Nếu sở hữu 1 trong 8 đặc điểm này thì xin chúc mừng vì bạn có giác quan thứ 6 vô cùng mạnh mẽ, nhanh nhạy hơn người

Giác quan thứ 6 là đề tài luôn được nhiều người quan tâm. Dù chưa có dẫn chứng khoa học cụ thể rõ ràng và có nhiều tranh cãi về chủ đề này. Thế nhưng, nhiều người vẫn tin rằng nếu sở hữu 1 trong 8 đặc điểm này thì sẽ là người có giác quan thứ 6 vô cùng mạnh mẽ.

Nhớ được tên và gương mặt của người khác dù chỉ gặp một lần

Có thể nhờ đầu óc quan sát cặn kẽ, trực giác tốt hơn người mà những người được cho là có giác quan thứ 6 phát triển hay đoán trước được diễn biến của các sự việc xảy trong tương lai. Họ thường có sự nhạy cảm đặc biệt với những sự kiện xảy ra hàng ngày và biết cách kết nối, xâu chuỗi chúng để đưa ra dự báo về kết quả.

Người có giác quan thứ 6 tốt thường không bao giờ quên tên hay gương mặt của những người mà họ từng gặp. Ngay ở lần gặp đầu tiên, trực giác và bộ não của họ hoạt động tích cực để ghi nhớ tên, gương mặt của đối phương. Thậm chí chỉ cần nhắc đến tên một ai đó, họ có thể kể lại chi tiết về lần đầu gặp gỡ.

Người có giác quan thứ 6 tốt thường không bao giờ quên tên hay gương mặt của những người mà họ từng gặp. Ảnh minh họa: Internet

Cảm thấy quen thuộc với một nơi mà mình chưa từng đặt chân đến

Đây là một hiện tượng mà nhiều người có thể gặp phải. Một số người có giác quan thứ 6 mạnh có thể cảm thấy quen thuộc với một nơi mà mình chưa từng đặt chân đến. Có thể, lần "ghé thăm" trước chỉ diễn ra trong mơ nhưng cảm giác lại vô cùng chân thực.

Nhớ được từng chi tiết của các giấc mơ

Nhờ sự nhạy cảm đặc biệt, những người có giác quan thứ 6 tốt thường có khả năng nhớ và mô tả tỉ mỉ các giấc mơ của mình như thể chúng là chuyện xảy ra trong thực tế. Họ giỏi phân tích các chi tiết nhỏ nhặt và đưa ra kết luận nhanh chóng. Ngoài ra, những nhân vật xuất hiện trong giấc mơ của họ cũng thường là những người có thật trong cuộc sống.

Dễ xúc động

Người có trực giác tốt thường dễ bị tác động bởi những sự việc xảy ra xung quanh mình. Chỉ cần một chi tiết nhỏ xảy ra xung quanh cũng có thể khiến họ rơi nước mắt.

Người có trực giác tốt thường dễ bị tác động bởi những sự việc xảy ra xung quanh mình. Ảnh minh họa: Internet

Dễ dàng đoán được nội dung câu chuyện

Người có trực giác tốt có thể đoán được ý đồ của người khác kể cả khi đối phương chưa nói hết câu. Họ không chỉ đoán được suy nghĩ của người quen mà còn có thể nắm bắt được các vấn đề về những người xa lạ chỉ sau vài phút gặp gỡ.

Hiểu rõ tính cách của những người xung quanh

Những người có giác quan thứ 6 phát triển thường dễ nắm bắt tính cách của người khác ngay từ lần đầu tiếp xúc. Những nhận xét của họ về ai đó thường ít khi sai.

Dễ dàng phát hiện kẻ nói dối

Những người có trực giác tốt thường có khả năng phân biệt thật - giả cực tài tình. Những kẻ nói dối, bịa chuyện rất khó để thoát khỏi con mắt tinh tường của họ

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!