Năm xui tháng hạn không bằng câu nói ‘49 chưa qua 53 đã tới’ và lời giải thích cho câu nói này

Tâm linh - Tử vi 29/09/2021 12:10

Đối với người dân Việt Nam, từ lâu câu nói ‘49 chưa qua 53 đã tới’ thường ám chỉ giai đoạn vô cùng không may mắn của cuộc đời một người. Vậy thực hư của câu nói này là như thế nào? Và đây là lời giải thích.

Dân gian có nhiều cách để giải thích về hai tuổi hạn 49 và 53

- Cách lý giải thứ nhất

Khi cộng dồn số 49 ta thấy:

4+9=13

1+3=4

Tương ứng với nam gặp sao Thái Bạch, nữ gặp sao Thái Âm.

Cộng dồn số 53:

5+3=8

Tương ứng nữ gặp sao Thái Bạch, nam gặp sao Thái Âm.

Trong đó, "Thái" được hiểu là quá, "Bạch" là trắng; chủ về tang chế, tai nạn, xương cốt. "Âm" là đen, tối, nước, hiểm trở; chủ về ốm đau, dao kéo, xe cộ, sông nước.

- Cách lý giải thứ hai

Chòm sao Thái Tuế quản 12 năm hàng Chi. Khởi điểm là 1 tuổi mang sao Thái Tuế. Cứ 12 năm lại lặp lại một lần.

Vào những năm có số tuổi chia cho 12 dư 1 (13, 25, 37, 49, 61, 73, 85...) sẽ mang sao Thái Thuế. Theo quan niệm phong thủy, Thái Tuế chủ về quan sự, khẩu khiệt, hao tốn, ốm đau, tang chế.

Trước Thái Tuế có Thiên Không, sau Thái Tuế có Quan Sách. Hai sao này thuộc Hỏa và cũng được xem là những sao không có lợi.

Năm xui tháng hạn không bằng câu nói ‘49 chưa qua 53 đã tới’ và lời giải thích cho câu nói này - Ảnh 1
Câu nói "49 chưa qua 53 đã tới" thường ám chỉ giai đoạn vô cùng không may mắn của cuộc đời một người. Ảnh minh họa: Internet

- Cách lý giải thứ ba

Cách này dựa vào chu kỳ 7 x 7. Theo đó, các mốc có số 7 như 7 giờ, 7 ngày, 7 tuần, 7 tháng, 7 năm đều đánh dấu sự thay đổi quan trọng.

Chẳng hạn như, 7 năm thứ nhất phát triển chiều ngang, 7 năm thứ hai phát triển chiều cao, 7 năm thứ ba phát dục, 7 năm thứ tư phát triển cơ bắp, 7 năm thứ năm phát triển trí tuệ, 7 năm thứ sáu phát triển toàn diện, 7 năm thứ bảy dừng lại, ổn định, dần suy giảm. Theo đó, 7x7=49 là hết một chu kỳ. Hết chu kỳ sẽ là 49, 53, có thể bị diệt vong hoặc có thể phát triển chu kỳ mới.

- Cách lý giải thứ tư

Từ tuổi 49 – 53 ứng vào con số 5 (là số ngũ hành, gồm sinh – lão – bệnh – tử – sinh). Nếu ai vượt qua được nghĩa là họ bước vào một chu kỳ phát triển mới trong đời.

- Cách lý giải thứ năm

49 là năm "hạn" Tam Tai, còn 53 là tuổi Kim Lâu. Hai "hạn" này đều nặng, tránh làm việc lớn.

Năm xui tháng hạn không bằng câu nói ‘49 chưa qua 53 đã tới’ và lời giải thích cho câu nói này - Ảnh 2

49 là năm "hạn" Tam Tai, còn 53 là tuổi Kim Lâu. Hai "hạn" này đều nặng, tránh làm việc lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi 49, 53 hay ốm có phải do vận hạn?

Việc nói 49, 53 là tuổi hạn, các chuyện không hay hoặc bệnh tật thường ập đến vào lúc này là không có cơ sở khoa học. Có người lo lắng năm hạn mà mắc bệnh chứ không có yếu tố tâm linh, thần thánh nào ở đây.

Trên thực tế, từ tuổi 49-53 trở đi, con người có sự lão hóa rõ rệt. Khả năng ăn uống kém dần, lượng dinh dưỡng vi chất ngày càng giảm. Đa số phụ nữ đều mắc các bệnh liên quan đến thiếu canxi, thoái hóa xương khớp, loãng xương... rồi ảnh hưởng tới các cơ quan khác như tim mạch. Nam giới cũng thường gặp các bệnh về chuyển hóa vì cơ thể cũng giống như một cỗ máy, đã vận hành quá nửa đời người, các mạch máu cũng không còn là dòng nước thông suốt mà có thể bị tắc nghẽn do mỡ,...

Đặc biệt, phụ nữ ở giai đoạn này phải đối mặt với tiền mãn kinh, mãn kinh. Khi đó, họ dễ mắc các bệnh thông thường như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản hoặc bộc lộ nhiều bệnh tật như tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, thoái hóa khớp... Hầu như phụ nữ nào cũng phải đối mặt với tình trạng thay đổi tính tình, hay cáu gắt, hoa mắt chóng mặt, rong kinh, kinh lúc có lúc không, đổ nhiều mồ hôi đặc biệt là vào ban đêm. Một số phụ nữ còn gặp tình trạng nóng trong người, thỉnh thoảng có cơn bốc hỏa và cảm giác lạnh trong người xen kẽ.

Do vậy, chúng ta cần chú ý tốt hơn về sức khỏe cũng như chú ý làm việc, nghỉ ngơi điều độ, ăn uống đủ dinh dưỡng, thường xuyên tập thể dục thể thao thay vì lo lắng, bận tâm mãi về tuổi hạn.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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