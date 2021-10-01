Trồng 1 trong 5 loại hoa này trong nhà không chỉ thêm phần thẩm mỹ mà còn thu hút vận may, tiền tài vào túi

Loại cây này thích hợp với những ai muốn làm giàu. Nó có ý nghĩa mang lại tài lộc, sức khỏe và may mắn cho gia chủ. Phong thủy cho rằng đặt một chậu trúc trên bàn làm việc thì sự nghiệp suôn sẻ, có nhiều may mắn, cơ hội thăng tiến như diều gặp gió.

Mẫu đơn là loài hoa vượng tài lộc, góp phần mang tới may mắn cho gia chủ. Loại hoa này thích hợp với gia đình làm kinh doanh, có mong muốn trở nên giàu sang, phú quý. Trong số các loài hoa phong thủy thì hoa mẫu đơn rất được ưa chuộng.

Đặt chậu hoa mẫu đơn trong nhà thì việc làm ăn sẽ ngày càng thịnh vượng. Nếu gặp khó khăn cũng sẽ trở thành thiên thời địa lợi. Bên cạnh đó, hoa mẫu đơn cũng giúp thúc đẩy tài vận, làm giàu cho gia đình.

Hoa lan quân tử

Loài hoa này chủ đường học hành, trí tuệ thông minh sáng láng. Trong nhà có nam giới đang lập nghiệp có thể đặt lan quân tử trong nhà sẽ giúp cho đường sự nghiệp thuận lợi, suôn sẻ. Gia chủ có quý nhân tương trợ, lập tiền đề để một bước được thăng chức, tăng lương.

Tuy nhiên, nếu đặt hoa lan quân tử trong nhà thì bạn cần lưu ý không để gần những loài hoa có màu sắc rực rỡ khác. Nó có thể khiến nam giới trong nhà gặp phải nhân duyên xấu, ảnh hưởng đến sự ổn định của gia đình, sự nghiệp bị quấy nhiễu. Để lâu có thể khiến vận mệnh thất thế khó vãn hồi.

Hoa lan quân tử là chủ đường học hành, trí tuệ thông minh sáng láng. Gia chủ có quý nhân tương trợ, lập tiền đề để một bước được thăng chức, tăng lương. Ảnh minh họa: Internet

Hoa hải đường

Theo phong thủy, hoa hải đường giúp “hạ nhiệt” tâm trạng, làm cho mọi người vui vẻ, hòa thuận hơn. Đối với những gia đình hay xảy ra cãi vã, tranh chấp giữa các thành viên thì hoa hải đường sẽ bộc lộ tác dụng cải thiện rõ rệt.

Với những gia đình tình cảm vợ chồng không được gắn bó, hoa hải đường sẽ giúp đôi bên thêm mặn nồng, sâu sắc.

Hoa mộc

Nếu đang cần vận khí phát triển thì bạn nên đặt hoa mộc trong nhà. Trong tiếng anh hoa mộc tên là osmanthus, từ đồng âm của nó có nghĩa là quý nhân. Hoa có tác dụng thu hút quý nhân phù trợ cho gia đình, thúc đẩy vận khí cho gia chủ. Đồng thời người trong nhà cũng có thể tránh được ảnh hưởng của một số tà khí.

Đặt hoa mộc trong nhà cũng giúp các cặp vợ chồng dễ sinh con trai. Nó có tác dụng tốt trong việc cải thiện vận quý nhân của bé trai, tương lai sau này tươi sáng. Công danh rạng ngời, tài lộc thênh thang, cho nên trong nhà có con nhỏ mới sinh cũng nên bài trí loài cây này như một giải pháp phong thủy tuyệt vời.

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