: Sư Tử trong ngày dễ bị người khác đưa những điều khoản quá đáng và khiến bạn khó tài nào chấp nhận được.

Công việc: Trong công việc gần đây Sư Tử gặp phải chuyện khó nhưng không có cách nào tháo gỡ được nữa.

Tiền bạc: Sư Tử được người ấy trợ giúp về kinh tế rất nhiều.

Con số may mắn trong ngày: 10, 88

Xữ Nữ

Con đường công danh sự nghiệp của Xử Nữ gặp chút vấn đề. Chòm sao này được khuyên nên chấp hành tốt các quy định của công ty. Tuy mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng Xử Nữ cũng đừng quá bi quan hay tiêu cực khi gặp tình huống xấu.

Tình cảm: Xử Nữ trong ngày nên cảnh giác với những người mới quen vì có thể họ sẽ lừa gạt tình cảm của bạn đấy.

Công việc: Bạn cần cố gắng hơn trong công việc tránh để người khác lấy lí do bạn lười biếng đề tố cáo với cấp trên.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này nên cảnh giác hơn với người lạ vì họ có thể khiến bạn mất hết tiền.

Con số may mắn trong ngày: 15, 55

Thiên Bình

Vận trình công danh sự nghiệp của Thiên Bình ít nhiều rắc rối. Tử vi phương Tây khuyên chòm sao này nên suy nghĩ thận trọng trước mỗi quyết định vì điều này ảnh hưởng tới kết quả chung. Và dĩ nhiên Thiên Bình có thể đảm bảo mọi thứ quanh mình vẫn diễn ra suôn sẻ.

Tình cảm: Thiên Bình quen người mới nhưng không thể quên được hình bóng của người cũ.

Công việc: Bạn có thể làm sai nhưng đừng không làm vì bạn sẽ trở nên nhút nhát và sợ sệt công việc hơn đấy.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo khó có thể có được khoản thu nhập như mong đợt.

Con số may mắn trong ngày: 12, 40

Bọ Cạp

Vận trình sự nghiệp của Bọ Cạp đang phản ứng quá. Bọ Cạp làm việc thiếu cân nhắc, lại phản ứng quá lên trước những việc làm mà mình không được thông báo trước. Bọ Cạpđược khuyên cần đầu tư vào các mối hệ xã hội nhiều hơn để nâng cao cơ hội thăng tiến cho bản thân.

Tình cảm: Bọ Cạp trong ngày nên cẩn thận hơn với những lời mời mọc hấp dẫn từ những người mới quen.

Công việc: Trong công việc, Bọ Cạp rất quyết đoán nhưng bạn cũng thể kiểm soát được hành động của mình.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này có làm gì thì cũng nên tiết kiệm tiền thì hơn.

Con số may mắn trong ngày: 20, 66

Nhân Mã

Vận trình sự nghiệp của Nhân Mã đang khá gấp rút. Nhân Mã được khuyên nên cân nhắc kỹ càng dù làm việc to hay nhỏ. Bởi lẽ chỉ một cách cư xử thiếu thông minh và lý trí, chòm sao Nhân Mã hoàn toàn có thể gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.

Tình cảm: Nhân Mã được gia đình giúp đỡ nhiều trong chuyện tình cảm vì vậy mà bạn cũng không cần phải lo lắng nhiều như trước đâu.

Công việc: Nhân Mã được cấp trên chú ý nhưng cũng không nên quá tự mãn vì bạn có thể sẽ bị người khác nói ra nói vào đấy nhé.

Tiền bạc: Bạn quá mong muốn có nguồn thu nhập tốt nên làm liều.

Con số may mắn trong ngày: 35, 78

Ma Kết

Vận trình công danh sự nghiệp của Ma Kết còn khá ôm đồm. Kết hợp với chần chừ và do dự, dường như Ma Kết đang tự lấy đi khá nhiều cơ hội phát triển trong công việc. May sao, nhờ sự hỗ trợ từ quý nhân mà chòm sao Ma Kết nhanh chóng cải thiện được tình hình hiện tại.

Tình cảm: Ma Kết trong ngày không nên cố gắng làm đẹp hình tượng của bạn trong mắt người ấy làm gì vì cũng không có ích gì đâu.

Công việc: Cung hoàng đạo này đang được Mặt Trời sáng chiếu nên cũng gặp được vận may hơn thời gian trước đó.

Tiền bạc: Chòm sao này nên cố gắng kiếm tiền hơn nữa.

Con số may mắn trong ngày: 21, 56

Bảo Bình

Vận trình sự nghiệp của Bảo Bình thuận lợi dễ dàng. Bảo Bình đang thể hiện khá tốt năng lực và bản lĩnh của mình trong quá trình làm việc. Chính con mắt tinh tường, sự kiên định và lạc quan đã đem về lại cho Bảo Bình những cơ hội đáng giá gấp nhiều lần.

Tình cảm: Bảo Bình có thể có được một tình yêu đẹp nhưng bạn lại không biết rằng có nhiều chuyện xấu đang xảy ra.

Công việc: Cung hoàng đạo này làm việc quá sức nên cũng vì vậy mà hiệu quả cũng bị giảm dần.

Tiền bạc: Trong chuyện tiền bạc Bảo Bình tỏ ra là người sòng phẳng nhưng không phải thế.

Con số may mắn trong ngày: 11, 56

Song Ngư

Vận trình sự nghiệp của Song Ngư ít có biến động. Song Ngư không phải đi ra ngoài nhiều, nhờ vậy mà tiết kiệm đáng kể một khoản tiền phụ phí. Song Ngư nên duy trì suy nghĩ tích cực, lạc quan để dù tình thế có ra sao thì bản thân cũng có cách ứng phó.

Tình cảm: Song Ngư đang cố gắng giành lấy tình cảm của người ấy dành cho mình nhưng khó có thể được như bạn mong đợi.

Công việc: Bạn được cấp trên giúp đỡ nên bạn dễ dàng được lên chức cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo không nên đầu tư khoản nào trong lúc này.

Con số may mắn trong ngày: 10, 56

*Bài viết chỉ mang tính kham khảo chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

Ảnh minh họa: Internet