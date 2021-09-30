Nhà dù có cũ cũng đừng vội bán đi nếu như có những dấu hiệu phong thủy ‘ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI’ thế này

Tâm linh - Tử vi 30/09/2021 13:15

Nếu ngôi nhà bạn có những dấu hiệu phong thủy này thì đừng vội bán đi. Vì trong phong thủy chúng là những dấu hiệu ‘đại cát đại lợi’ giúp gia đình bạn kinh doanh thuận lợi, mua may bán đắt đấy.

Ngôi nhà nằm trên thế đất cân bằng

"Bên trái Thanh Long, bên phải Bạch Hổ" chính là kiểu nhà may mắn trong phong thủy. Đây là thuật ngữ chỉ thế đất cân bằng. 

Thanh Long lấn át Bạch Hổ sẽ đồng thời mang đến cho chủ nhân sự thuận lợi, tài vận hanh thông, tình cảm hài hòa, êm ấm. Ngược lại, nếu Bạch Hổ lấn át Thanh Long, chủ nhân của ngôi nhà thường gặp xui xẻo, bệnh tật ốm đau triền miên.

Thanh Long là thế đất bên trái ngôi nhà, đại diện cho vận may, Bạch Hổ là thế đất bên phải ngôi nhà, đại diện cho sự tiêu tán.

Nhà có nhiều cây xanh thoáng mát

Cây cối sẽ mang lại sinh khí và tài lộc cho ngôi nhà nên một căn nhà có nhiều cây xanh vừa thông gió, thoáng mát sẽ tạo ra sự cân bằng âm dương. Cây xanh tốt cho sức khỏe con người, đồng thời giúp đón vượng khí vào nhà giúp gia chủ làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào.

Nhà dù có cũ cũng đừng vội bán đi nếu như có những dấu hiệu phong thủy ‘ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI’ thế này - Ảnh 1
Nhà có nhiều cây xanh thoáng mát vừa tốt cho sức khỏe con người, đồng thời giúp đón vượng khí vào nhà giúp gia chủ làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Nhà cạnh đường lớn

Theo phong thủy nhà ở, một ngôi nhà gần những khu đường lớn thường dễ buôn bán, kinh doanh, tài vận cũng nhờ vậy mà tăng lên nhanh chóng. Cũng theo quan niệm từ xưa, đường cạnh nhà càng to càng rộng thì vinh hoa phú quý càng nhiều.

Vì vậy, khi mua nhà, nhiều người cũng rất để tâm đến yếu tố này. Tuy vậy, bạn nên nhớ tránh các ngôi nhà có đường đâm thẳng vào vì theo phong thủy nhà ở, đây là một điều kiêng kỵ.

Nhà thông gió nhiều ánh sáng

Ngoài việc tạo thẩm mỹ cho căn nhà, không gian dễ chịu và con người khỏe mạnh thì việc nhà thông gió, đón nhiều ánh sáng còn giúp cân bằng âm dương. Việc ngôi nhà quá kín, âm u mờ mịt, ban ngày ban mặt cũng phải bật đèn sẽ khiến âm khí thịnh, ảnh hưởng đến tinh thần người ở, sức khỏe sa sút và sự nghiệp của gia chủ cũng bị ảnh hưởng xấu.

Nhà địa hình phía Bắc cao, phía Nam thấp

Theo truyền thống của phong thủy nhà ở, người ta thường chọn hướng Nam làm hướng chính để xây nhà. Địa hình xây dựng nhà phía trước thấp, phía sau cao là điềm tốt, bởi lẽ trước thấp sau cao đồng nghĩa với việc sau khi ở, gia chủ ngày một thăng tiến, có hậu.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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