Chỉ cần đếm số đường chỉ khi nắm bàn tay có thể biết ngay tính cách một người, tương lai giàu có hay cơ hàn ra sao

Bạn chỉ cần nắm chặt lòng bàn tay của mình lại, những đường chỉ sẽ nổi lên, đếm xem tay bạn hiện bao nhiêu đường rồi so với phân tích bên dưới đây để biết kết quả.

Bạn là người có duyên trong việc kinh doanh, buôn bán nhưng khi còn trẻ thường gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong công việc cũng như cuộc sống, tiền làm ra bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, không tích cóp được đồng nào. Tuy nhiên, cuộc đời của bạn sẽ bước sang một trang mới khi qua tuổi 40. Lúc này bạn sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng phát, cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc.

Nếu nắm tay lại mà chỉ có một đường chỉ thì chứng tỏ họ là người rất thông minh, nhanh nhẹn, có tài quan sát và phân tích vấn đề. Những người này còn rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Họ là người thích ổn định, không mặn mà với tiền tài, danh vọng, cuộc sống thoải mái, an yên là đủ rồi.

Có 2 đường chỉ

Người có 2 đường chỉ khi nắm bàn tay rất siêng năng, chăm chỉ. Họ thân thiện, khéo ăn nói nên dễ thích nghi với môi trường mới và được mọi người yêu quý.

Người này sống rất quy củ, thích lẽ phải, ghét sự a dua, nịnh nọt. Tuy nhiên, chính vì sự nguyên tắc đó mà đôi khi họ bị đánh giá là làm việc cứng nhắc, rập khuôn.

Khi còn trẻ, con đường sự nghiệp, tài vận của người này đã khá hanh thông, có quý nhân phù trợ. Sau 30 tuổi, họ có khả năng trở thành sếp hoặc ít nhất cũng có địa vị trong công ty.

Theo nhân tướng học, nhìn số đường khi nắm bàn tay cũng có thể biết ngay tính cách hay vận mệnh tương lai giàu nghèo của một người. Ảnh minh họa: Internet

Có 3 đường chỉ

Những người có đặc điểm này thường sôi nổi, hào phóng, có khả năng lãnh đạo, nhưng bạn lại rất cứng nhắc, cố chấp, thích áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Vận trình công việc của bạn khá hanh thông, nhưng nếu muốn thực sự giàu có thì bạn nên đầu tư kinh doanh, buôn bán.

Ban đầu, bạn khó tránh khỏi những khó khăn, trở ngại, thậm chí bị tiểu nhân gài bẫy hãm hại. Tuy nhiên, sau tuổi 30, sự nghiệp của bạn sẽ ngày càng ổn định, thu nhập tăng lên vèo vèo, được hưởng cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Có 4 đường chỉ

Bạn là người lương thiện, luôn cư xử chân thành với người khác. Nhưng có quá nhiều do dự, lo âu với cuộc sống. Hãy thả lỏng bản thân, sống đúng tuổi để tận hưởng cuộc sống này nhé!

Trời sinh ra bạn để làm người giàu có, từ còn trẻ đã được an bài với một sự nghiệp vững chãi và cơ hội làm ăn kinh doanh thăng tiến. Chỉ chờ sau tuổi 35, con đường phát triển thuận lợi, cuộc sống khá an nhàn. Hôn nhân tốt đẹp, con cái đuề huề. Số mệnh của bạn thuộc dạng tiêu tiền tỷ, mua đất theo lô... xác định vinh hoa phú quý hưởng trọn đời không hết!

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