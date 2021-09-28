Nếu sở hữu 1 trong 5 nốt ruồi này trên mặt thì không nên xóa, vì tương lai không thành tỷ phú cũng là đại gia

Sau đây là 5 nốt ruồi mang lại tài vận, thu hút sự thành công mà bạn tuyệt đối không nên xóa:

Theo như nhân tướng học , nốt ruồi cũng có thể dự báo tương lai vận mệnh của một người. Nếu bạn sở hữu 1 trong 5 nốt ruồi này trên khuôn mặt thì không nên xóa đi vì rất có thể tương lai bạn không thành tỷ phú cũng là đại gia. Ngược lại nếu xóa nốt ruồi này đi thì nguy cơ phá tướng rất cao, có thể từ vận phú quý chuyển sang cơ hàn.

Nếu có nốt ruồi ở môi trên thì được xem là một phúc tướng trong nhân tướng học, có cuộc đời yên ấm, không bao giờ nghèo túng, luôn được thưởng thức cao lương mĩ vị.

Những người này thường rất giỏi trong kinh doanh, buôn bán hay quan hệ xã hội. Còn nếu có nốt ruồi ở môi dưới thì cho thấy là một người cẩn thận, nhận được sự tín nhiệm của người khác.

Nốt ruồi ở cằm

Nốt ruồi ở cằm là vị trí nốt ruồi rất tốt, những người sở hữu nốt ruồi này sẽ cực thành công trong lĩnh vực bất động sản, việc kinh doanh vô cùng thuận lợi và có phúc khí lúc về già.

Ngoài ra người có nốt ruồi ở cằm có tố chất lãnh đạo, năng khiếu kinh doanh thiên bẩm. Những người này chắc chắn sẽ thành công trong sự nghiệp, nhiều của cải và có chức quyền.

Nốt ruồi ở cằm là vị trí nốt ruồi rất tốt, những người sở hữu nốt ruồi này sẽ cực thành công trong lĩnh vực bất động sản. Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi ở trên mũi

Mũi là “cung của cải” nó thể hiện vận mệnh tài sản của cá nhân trong cuộc đời. Nếu bạn có nốt ruồi trên mũi thì đây chính là nốt ruồi đem lại may mắn cho bạn. Đặc biệt là may mắn trong chuyện tình yêu hay hôn nhân.

Phụ nữ có nốt ruồi này có số vượng phu ích tử, khéo léo và biết lo toan cho gia đình.

Nam giới có nốt ruồi này có tài có đức, đường công danh sự nghiệp hanh thông, dễ dàng thăng tiến cao.

Nốt ruồi ở lông mày

Theo nhân tướng học, nốt ruồi ở vị trí này được gọi là “cườm ở lông mày” là nốt ruồi mang đến điềm lành, phú quý. Những người sở hữu nốt ruồi này có tài năng kinh doanh xuất sắc, có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Nếu may mắn sở hữu nốt ruồi ở đuôi chân mày cả đời giàu sang phú quý, đường công danh sự nghiệp luôn gặp may mắn, có chức có quyền có tiền.

Những người sở hữu nốt ruồi ở lồng mày có tài năng kinh doanh xuất sắc, có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi ở giữa hai lông mày

Nếu có nốt ruồi ở giữa lông mày thể hiện người có quyền lực, địa vị ở nơi làm việc, có thể trở thành nhà lãnh đạo tài ba và thành công.

Những người này sẽ có đôi trở ngại khi còn trẻ, tuy nhiên nhờ bản lĩnh và sự thông minh vốn có của mình họ đều có thể vượt qua và gặt hái được những thành công lớn trong sự nghiệp.

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